專訪｜港經濟如小船　黃傑龍籲看風駛舵︰引擎開到最大都鬥唔過天

香港的餐飲業，向來是這座城市的寒暑表——客似雲來時熱火朝天，市道遇冷時亦先感寒涼。這一行業的起伏，實則映照著香港整體經濟的轉型浪潮。在商界打滾超過二十年的敘福樓集團主席及行政總裁黃傑龍，不僅深諳經營食肆的哲學，更以生動比喻，道出對香港前景的宏觀思考。



在他眼中，香港宛如一艘精緻而外向的「小船」，於國際的「巨風大浪」間穿梭，舵要掌得穩，就不能只靠蠻力，更要順勢而為。新年依始，且聽這位餐飲舵手，如何解讀風向、調整帆桅，在浪潮中尋找香港的座標。



黃傑龍不僅深諳經營食肆的哲學，更以生動比喻，道出對香港前景的宏觀思考。（陳葦慈攝）

港如小船須睇風浪 引擎開到最大都鬥唔過天

黃傑龍開宗明義點出香港經濟的特質，「香港只係一隻細嘅、極之外向型嘅經濟體。」正因如此，香港必然深受外圍環境支配，「我哋永遠必定係受國際其他經濟體影響。」

他以開船比喻經濟治理，「個舵點擺呢，係要睇下出面啲風點吹，同埋個浪點樣㗎嘛。唔係佢（舵手）想行邊度就行邊度嘅，個引擎開到最大，都鬥唔過個天時嘅巨浪」，香港作為小型開放經濟體，在制定發展策略時所面臨的客觀限制與必須具備的靈活性。

黃傑龍表示，香港作為小型開放經濟體，在制定發展策略時所面臨的客觀限制與必須具備的靈活性。

北上屬主旋律 融入國家發展是必然趨勢

在眾多外圍因素中，黃傑龍認為最大的影響力來源，莫過於近在咫尺的內地，「世界第二大經濟體，而且係一個持續增長嘅經濟體」，隨著兩地交通聯繫越趨便利，他判斷融合已非選擇，而是定局。

例如近年興起的北上消費潮，黃傑龍形容這已非短暫熱潮，而是結構性改變，屬於「未來十年的主旋律」，他估計，消費區域正從深圳向更北上延伸，「融入去國家發展，係必然嘅趨勢，（北上消費）係未來十年嘅主旋律」，隨著港車北上等便利措施使兩地近乎「24小時通關」，融合已成定局。

對於近年興起的北上消費潮，黃傑龍形容這已非短暫熱潮，而是結構性改變。（倪清江攝）

轉型定位之辯 無關「對錯」

被問及香港經濟轉型的方向是否正確，黃傑龍認，為問題的核心並非對錯，而是「經濟嘅轉型方向唔係一個啱同錯嘅問題」，關鍵在於在這場歷史性的中美博弈與區域巨浪中，香港能否找到最適合自己的定位。

他強調，香港必須強化自身獨有的競爭力，「國家都希望香港有競爭力，想我哋更有作為，最近嘅競爭，就係灣區競爭，大競爭就係同國際其他倫敦、紐約競爭。」

至於融入的過程會否令港物價、樓價水平與內地趨同，黃傑龍表示，香港不能、也不必與大灣區內其他城市全面看齊，自身擁有頂尖的法治、國際金融中心地位，乃至餐飲業也在世界排名中佔有一席之地，這些都是香港作為大灣區內龍頭之一的資格與底氣。因此，他認為香港的物價、樓價、人工水平高於區內其他城市，是合理且應維持的差異化優勢。

黃傑龍認為香港的物價、樓價、人工水平高於區內其他城市，是合理且應維持的差異化優勢。（陳葦慈攝）

收入端受壓 消費端有選擇

不過，黃傑龍亦坦誠分析轉型期的社會陣痛，他形容，目前市民正處於「收入端」與「消費端」感受割裂的階段。在「收入端」，市民感受到加薪困難、崗位競爭及AI挑戰帶來的壓力。

然而在「消費端」，他續指，痛苦感可因兩個渠道得以舒緩，一是本地餐飲零售業因競爭而「價格平咗」；二是市民可以繼續「北上消費」，享受更具性價比的選擇，某程度上緩衝了經濟轉型帶來的整體社會壓力。

黃傑龍表示，在融入國家發展的過程中，商機未必是直接的，而可能是「滴漏效應」。（陳葦慈攝）

商界各自「栽種」 融合中尋「滴漏」商機

回到商界角色，黃傑龍表示，在融入國家發展的過程中，商機未必是直接的，而可能是「滴漏效應」。例如，因為灣區融合而增加的商業活動與人流，會帶來宴會等需求，從而惠及本地餐飲等服務業。

香港餐飲業要渡過轉型浪潮，他指出，企業不應停留在抱怨，而應主動改變經營方法以持續成長，必須如大自然般「生物多樣化」，各展所長，以栽種者的耐心與專注經營自身品牌。面對新的經濟氣候，選擇合適的「植物」並調整「栽種方法」。

他坦言，可能不會立竿見影，短期內看不到發芽，需要的是耐心，相信在春天（市況好轉）來臨時，會帶來收穫。

對於商界與市民，這意味著是一段需耐心適應、各自尋路的轉型期，其成功關鍵在於能否發揮所長，在香港這艘「小船」調整航向的過程中，找到自己合適的位置。