伊朗戰火港股難倖免?　盤點地緣衝突資產表現　專家教砌投資堡壘

伊朗戰火四起，局勢焦灼難明，環球股市同受戰爭重創。伴隨事態升溫，美股恐慌指數應聲急升，最高飆約三成至28，創下年內新高。而港股亦遭殃及，上落顛簸，一度失守25000點重要心理關口。



儘管環球惴惴不安，但盤點本世紀此前幾輪地緣衝突，其實並未因此改變港股本身的牛熊格局，此刻究竟是入市撈底，富貴險中求，定揸現金求安穩？專家聯手教路，砌築戰火中的投資堡壘。



恒指曾失守25000關 北水單日走資277億破頂

戰火影響下，港股也未算倖免，恒指周內曾失守25000點關口，科指更是跌勢洶洶。即便兩會行情加持下，大市見反彈，但北水態度就未算樂觀，反而趁高逃離。3月5日，滬深港股通更合共淨走資277.4億元，創下記錄。

截至周五﹙6日﹚恒指收報25757點，

不過從技術圖形看來，去年9月至今，大市已經在25000點位置，出現多個「底」的形態，料有所支持。本周恒指RSI亦一度低見34，存在超賣的潛在趨勢。

恒指周內曾失守25000點關口。（彭博截圖）

地緣衝突多不改牛熊大趨勢 港股隨美股跟跌

盤點本世紀911恐怖襲擊、伊拉克戰爭、阿拉伯之春、空襲敘利亞、俄烏戰爭以及以色列哈馬斯衝突六次大型地緣衝突之後，港股一周、一月、一季變化，大多並非因戰爭而一蹶不振，而是仍處於基本面驅動的行情，不會因戰爭改變牛市或熊市的大趨勢。

此外僅以納指為代表，視乎美股整體表現，可見美股急跌之時，港股也往往隨之走低，惟漲勢未必追隨。而黃金在戰爭開始時，往往受捧，但伴隨局勢緩和，會漸現弱勢回吐。

郭思治：料今年「先低後高」挑戰3萬點 力挺港股投資價值

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，對港股的走勢並不過分悲觀，首先視乎戰爭的局勢，美國始終參與其中，長遠看於美國無太大益處，因此短期雖存在負面影響，但相信步入談判階段之後，股市表現不會太差，但突然急升的可能性亦不大。

他表示，港股失守25000點關口，料後續24500點、24200點等位置均會存在支持，總體而言首季度較弱未必是壞事，有機會形成「先低後高」的走勢，若外部環境未出現惡化，年內仍是有機會挑戰30000點，不過不排除美國中期選舉所帶來的變化，但相信是拉票求穩的舉措更多。

儘管如此，郭思治仍然力挺港股的佈局機會，他直言雖然韓國、台股等股市跌勢洶洶，似乎已非常吸引，但對比早先的漲幅，目前仍是港股更具吸納價值。

郭思治表示，最先漲起擔當「火車頭」的股份還是科技股及銀行、保險等金融股。（資料圖片）

即刻可吸納騰訊阿里 資金分配宜「港七美三」

選股方面，郭思治豪言大把優質股值博，均處於一年的低位。從短線的角度，他直言阿里巴巴（9988）和騰訊（0700）均可選擇稍作投機性佈局，即便後續將陸續放榜業績，存在潛在的不確定性，但相信業績影響有限，直呼既然股價已經跌落，「現在就買」。

至於為求穩陣，他則認為滙豐（0005）、中移動（0941）、友邦（1299）、平保（2318）、內銀股以及港交所（0388）皆可部署。郭思治強調，時下港股回調，許多股份皆值得部署，兼之以兩會行情，總是利好部分內需及消費股，但最先漲起，擔當「火車頭」的股份還是科技股及銀行、保險等金融股。

而戰爭陰霾引發的對於油價、金價的追捧，郭思治認為，一旦中東的情況改善，油價就會回調，帶掣三桶油作為收息股，也會轉跌，因此暫時不宜追油價。反而是金價長期獲官方增持，整體向好的趨勢存在，可以逢低買入黃金ETF。

視乎全部投資組合，郭思治表示可根據年齡的不同，分別留有不同的現金作防守，長者可以留四至五成，後生則只需兩至三成。在股票、以及黃金投資的部分，黃金投資的佔比可稍細，股票整體可以採取「港股七、美股三」的策略。

郭思治力挺港股投資價值，建議用於股票投資的資金，七成可押注港股。（資料圖片）

熊麗萍：不建議過分進取 28000關見阻力

獨立股評人熊麗萍，則觀點相對審慎，她指出，時下戰爭情況反覆，恒指動輒產生500、600點的上落亦不出奇，不建議過分進取，尤其是對於市場信息的掌握不夠充分，消息瞬息萬變，投資的操作並不容易。

她表示，25000的位置關鍵，失守即意味著，已經蒸發年初至今全部漲幅，從大市表現看來，料今年30000點的阻力位置較大，現階段更大機會是在25000至28000的區間波動，不排除伴隨外部環境的變化，有區間整體下移的可能。

熊麗萍指出，近期恒指動輒產生500、600點的上落不出奇，不建議過分進取。（資料圖片）

熱門科技股反籲避開 三類股份最宜押注

熊麗萍表示，此後大市指數的關鍵，仍舊是視乎騰訊、阿里等大權重科技股的反彈情況，但在投資組合的構建上，她反而不推薦此時入手ATMX等傳統熱門科技股。

其解釋稱，時下眾多公司佈局大模型發展迅速，傳統的平台型科技股，或會被市場擔憂，是否過於守舊，是否步伐較慢，因此未必再似早先引發資金的集中熱捧。相對而言，部分大模型、設備股乃至機械人股份，有望獲得資金的炒作，只是波動性或更大。

因此在加注選擇上，她推薦三大類股份，首先為電力設備股，可吸納的選擇就包括東方電氣（1072）、哈爾濱電氣（1133），儘管此類股份已經錄得顯著上漲，但主題仍然值得關注。其次即有所金屬股，熊麗萍表示黃金存在短線套利回吐，長遠升勢仍在，相關有色金屬股都值得關注，例如洛陽鉬業（3993）。

最後她表示，吸納較穩陣的收息股，總不失為好選擇，其就推薦可考慮滙豐（0005）以及本地公用股。