搶先推虛幣永續期貨　新交所︰成交破20億美元　星港監管路徑不同

香港證監會早前宣布計劃允許持牌平台提供虛擬資產永續合約，將這個在離岸加密世界風行多年的衍生產品帶入合規軌道之際，新加坡交易所（SGX）早在去年11月已搶先推出同類產品，成為亞洲主要交易所中的先行者。



在這場加密衍生品的合規化競賽中，新加坡交易所外匯與加密衍生品部門主管藍國聰接受《香港01》訪問，分享機構級平台的虛幣產品邏輯、層層設防的風控體系，並回應來自香港的競爭，直言「兩地監管路徑不同」。



新加坡交易所（SGX）去年11月正式推出永續合約，累計成交額超過20億美元（156億港元）。（網頁截圖）

新加坡交易所（SGX）去年11月正式推出Bitcoin（比特幣）和以太坊永續期貨，成為亞洲主流交易所中，首批進軍加密貨幣衍生品領域的先行者。該款產品目前日均成交額大約在2,000萬美元至5,000萬美元，累計成交額超過20億美元（156億港元）。

SGX外匯與加密衍生品部門主管藍國聰坦言，雖然日均成交額在與一般加密交易所相比時規模較小，但他指出，尤其在去年12月至今，加密市場的活動在 SGX 平台上仍能保持持續的興趣。

「這個加密貨幣（領域）有大約1400個交易所」，藍國聰稱，「我們不是要跟它們直接比拼交易量。SGX最大的特點，是提供一個交易所清算的機構級平台。」

他解釋，SGX的優勢在於將傳統衍生品市場嚴格的清算、風控和後勤基建，應用於加密貨幣產品，「我們大部分的客戶是機構，他們看重的是風險管理和交易安全。」

SGX外匯與加密衍生品部門主管藍國聰表示，為該款虛幣永續期貨設置了多層級的防火牆。（SGX提供）

多層級防火牆設計 降低風險

SGX為該款產品設置了多層級的防火牆，藍國聰介紹，SGX的風控架構分為三層：第一層是對客戶的35%初始保證金要求，折算槓桿倍數約3倍；第二層是投資者需透過清算會員開戶，資產由會員持有，SGX負責結算，不參與造市業務，確保定價由市場主導；第三層是整個清算體系，SGX與所有清算會員共同分擔潛在損失，繳納交易損失準備金，以避免極端波動導致的爆倉。

目前參與SGX永續合約的清算會員有8個，藍國聰透露：「我們希望更多的清算會員可以陸續上線，提供給他們的客戶更多服務。」而每個清算會員負責的客戶數目不定，藍國聰強調，SGX的目標是逐步建立一個多元化的機構參與者生態。

被問及如何釐定保證金水平？他指出，是基於市場波動性、歷史數據和壓力測試得出的審慎水平。許多離岸平台根本沒有這種多層級的保證金和清算概念，部分加密原生交易所甚至沒有保證金概念，「在我們這裡，客戶和清算會員都很清楚風險暴露的上限。」

香港證監會早前宣布計劃允許持牌平台提供虛擬資產永續合約。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

回應香港競爭：競爭是好事，監管路徑不同

對於香港證監會剛公布允許持牌平台提供永續合約，藍國聰直言：「我覺得競爭是好的。」他認為，亞洲兩大金融中心同步推動加密衍生品合規化，對整個市場的長遠發展是正面信號。

不過，他亦指出香港和新加坡的監管出發點存在差異，「香港和新加坡的監管考慮因素不太一樣。新加坡方面，我們更強調防止風險傳導，以及整個清算體系的穩健性，傾向於風險防止與細緻的導向。」

他以抵押品為例，「目前SGX不允許直接用加密貨幣作為保證金交易的抵押品。不是說加密貨幣不好，而是不同類型的抵押品，在極端波動時，其價格行為與你要繳的保證金要求可能出現錯配，這是我們要管理的風險。」這與香港證監會準備允許 Bitcoin 和以太坊作為融資抵押品的做法有所不同。

針對香港證監會特別關注的永續合約「資金利率劇烈波動」風險，藍國聰詳細解釋了SGX的設計，「我們的Funding Rate也是跟很多Crypto Native交易所的方向是一致的，有時候是正的，有時候是負的。」但他強調，關鍵在於如何管理波動帶來的風險，且數值不一定會與所有加密原生交易所完全一樣。

藍國聰表示計劃提高「4點結算價」認可度。（資料圖片）

計劃提高「4點結算價」認可度

被問及下一步產品擴展計劃，藍國聰表示肯定會推出更多產品，「今年上半年我們希望提高『4點結算價』（通常指金融衍生品在倫敦時間下午 4 點或對應的紐約時間計算的最終結算價格）的認可度。」

他解釋，目前SGX的合約設計參考了「4點結算價」，這有助於提升產品的標準化和跨市場對沖效率。「不管是永續合約也好，期貨也好，如果我們能夠建立一個被廣泛認可的『4點結算』基準，就可以衍生出很多新的產品設計，為市場帶來更多流動性。」

至於會否納入Solana等其他主流貨幣，藍國聰表示：「最近的交易量主要集中在主流貨幣，其他貨幣的交易量很少，而且在一些平台上，它們的比特幣和以太坊交易會產生一個『溢價』（Premium）。」但他補充，SGX在外匯和衍生品領域有深厚經驗，未來不排除考慮其他貨幣的可能性。

藍國聰強調，機構對虛擬資產的興趣並不一定與比特幣價格呈正比。（資料圖片）

比特幣價格下跌 機構興趣不減

近期比特幣價格從高位回落，會否影響機構參與意願？藍國聰強調，機構的興趣並不一定與價格呈正比。「機構投資者看的是資產配置、風險管理和長期戰略。價格下跌的時候，有些機構反而會視為入場機會。我們接觸到的客戶，查詢和準備工作的進度並沒有放緩。」

在加密貨幣市場逐步走向合規化、機構化的浪潮中，SGX選擇了一條「清算安全先行」的道路。面對香港即將加入競爭，新交所保持開放態度。對於亞洲機構投資者而言，一個由傳統交易所提供的、受嚴格監管的加密貨幣衍生品市場，正在從邊緣走向主流。