中東戰火資金急逃?　洪灝：港避險優勢遠勝星洲　兼解讀兩會政策

中東動盪漸波及環球市場，中國資產「避風港」的作用愈發獲市場強調。適逢兩會召開，為十五五定調，有「中國最準分析師」之稱、蓮華資產管理首席投資官兼管理合夥人洪灝解讀指，今年的政策體現出消費真正開始轉型，但顯著的實際成效，可能需要十年的時間才能看到。



以其個人觀察，目前外資對於中國資產仍是將信將疑，但現在願意聽其介紹的人越來越多，兼以人民幣的走強，外資或願意為了獲取雙重回報而入市。單計香港，雖然並非一個完全意義上的「避風港」，但較新加坡，他認為還是有非常顯著的優勢。



經濟增速目標調低合理 開年表現勝預期

首先對於經濟增長目標，放緩至4.5%至5%的市場遲疑，洪灝直言，放緩才是符合一般規律的，以目前中國經濟的體量看，「繼續這樣搞下去的話，整個地球都是中國的，沒有別人了，這是不可能的」。

因此他認為，增長區間在4%至5%都是合適的。且新年以來零售的數據好過預期，甚至投資也是好過預期，出口則是大幅超預期，這些都在告訴市場，今年開局比大家想象得好。

洪灝表示，今年中國經濟數據的開局表現，比大家想象得好。（資料圖片）

養老育兒補貼政策最關鍵 真正推動消費轉型

洪灝形容，現在我們需要的是一個消費驅動的經濟，這就意味著，從數學的角度看，當一個經濟體的增速為4.5%時，如果需要消費的佔比提升，那麼消費的增速一定快於4.5%，因此投資方面就不能定一些過分宏大或激進的目標。

消費的問題本質是收入的問題，較之於海外國家，一方面收入佔GDP的比重不夠大，另一邊廂這種分配也存在城鄉、代際之間的不均衡，例如城市養老金遠超農村、錢都在老年人手中而年輕人沒錢等。

早先內地也推出許多優惠券、刺激消費等補貼政策，洪灝坦言補貼是一次性的，花完即止，類似於有笑話稱，是用「五元代金券買勞斯萊斯」，而今年的政策強調養老、育兒方面的補助，這些政策上的變化才是推動消費端開始轉變的原因。

洪灝形容，今年的兩會政策體現出消費真正開始轉型，尤其是對於養老、育兒的補助。（鄭子峰攝）

消費轉型見效或需十年 擺脫通縮需區分供需側變化

但洪灝也提醒稱，這不代表這些政策效果，今年就可以見到反饋，還是需要經過長達十年，乃至以上的時間。洪灝直言，這些成效能否趕在人口老齡化之間實現，尚且未知，「但是這個東西什麼時候開始，都比不開始要好」。

因此對於坊間關於中國經濟，是否有望從通縮，走向重新通脹的討論，洪灝就認為未必可視為走出通縮的拐點，市場不宜過分關注CPI等數據上的變化，而需要看是供給還是需求刺激導致的。

他解釋稱，好的通脹邏輯是經濟好，居民收入高，刺激購物的熱情和需求。而時下受油價的推動，其實是供給收縮導致的上游通脹，是供應鏈的問題，那麼這絕對不是一個好消息。

洪灝指，在人民幣整體走強的情況下，外資會考慮買入中國資產可獲得雙重回報。（資料圖片）

外資將信將疑惟興趣增加 人民幣走強或助入市

外資對於中國資產的態度，也始終備受關注。洪灝指出，以其個人的觀察，目前外資仍然是將信將疑的態度，資金還未有流入，但現在願意聽其介紹中國資產的人越來越多。

他表示，資本是逐利的，而非考慮意識形態的限制，外資其實非常有望在今年入市，尤其是在人民幣整體走強的情況下，買入中國資產可獲得雙重回報。他直言，早先向其他人介紹中國，外資多質疑，同樣是新興市場，為什麼不選擇中東，如今烽火四起，方追悔莫及。

洪灝指，馬六甲兵家必爭，一旦戰爭局勢擴張，恐會首當其衝，避險優勢遠不及香港。（資料圖片）

不排除資金「被嚇回」 港避險競爭力遠勝星洲

談及戰爭亂局下，資金會否由中東轉泊入香港，洪灝表示不排除「錢會被嚇回來」，但香港也並非一個完全的避風港，不過他表示，相較於市場熱議的資金轉向新加坡避險，他就認為新加坡的競爭力遠遠不及香港。

洪灝解釋稱，新加坡最大的優勢在於馬六甲海峽，此前中國有六成以上的石油進口都要通過馬六甲海峽，但如今俄羅斯也會向中國出口石油，且中國逐漸邁向新能源轉型，降低對於化石能源的依賴，從近期電池等板塊的好行情，已經可以初見端倪。

另外，馬六甲海峽是重要的地理要衝，兵家必爭之地，一旦戰爭局勢擴張，恐會首當其衝，且其自身並不具備防禦能力，相較之下，還是本港避風港的效用更顯著。不過就戰爭整體的風險，他就相信是短期的，只是需視乎如何收場。

洪灝相信今年本港IPO的熱度延續，不過對普通股民而言，能否得益就屬未必。（資料圖片）

料港今年IPO熱度延續

至於港星在資本市場的競爭，去年本港IPO市況火熱，不失為重要的一場勝利。洪灝表示，相信今年本港IPO的熱度延續，因為大量內地公司需要尋求香港作為平台，吸納國際性的資本。

不過洪灝也提醒稱，IPO的熱潮下，投行會賺得盆滿缽滿，而配套的專業服務，乃至於員工加花紅從而刺激消費意願，都對香港經濟也有好處，不過對普通股民而言，能否得益就屬未必，散戶投資新股仍應審慎。