美國減息｜摩根資管︰中長線看好中港股市　回調提供長期入市機會

美國聯儲局減息0.25厘動作落地，令聯邦基金利率降至4厘至4.25厘之間。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰相信，美國經濟將呈現軟著陸 ，伴隨減息週期開啟，料利好股市。他形容，中長線看好中港股市，取態比較正面。



且伴隨美國息口下降，他認為HIBOR仍有下降的空間，刺激貸款成本降低，對於住宅房地產有所支持。其認為，2026年本港樓市應好過今年。



聯儲局關注轉向就業 料年內再減半厘

許長泰結合點陣圖表示，今年底的聯邦基金利率預期中值，從6月預期的3.9%，降低至今次預計的3.6%，因此其認為，美國今年年內還將減息2次，每次各減0.25厘；2026年另再有動作，令最終利率降低至3厘左右。

不過從議息會議中，他認為今次聯儲局關注的重點，從通脹轉向勞動力市場的疲弱，因為留意到美國就業崗位創造的速度，不足以讓失業率維持穩定，恐未來失業率會上升。但許長泰仍明言，認為美國經濟整體嚴重衰退的風險是有限的，仍可以軟著陸。

美國聯儲局減息0.25厘動作落地，令聯邦基金利率降至4厘至4.25厘之間。（資料圖片）

美股看好科技金融板塊 料美元未來12到18個月貶半成

在投資方面，他表示，減息週期配合軟著力，其實不用太擔心影響股市表現，反而美國減息提供資金流動性是正面的幫助。美股方面，他就繼續青睞與科技相關行業，包括AI概念、通訊板塊等。

此外，年內息口變化，配合經濟環境轉好，相信會利好收購合併、上市等業務，因此同樣青睞金融類股份。但傳統零售、工業股份，其就認為短期波動仍大。

就美匯指數而言，其認為美元上半年貶值一成，下半年會整固，惟伴隨減息開啟，料美元進入明年，續有貶值空間。他預計，在未來12到18個月，美元將貶值5%到7%。

他預計，在未來12到18個月，美元將貶值5%到7%。（資料圖片）

回調提供長期入市機會 對中港股市取態正面

中港股市方面，許長泰形容為，會中長線看好中港股市，取態比較正面。儘管今日﹙18日﹚減息消息出爐後港股午後狠挫逾400點，他就認為一方面是減息動作符合市場預期，未有太多新動向。另一邊廂，整個亞洲市場表現不差，第四季以來，投資者有機會在股債配置方面再平衡，包括暫時獲利離場，都屬於正常操作。

他指出，儘管短期的整固壓力會大少少，但長遠看來，反而可以給投資者更多的入場機會。且相信政府經過了7、8月份較為疲弱的消費數據，下半年有機會通過財政政策刺激消費，在旅遊、餐飲、娛樂等方面有所動作，或可帶來不錯表現。

許長泰形容為，會中長線看好中港股市，取態比較正面。（資料圖片）

HIBOR有下降空間 料明年樓市好過今年

香港樓市方面，許長泰指出今年的HIBOR波動較大，部分是出於今年新股市場暢旺，有資金急於流入IPO市場，但伴隨美國息口下降，港息未來仍有下降的空間，且伴隨美元貶值的預期，相信會有更多的資金流入中港。

他認為，如果HIBOR繼續可以下降軌道，令貸款成本降低，相信會對於住宅房地產有一定幫助。此外亦有機會吸引更多專才來港買樓投資，或對鞏固市道也有幫助，從客觀因素估計，料2026年樓市應好過今年。