港股劍指28000關急掉頭　加倉VS減磅　專家提5大策略防高處不勝寒

追貨定減磅，湧入明星股，還是撈底落後股，市場看法分歧。高位震盪中，兩位專家總結出五大投資策略，分別教路不同偏好的投資者，更不約而同提出同樣的配置比例策略，即當前市況下，賬面至少需揸四成現金。



港股周內闖上27000點關口，創4年新高。

策略一：「水牛市」緊跟資金動向

美國減息的利好兌現，港股當日衝高突破27000點大關，午後又急插逾500點，惹人心驚。獨立股評人溫傑形容，預計大市將呈現「行三步、跌兩步」的走勢，雖有回吐，但升勢將持續，預計年底28000點會是「眾望所歸」可實現。

話雖如此，他續提醒稱，本輪行情的本質是「水牛市」，依靠資金與流動性推動，基本面其實未有變化。短期而言，可以留意A股走勢、港股通北水動向等；但中長期看來，就務必聚焦企業盈利如何，可否追得上資金熱捧引爆的行情，方能確定本輪牛市的動能與可持續性。

循此「水牛市」的邏輯，探究投資策略，溫傑就開宗明義指出，明知當前漲勢並非靠資本因素，「你一係就唔玩，要玩就跟資金」。他笑稱，就像行街買衫，沒道理非要在漲價的時候入手，因此不必急於追高。但若忍不住入市，便需控制籌碼，不宜選擇落後股份，而應當緊跟資金動向。

他舉例稱，泡泡瑪特（9992）等早先熱炒的新消費股，如今回調並非不吸引，只是伴隨技術形態的走弱，料中期都會有補倉機會，現在不必急於撈底。

港股周內闖上27000點關口，創4年新高，卻又於當日掉頭急挫。（資料圖片）

策略二：先建倉板塊 後選擇個股

若論近來資金的蜂擁所至，定然是科技股無疑，惟板塊內部表現分化，幾家歡喜幾家愁。溫傑建議，牛市行情下，最怕揀錯股獨憔悴，因此若想建倉，可先選板塊，再選個股。

他指出，投資者可先建倉科指ETF，除卻有高質素龍頭股份領軍，科指的BETA值更高過恒指，有機會撬動更大的回報。揀股方面，他就首選騰訊（0700），儘管騰訊股價已望700元，一手入場費直逼7萬，溫傑仍認為「不算貴」，因為刺激股價上漲的因素，均來自公司基本面。

相較之下，近日熱炒的阿里巴巴（9988）、百度（9888）等明星股，溫傑則認為，是對於未來業務前景的押注，「能見度」不足，推薦級別略遜一籌。至於美團（3690）等較落後的股份，他就直言，第三季的表現疲弱已有示警在先，短線確乎可追隨大市反彈，但不可過分期待。

獨立股評人溫傑形容「你一係就唔玩，要玩就跟資金」。（資料圖片）

策略三：科技股仍有行情 延伸至受惠子版塊

除卻傳統TMT股份，溫傑表示，電動車板塊亦是值得留意的科技概念，不過就需揀選龍頭股份，例如比亞迪（1211）與寧德時代（3750）。

鴻鵠資產管理行政總裁及首席投資總監陸庭龍抱類似觀點，其亦提及，AI等科技概念競爭到最後，會回歸於電力、資源等能源競爭，同樣都值得留意。

鴻鵠資產管理行政總裁及首席投資總監陸庭龍表示，「而家呢兩三個星期，呢個位你唔使追，有貨等食糊。」（資料圖片）

策略四：減息利好出盡 有貨先食糊

陸庭龍表示，港股漲勢已有半年，如此長期的升勢，絕非只靠北水力撐，而是有歐美資金的回歸，這些外資的取態未必能算樂觀，但至少是從「低配」，轉向為「中性」。

他解釋稱，儘管美國減息落地，但與市場預期相若，且通脹的影響與關稅的隱憂，未必可算完全接觸，因此外資需要在美國市場之外，尋求多元化的配置。

不過也正是因為減息落地，短期利好出盡，陸庭龍建議手中有貨的投資者，不必高追，甚至可先獲利離場。「而家呢兩三個星期，呢個位你唔使追，有貨等食糊。等減息之後，個市出現profit-taking，低位再重新部署返，可能會比較著數啲」。據其預計，大市跌至26200點左右，即可重新補倉。

兩位專家不約而同，提出六成股票、四成現金的配置策略。（資料圖片）

策略五：揸四成現金掌靈活性 收息股未算平

問及整體的資產配置比例，兩位專家不約而同，提出六成股票、四成現金的配置策略。陸庭龍認為，六成股票中，可各分出一半，用作進取與收息。

溫傑的看法則略有不同，其認為早先HIBOR急跌，令定存息不斷走低，許多投資者選擇買入高息資產，高息股已然升完一輪，當前估值未算吸引，且萬一市況逆轉，存在蝕價風險。因此六成股票中，不如選擇一半港股、一半美股，如若策略保守，便擺多現金儲備，靈活性更佳，便於隨時買貨。