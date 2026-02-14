李嘉誠「被病危」　一幅相闢謠　幕後高人身影曝光｜財經解密

最近網上突然傳出李嘉誠病危入院的消息，一時間滿城風雨。這則謠言傳播迅速，但破滅得更快。當日下午，就有KOL放出李嘉誠與腸胃肝臟名醫許偉武醫生聊天的近照，照片中的他精神奕奕，謠言不攻自破。整件事在萌芽階段就被迅速平息，闢謠技巧高，背後的高手功不可沒。細心觀察會發現，近年來每當李嘉誠身邊有什麼風吹草動，總會出現一位女士的身影——周凱旋。



KOL一張相闢謠 連消帶打

臨近農曆新年，無端傳出年事已高的李嘉誠病危入院的傳聞。作為香港商界大佬，這類傳聞自然引起媒體高度關注。有記者一大早便聚集在港怡醫院門外守候，氣氛一時緊張。雖然《香港01》很快通過不同渠道確認這是假消息，但造謠者是誰仍是個謎，大家也不免猜測李嘉誠是否真的身體不適。

不過這個猜疑很快就因為一篇帖文輕輕消散。當天下午四、五點鐘，人氣KOL葉朗程在社交媒體發文，貼出李嘉誠與腸胃肝臟名醫許偉武醫生聊天的近照，照片中李嘉誠精神奕奕。葉朗程在帖文中形容李嘉誠「手舞足蹈」，提到他前兩天才吃過火鍋，正與醫生討論醫療科技話題。這張照片的選擇十分巧妙：與醫生的合照提供了可靠的「人證」，難以用舊照造假；而討論醫療科技話題更從側面證明，若真病重入院，怎會有如此閒情逸致。

就這樣，無需李家發布任何正式聲明或官方回應，僅憑一篇社交媒體帖文，流言便不攻自破，還順勢強化了李嘉誠緊跟科技潮流的形象。

長和及長實資深顧問李嘉誠（右）與好友腸胃肝臟科專科醫生許偉武（左）討論醫療科技突破。（KOL葉朗程FB圖片）

誠哥近年「緊張」關頭 屢現周凱旋身影

誰散布假消息我們不得而知，但誰出手闢謠卻有跡可循。能夠取得李嘉誠近照的人本就不多，而葉朗程又與李嘉誠的「紅顏知己」周凱旋關係密切，很大機會是她安排「拆彈」。凡事有跡可尋，回顧近年來李嘉誠不少「緊張」關頭，周凱旋的身影總會出現。

例如2025年初，長和宣布天價出售碼頭資產，引來不少批評，矛頭直指李嘉誠。不久後，周凱旋便陪同李嘉誠現身啟德體育園的五月天演唱會，以輕鬆姿態面對公眾。又例如2024年，李嘉誠基金會捐贈亞洲首部「超聲波組織碎化系統」給香港多家醫學院和醫院，可惜之後出現「拒收」插曲。

基金會隨後將同一計劃帶到新加坡，出資將同樣儀器引入當地兩間頂尖癌症中心。在發布會上，李嘉誠透過視訊大讚技術「不可思議」，而周凱旋更是親自飛往新加坡，與合作機構代表合影。

五分鐘說服李嘉誠投資20億美金

李嘉誠縱橫商場數十年，身邊叻人無數。外有誠哥的「貴人」，已故匯豐銀行前大班沈弼勳爵；內有霍建寧、甘慶林、馬世民等重臣。就算公關大員也是行內有名，可以說是人才濟濟。周凱旋之所以能長期獲得李嘉誠的信任與倚重，第一個答案自然是她自身的能力出眾。她的營商天賦早在學生時期就已顯現。

據報道，她在拔萃女書院讀書時，假期去電台實習，結束後竟主動自掏腰包，邀請全體同事到高級私人會所用餐。年紀輕輕便展現出如此社交膽識，實屬罕見。真正改變她事業軌跡的關鍵，是北京王府井東方廣場項目，這也是她與李嘉誠合作的開端。1993年，當時僅32歲且缺乏大型地產經驗的周凱旋，有機會親自向李嘉誠推介這個計劃。傳聞她只用了五分鐘時間，就說服「誠哥」拍板投資20億美元入股。這次合作不僅為她帶來4億港元佣金收入，更重要的是建立了李嘉誠對她的信任，開啟了長達數十年的合作關係。

當然，周凱旋能把握這次機會絕非僅靠運氣。在認識李嘉誠之前，她已在商界累積經驗，有一定的「基本功」。她與前特首董建華的表妹張培薇「老友鬼鬼」。九十年代初，香港地產業蓬勃發展，對水泥需求極大，她們看準時機，成功將廣西水泥引入香港市場，賺取了可觀回報。

打開新經濟領域

東方廣場項目不僅是一筆大交易，更成為周凱旋證明自身能力的註腳，使她在李嘉誠的事業版圖中擔當起更重要的角色。

周凱旋與李嘉誠相識數十載，關係自然不是三言兩語可以概括，但起碼她在兩方面發揮著影響力。在李嘉誠專注傳統經濟領域之際，周凱旋為他打開了新經濟領域的一扇窗。1999年網絡熱潮興起時，周凱旋提議成立科技媒體公司TOM集團。在她的推動下，李嘉誠整合資源，將「易網通」注入電子商貿業務，全力推動TOM上市。這家公司堪稱周凱旋協助李嘉誠涉足科技投資的早期標誌。

周凱旋幫助李嘉誠踏入互聯網只是第一步，更關鍵的是她持續關注新興科技趨勢，把握先機。2007年，她穿針引線，說服李嘉誠向當時尚未上市的Facebook投資6,000萬美元，後來獲得巨額回報。以Facebook2012年38美元的上市價計算，這筆投資的回報至少超過五倍。她主導的維港投資專攻創新科技項目，今日人們常用的Facebook、Spotify、Zoom，以及人造肉、植物蛋等未來食品，都在他們的投資清單上。

從推動TOM成立，到精準捕捉社交網絡與遠程辦公浪潮，每一次都早著先機，這一系列具有前瞻性的投資為李嘉誠以地產、零售、能源為本的商業帝國注入創新與科技元素。

搭通天地線 誠哥關鍵「線人」

在商界叱吒風雲的李嘉誠難免樹大招風。他曾表示，到了他這個年紀已懂得不受外界雜音影響，但作為一個備受關注的人物，對外仍需要一把聲音。在關鍵時刻，周凱旋就扮演著重要的「傳訊者」角色。2023年，她以維港投資創辦人身份出席峰會論壇時，代為分享李嘉誠早在2021年初就已內部預警市況「山雨欲來風滿樓」，經濟可能會一落千丈，呼籲公司延長備用資金。

這類發言某程度使她成為李嘉誠向外界傳遞關鍵判斷的渠道之一。同樣，在賣碼頭風波中，當長和決定天價出售巴拿馬碼頭等資產引發外界抨擊時，周凱旋陪同李嘉誠現身啟德體育園的五月天演唱會。當被問及出售港口一事時，周凱旋斬釘截鐵回應：「李生退咗休啦！」配合李嘉誠在現場笑容滿面觀看表演、駕電動代步車離開包廂的畫面，巧妙緩和了這場風波。