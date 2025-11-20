黃家和指本地客佔餐飲生意約9成　靠質量創意抗北上「唔係輸晒」

本港經濟疲弱，不時傳出食肆結業的消息，香港餐飲聯業協會會長黃家和今早（20日）在電台節目中表示，今年9月餐飲業有「谷底回升」的跡象，料因旅客人數增加等因素，但他指餐飲業最大客群來自本地市場，佔生意約9成，呼籲市民「夜晚唔好匿喺屋企」外出用膳。至於北上熱潮，他指香港雖性價比不及內地，但有質量及創意等優勢，「唔係輸晒嘅」。



2025年10月內地黃金周期間，多個旅行團到大家樂用膳，餐廳內座無虛席。（資料圖片/任葆穎攝）

兩餸飯店增至約1200間 料未來競爭趨激烈

黃家和今早接受新城電台訪問，提到近日最新失業率下跌約0.4%，形容是好跡象；現時「純粹靠外勞填補空缺」，現時已有約3萬名外勞來港工作。他又說，輸入外勞後，餐飲業服務質素有所提升，亦聽到讚賞的聲音，反映了人手不足會影響服務質素。

黃家和續指，9月後餐飲業生意開始回升，有「谷底回升」跡象，從本港出口數字、就業情況及旅客數量增多等均顯示出其增長潛力。他又提到在疫情期間及疫後，兩餸飯的興起加劇了對快餐店的競爭，指兩餸飯以其靈活性及便宜的價格等吸引了顧客，兩餸飯店數量亦由年初的約800日，增至現時約1,200間。他相信未來競爭會更趨激烈，而兩餸飯亦改變了顧客的消費習慣。

餐飲聯業協會會長黃家和。（資料圖片/廖雁雄攝）

呼籲市民「夜晚唔好匿喺屋企」 多外出用膳助餐飲業

今年外地旅客來港人數增加，有百分之12的升幅，過去10個多月以來，已有3000多萬名內地旅客訪港，非內地客亦有百分之16升幅。家和說，隨著內地旅客人數增加，許多食店延長營業時間，帶動夜間消費。不過，他表示，不時遇到有旅客問香港夜間消遺活動時「好頭痕」，因部份酒吧都縮短了營業時間。

黃家和稱，過去大半年本港夜間消費有所增多。他亦強調，本地市場佔餐飲業約9成生意，呼籲市民「夜晚唔好匿喺屋企」，或外賣，多外出餐廳用膳，對餐飲業會有幫助。至於北上熱潮，黃家和指內地性價比較強，租金、人工及食材都較便宜，但香港靠質量及創意，而且可在國際採購食材、國際視野比內地強，「唔係輸晒嘅」。

2025年7月19日，不少港人風雨無阻，經蓮塘/香園圍口岸北上遊樂。（資料圖片/洪芷菁攝）

談到內地餐飲企業來港拓展業務，黃家和指，內地餐飲企業會使用人工智能技術降低人力開支，在食材成本上則具備優勢，「每日一車車食材」從內地運來香港，「成本減得相當相當低」，本地餐廳則需在港尋供應商。他認為，香港為內地餐飲集團提供了一個平台，當他們在香港站穩陣腳後，便會出海外，如新加坡等地發展。

另外，黃家和表示，本港租金仍然高企，隨著兩電明年減電費等，業界整體壓力有所緩解，「減電費開支一定減輕」，以一間酒樓為例，每月需約20萬電費，減電費後「就算慳咗幾千蚊都好」，但終歸「最緊要有生意」。