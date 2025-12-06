狂飆1倍跑贏黃金！　細究白銀暴升四大推力　專家授散戶追漲工具

「真金白銀」總被相提並論，在黃金作為明星資產，擁攬市場萬千關注時，白銀卻暗中「後來居上」，宛若沉睡的巨人突然甦醒。年初至今，白銀價格從每盎司不足30美元，飆升至本周突破59美元，創下歷史新高。倍升的表現，已經較黃金的六成漲幅更為靚麗。



若細究白銀本輪升勢，其實是供需關係、工業用途、消費需求以及金融屬性齊齊發力的結果。儘管破頂後，銀價略有回吐，專家仍認為，明年銀價可高看80美元，相當於仍有約四成漲幅可期待，並教路散戶如何從較少的白銀產品中，選擇投資方案。



年初至今，白銀價格從每盎司不足30美元，飆升至本周突破59美元，創下歷史新高。（資料圖片）

一、供給：關稅跨境套利倫敦現貨告急 中國白銀庫存十年低

論及資產價格的驚人猛漲，供求影響價格的經濟學原理，總無處不在。其實金銀銅三大金屬均在今年創下新高，為45年以來首次。

白銀的主要交易市場包括倫敦金銀市場協會（LBMA）的現貨市場、美國芝商所（CME）旗下紐約商品交易所（COMEX）的期貨市場，以及上海期貨交易所（SHFE）和上海黃金交易所（SGE）。

從供給側而言，上述主要市場的庫存，均處較低水平。今年以來，全球面臨美國關稅考驗，投資者爭當「春江鴨」，提前將白銀從倫敦搬運至紐約套利，地區庫存逐漸緊張。行至10月，作為全球最大白銀交易中心的倫敦，緊缺觸達頂峰，巨額溢價兼以流動性嚴重匱乏，紐約、上海的庫存被急調往倫敦，處處均呻「此地無銀」。

紐約COMEX白銀庫存從今年9月底的1.6萬噸，至上月底已跌至1.4萬噸。中國海關數據也顯示，10月中國白銀出口量急升至超過660噸，創下記錄。截至上月底，上期所的白銀庫存，也從9月底的接近1,200噸，急跌至約570噸，配合上金所的白銀庫存同步銳減，中國整體白銀庫存降至十年低。

白銀的主要交易市場包括倫敦金銀市場協會（LBMA）的現貨市場、美國芝商所（CME）旗下紐約商品交易所（COMEX）的期貨市場，以及上海期貨交易所（SHFE）和上海黃金交易所（SGE）。（資料圖片）

二、需求︰印度消費缺口大 電動車光伏等工業需求勁

再看需求側，10月正值倫敦深陷「白銀荒」時，印度對白銀消費品的狂熱需求，同期來臨。印度素來被認為全球最大的白銀消費國，且主要依賴進口，市場估計印度年均白銀消耗量可達4000噸。故而早在國際銀價大漲之前，以印度盧比計價的白銀價格就屢創新高。

而十月正是印度重要的「排燈節」，據當地媒體統計，今年排燈節在金銀製品領域的總銷售額高達6000億盧比，折合約520億港元，且因金價已處高位，市民對白銀的熱情更甚。

除卻貴金屬的裝飾消費需求，白銀更是重要的工業金屬，導電、導熱性能極佳，同時兼備柔韌與延展性，當前市場約超過六成的白銀供應，是用於工業領域，包括電動車、太陽能電池板以及手機等電子產品熒幕，均是時下備受關注的熱門產業。

白銀導電、導熱性能極佳，同時兼備柔韌與延展性，電動車與光伏等工業領域都有需求。（資料圖片）

世界白銀協會料今年需求下滑 惟仍存1億盎司缺口

世界白銀協會上月最新披露的數據顯示，預計2025年白銀礦產供應按年持平，約為8.1億盎司。得益於生產者對沖避險需求的溫和回升，料全球白銀總體供應增長約1%，至約10.2億盎司。

儘管該協會預計，今年白銀的總體需求其實會下滑，工業需求將按年減少約2%，總體需求則會下滑4%至11.2億盎司。即便如此，結合上文比照供需兩端的估算結果，今年仍將存在1億盎司的需求缺口，且也是第五年供不應求。

世界白銀協會圖表顯示，預計2025年白銀總體供應約10.2億盎司，需求為11.2億盎司，仍供不應求。（世界白銀協會網站截圖）

三、衍生品市場︰「現貨升水」貴過期貨 年底交割潮添壓力

現貨的供不應求，在衍生品市場再被放大，淡倉一方難以實現交割，不得不加碼平倉，被迫看多。但以最龐大的倫敦市場為例，其白銀庫存結構中，有83%已被ETF的持倉鎖定，無法自由流通，致使現貨嚴重緊缺，從而產生巨額溢價。

十月，倫敦白銀1個月現貨隱含租賃利率，即從倫敦借入實物白銀1個月的年化成本，曾高至超過40%。驚人的租賃利率，足以反映出市場為即刻獲得現貨，不惜砸入重金避免違約。且倫敦和上海也都一度出現「期貨貼水」（又稱「現貨升水」），即白銀現貨價格高於期貨價格，均反應出供應的承壓。

因現貨緊缺，倫敦上海一度出現白銀現貨價格，貴過期貨。（資料圖片）

另一邊廂，12月通常是金銀等商品的交割關鍵月份，據CME官網文件，12月短短交易一周，COMEX白銀總交割量就有10,195手合約，超過去年同月總量。以一手規模5000盎司計，相當於需交割5097.5萬盎司白銀，如若選擇實物交割，恐白銀的供應緊張仍將升級。

而上周芝商所系統，因數據中心冷卻系統故障，停擺約10個小時，故障恰好發生在銀價破頂數分鐘之後，坊間立刻流言四起，引發銀價的進一步波動。

芝商所旗下紐約商品交易所，最新披露本月至今的白銀期貨交割情況。（CME文件截圖）

四、宏觀經濟︰美聯儲下周減息料成定局 利好不生息資產

除卻白銀自身特性，作為與黃金相提並論的貴金屬，其參與全球金融活動，更需視乎宏觀因素。美國本月議息在即，市場普遍預計美聯儲將再宣佈減息，白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett），即美聯儲新主席的熱門人選，更直言預計下周將減息約0.25厘。白銀作為不生息資產，自然因此利好。

光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻表示，銀價本輪漲勢未止，尤其美聯儲的新主席的熱門人選哈塞特被視為「鴿派」，相信減息將持續，美元亦大機會走弱。在低美元的背景下，對於傳統的黃金白銀價格都是存支持的。

白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）被認為是美聯儲下任主席的熱門人選，料下周減息0.25厘。（資料圖片）

湯麗鴻：散戶可揀一隻ETF 金銀宜同時配置

針對散戶投資，她則坦言，相較於黃金，白銀的投資工具較少，例如港股市場就僅有一隻中國白銀（0815）。散戶若想參與其中，一方面是可以選擇期貨市場，另一邊廂，有一隻美股上市的ETF iShares Silver Trust（美：SLV）交投較為可觀

此外，市面上還有一些涉及白銀投資的基金，如若本金足夠，亦都可以考慮，只是基金一般存在至少一年的鎖定期，如果投資者考慮成本，則ETF或是更好的選擇。

湯麗鴻續指，投資者可以同時配置黃金和白銀，因為二者大抵呈「相向關係」，即彼此你追我趕，互追漲幅，一般不會相悖而行。其預計，明年底之前金價可高見每盎司4950美元，銀價則見每盎司80美元，對比當前約57美元的現價，仍有高約四成的漲幅可期待。

湯麗鴻指出，美股上市的ETF iShares Silver Trust（美：SLV）是投資白銀的不錯選擇。（資料圖片）

參考「金銀比」歷史平均水平 銀價仍未及金價總體升勢

市場追蹤銀價變化，多用「黃金與白銀價格比率」，簡稱「金銀比」作為參考。以近期數據為例，金銀比約為72，意即每1盎司的黃金，可以兌換72盎司的白銀。年中時，該比例曾一度升穿100，即當時金價飆升過快，銀價未有追上升幅。

第三季以來，銀價發力追趕，致使比例收窄，但若以數十年的長期走勢看，該比例仍然超過歷史平均水平的61左右，因此相對於金價的暴漲，其實銀價應仍有上升的空間。

參考大行對金價的預測，滙豐及摩通私銀，都認為金價在明年可以高見每盎司5,000美元，高盛則認為可達4,900美元，則以歷史平均的「金銀比」為61計 ，則銀價將對應每盎司80至82美元。即便以當前的「金銀比」72計，則銀價也可高看至接近70美元。