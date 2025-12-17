香港證券及投資學會︰監管升級驅動人才革新　金融KOL須納入規範

科技為各行各業帶來衝擊和變化，本港證券業亦不例外。一邊廂，虛擬資產市場日漸發展，有望成為股票、債券等以外的重要資產類別。另一邊廂，生成式AI加上社交媒體，放大金融網紅、財經KOL的影響力，市場對其監管的呼聲日益高漲。



香港證券及投資專業學會﹙HKSI﹚主席林子傑與行政總裁孔慶詩近日接受《香港01》專訪，針對金融網紅的監管挑戰、虛擬資產從業員的能力標準及牌照制度等關鍵議題，提出見解，並透露監管方向與人才培育的相應佈局。



香港證券及投資專業學會透過提供考試，協助從業員取得證監會發牌所需的合資格證書，另一方面藉持續培訓課程提升從業員專業能力。（圖右學會主席林子傑、圖左為學會行政總裁孔慶詩）（廖雁雄攝）

在證監會支持下創立的香港證券及投資專業學會，雖名為「學會」，卻承擔著重要角色。一方面透過提供考試，協助從業員取得證監會發牌所需的合資格證書；另一方面藉持續培訓課程提升從業員專業能力，為業界培育符合時代要求的人才。

而隨著金融環境快速演變，學會的角色也愈發關鍵及挑戰——特別在虛擬資產崛起與社交媒體影響力擴張的雙重挑戰下，從業員不僅需具備傳統金融知識，更須掌握新興領域的規範與風險。

KOL影響力大增 監管介入十分必要

事實上，社交媒體盛行，加上生成式AI 之普及，人人可變身「股佬」，隨機「畀貼士」、「派冧巴」，引起一些亂象。據悉，證監會擬監管財經KOL，或要求券商實施背景審查，則該持牌公司有責任去確保相關的財經KOL傳遞的資料符合監管指引。近期，更首次有金融網紅因無牌薦股被定罪判監。

林子傑認為，現今KOL的影響力遠超傳統媒體，為保障投資者，監管介入是十分重要的。（廖雁雄攝）

香港證券及投資專業學會主席林子傑認為，現今KOL的影響力遠超傳統媒體，為保障投資者，監管介入是十分重要的。。

而該學會行政總裁孔慶詩表示，任何給予「建議」的行為原則上都需要牌照，而是否需要強制KOL考牌，最終需視乎證監會的決定。現階段，學會核心任務是人才培育，通過教育培訓和考試持續提高從業員的專業質素。

她進一步說明，只要監管機構有任何通告或改例，學會的考試內容和課程就會立即更新，確保從業員達到最新的職能標準，目前每年大約有兩萬名考生參與金融業相關考試，人數保持穩定。

比特幣在內的加密貨幣，其興起衍生監管的問題。（Reuters）

學會推CVAP認證 近千從業員報讀

另一邊廂，虛擬資產所帶來的「創新」與「變革」已成為從業人員面臨的最大挑戰。林子傑表示，由於證監會目前整體的方向並不傾向於單獨設立一個全新的虛擬資產牌照，對從業員的規管將會是在現有牌照上，增加一個「牌照要求」（License Requirements），背後理念是將虛擬資產與傳統資產「一視同仁」監管，落實「相同業務、相同風險、相同規則」的原則。

不過，虛擬資產的行業期望和監管條例日新月異，導致許多傳統傳媒和從業員未必知悉最新的條例。孔慶詩補充道，虛擬資產存在特殊的風險，從業員需要掌握相關知識來應對，了解監管條例與區塊鏈技術、反洗錢（AML）。因此，學會推出了虛擬資產專業人員證書課程(CVAP) ，作為業界的「過渡性解決方案」，旨在彌補市場知識落差，針對已持牌的傳統從業員，協助他們在企業、產品、底層技術等方面「升級」。

孔慶詩指，虛擬資產存在特殊的風險，從業員需要掌握相關知識來應對。（廖雁雄攝）

據學會資料，該課程於今年3月已啟動，而截至11月7日，報名人數接近1,000人，完成CVAP核心課程並通過培訓後考試的學員人數超過300人，最終獲得證書的人數也接近250人。值得注意的是，證監會要求從業員若要升級牌照以從事虛擬資產工作，需完成五個持續專業培訓時數（CPT），該課程可作為證明其能力，以助他們從事相關工作。

推動非牌照專業課程 跨境合作擴充考試網絡

展望未來，林子傑強調，金融業是香港的重要支柱。面對技術和監管的演變，人才的「升級」和「再培訓」至關重要，學會將繼續緊貼市場需求，配合監管機構，確保香港金融市場的人才儲備和專業水平。

孔慶詩則指，學會正加大力度推動非牌照機制的專業課程，以滿足市場對合規的實際需求，包括ESG/可持續發展相關證書、信託證書。為了配合香港的人才引進策略，學會已推出「遠程考試」及「全球考試中心」，涵蓋約70個國家、400多個考場，便利海外及內地考生參與。

她續指，學會與中國證監會旗下的證券業協會（SAC）平台合作，將部分網上課程放在其平台供數十萬內地從業員選讀，顯示內地市場需求較多。另外，計劃明年起在澳門設立考試服務，並獲澳門政府全力支持。