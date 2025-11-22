港股失守百天線!　專家技術分析25000點攻防　提兩大支持位可建倉

恒指隨天氣漸寒，數日震盪走低，失守100天移動平均線的重要支持位。而重磅企業接連釋出業績，大多績後即挫，即便勝於預期，市場反響亦未「收貨」，25000點關口的攻防戰箭在弦上。



專家結合技術走勢分析指，大市當前未跌夠，不過下行的空間已有限，明言有兩大重要的支持位，觸及即可部署建倉，關鍵是要識揀，更豪言「明年上30000點應該就沒有難度」。



參考較細移動平均線 短期呈利淡信號

縱觀港股近來走勢，自10月初高見27300點，便後繼乏力，早先眾望所歸的28000點似乎漸遠。華贏東方證券研究部董事李慧芬明言，大市從年初的18600點左右，一路上漲至今，漲幅已算顯著，料今年剩下的時間將偏淡，等到明年初才會組織下一輪升浪，據其個人觀點，「明年上30000點應該就沒有難度」。

本周三時，代表10天移動平均線的紅線，與20天移動平均線的綠線，近乎橫向平行。（彭博截圖）

話雖如此，短期的淡進市況仍惹人心惶惶，以移動平均線看來，昨日（21日）恒指跌穿100天線，即對應25600點左右位置。李慧芬周中即指出，100天線一定會跌穿，只是不會一次即穿，而是會先行反彈至26300點左右，再向下掉頭。

她解釋稱，市場普遍使用的10天、20天線等指標，形態尚不算明顯。但根據其個人經驗，7天、19天線反而是更為敏銳的指標，會更為快速地反映市況。結合圖形觀察，可見周三時10天與20天線，尚可算作橫向平行；但對比之下，7天線已經明顯呈現下降形態，作為日數較少的「短線」，大有跌穿19天「長線」的態勢，屬利淡信號。

本周三時，代表7天移動平均線的紅線，已經有向下跌穿代表19天線的綠線的趨勢。（彭博截圖）

兩大關鍵支持位 不擔心破壞整輪升浪

因此其認為，若論支持位，第一關應先望24700點。她解釋稱，該位置是今年4月因關稅危機暴瀉之前，上一輪漲勢的頂部位置，此後走勢一浪高過一浪，因此論及回調，大概率是前阻力位變支持位。

而即便該位置失守，若視乎2022年至今的周線圖形態， 近年的周線走勢，已近乎形成「圓底」，分界線約為23500點，因此料該位置的防守應相當穩固，不必擔心會破壞整輪升浪。

李慧芬表示，視乎2022年至今的周線圖形態， 近年的周線走勢，已近乎形成「圓底」，分界線約為23500點，料為重要支持位。（彭博截圖）

建倉先吸高息公用股 科技股青睞兩大行業

至於回調到上述24700的第一個支持位，投資者確乎可以部署買入，不過李慧芬就直言提醒，針對不同的板塊，建倉需區分先後次序，排在第一梯隊的，定是穩陣的公用收息股，例如內銀、電訊等股份。

一方面波動市況下，無人敢斷言支持位定可穩企，不排除睇錯市，而收息板塊即便股價下跌亦輸蝕有限，因此回調時最宜先買。另一邊廂，市場熱炒的科技股，上升市況時固然升幅驚喜，但近來是行業的整體回調，屆時未必已經跌完。

李慧芬表示，回調至關鍵支持位建倉時，首選高息公用股。（資料圖片）

李慧芬形容，科技發展未來的趨勢，這點不會改變，只是科技股早先被炒賣得太過分，近期的主角不是它們。自Deepseek驚艷全球，資金湧入相關板塊炒賣，因此早先升過幾多，如今便會回吐幾多，是板塊的整體調整。因此無論是否真實反映於公司業績，都會遭受拋售，不適合當下撈底。

如若要建倉，需要等到積極的信號，例如形成「三底」等形態，且揀股方面，其更青睞發展AI的必需品領域，即芯片等硬件公司，如中芯國際（0981）。此外，生科醫藥股亦都值得關注，不過目前也正處於回吐，需待跌勢完結。

在科技板塊內部，李慧芬更青睞中芯國際（0981）等芯片公司。（資料圖片）

伍禮賢：料多空頭均不進取 科企業績影響有限

光大證券國際證券策略師伍禮賢也表示，料港股年底之前呈現區間波動。一方面，美國12月減息的機會下降，兼之以中日關係緊張，上升的動力不足。

但另邊廂，港股自高位已有1000點的回調，再大幅調整的空間有限，尤其是港股在環球股市的估值都屬偏低，因此短期市況欠明朗，市場對於看漲和看跌的取態，都未敢進取。

而近來適逢科企密集發佈業績，下周阿里巴巴（9988）與美團（3690）將接力放榜。伍禮賢表示，從騰訊（0700）、小米（1810）業績公佈後的市場反應看，資金相對不似此前活躍，即便勝預期，也未必會帶挈股價向上。

他指出，市場對於下周，阿里與美團業績期待不算高，料對市場波動直接影響有限，仍建議以大市點數為參考，跌至約25000點左右的支持位，即可考慮建倉，首選阿里、騰訊。

伍禮賢料港股年底之前呈現區間波動，優質科技股仍值得低吸。（資料圖片）

未離場投資者視成本 高位入市不必「割肉」

至於手中揸住貨，未及時離場的投資者，現時似乎處於「食之無味，棄之可惜」的尷尬位置，兩位專家均建議需區分入市成本價，如若已經獲利可觀，可在回彈至26000點樓上即減持，待到調整結束再重新建倉。

不過，若是買入在高位，則以按兵不動為宜，無需「割肉」，亦不建議再加碼平衡成本價，而最好等到整輪調整完，再部署加注。