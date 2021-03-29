專訪｜醫療物流成新藍海　UPS港澳一姐：試過用無人機運血救人

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-03-29 09:00

以往大部分人都覺得物流業最大的商機是來自網購業務，不過，隨著疫苗運輸工作開展，醫療物流逐漸被更多人關注。UPS香港及澳門區董事總經理趙莉表示，醫療物流是物流業的下一個藍海，該版塊是重質不重量，最重要是保證醫療物品能夠及時、安全地配送到相應的目的地。公司早已在醫療物流作出不同佈局，例如在美加地區自設工廠生產乾冰，日產量為12公噸；於各地設立受控室溫 （CRT）及冷凍保存的倉儲設施等。

「UPS不是因為疫苗才有這些設施，即使沒有COVID（新冠肺炎）的疫苗，也有其他的疫苗、醫藥和保健產品，我們更曾經用無人機把醫療儀器和新鮮血液送到非洲盧旺達（Rwandan），去做急救工作，這些都是長期的需求！」趙莉說。

UPS成立於1907年，現時為世界上最大的包裹派送公司，擁有超過 49.5,萬名員工。（UPS官網圖片）

UPS是世界上最大的包裹派送公司，每年派送55億件包裹，連接著全球超過220個國家與地區，業務範圍涵蓋公路、鐵路、空運及海運。UPS香港現時聘請了850名員工，當中有60%是前線的操作員工、派送員、派遞中心分件員等。趙莉說香港分部處理最多的訂單是高科技產品、電子商務貨件、醫療保健產品等，也會不時接到盆景運送的訂單。

她舉例道香港醫療保健運輸貨品中，最為常見的是牙模和牙箍，當牙醫叫客人箍牙時，會先幫客人印製牙模，其後牙模會運送到美國或歐洲的廠房制作牙箍，造好牙箍後就會運回香港，整個過程約需要一星期。為了讓員工小心及妥善地處理貨件，公司會在盒子貼上相應的標籤，讓員工加以識別。

至於盆景運送方面，她指這跟運送醫療物品差不多，最重要是要用盒子和其他保護物料包裝好植物，還要在承諾的時效之內送到客人手裡。「小小的植物顛簸一下就容易影響到它的狀態，始終在植物領域上，我們不是專家，所以會跟客人了解植物特性，運輸時要注意甚麼，再跟客人一起設計包裝。」此外，UPS也有跟環保非牟利組織Redress合作，使用減少碳足跡的運輸方式，把可持續時裝設計比賽「Redress 設計大賽」的參賽作品，從多個國家運送到香港，並在總決賽時裝表演中進行展示。

趙莉說公司2019年的調查發現，46%受訪者傾向在住宅以外地方收取快遞，令公司決定開設智能櫃。（羅國輝攝）

全港設逾900個智能櫃 24小時開放

為了方便客人取件，UPS在全港設有超過900個智能櫃，分佈在住宅區及工商區，均是24小時開放，另又推出My Choice服務，消費者和中小企即使於產品發貨後，仍可重新安排和改變派送日期及地點。趙莉認為香港人上班日都是早出晚歸，若上下班途中路過智能櫃，取貨時就會更加方便，公司是根據人口密度和需求，在全港各區擺放智能櫃，希望迎合到客人需求。此外，公司也有退運服務，如客人網購時買到不合意的產品，便可以很快地退回給賣家。

過去一年，疫情及中美摩擦對物流業造成衝擊，不少國家實施封城措施，使供應鍊受阻。趙莉坦言物流是全球貿易的晴雨表，無論全球貿易有任何的風吹草動，國與國之間的經濟摩擦，物流業都是首當其衝的行業，但物流業亦像是基礎設施，支持全球運轉，故在特殊、極端的情況下，也要保持一定的貨物運輸。例如在疫情期間，公司把醫療物資和生活必需品送到世界各地，又會協助客人盡快調整供應鍊，恢復貿易和生產活動，讓他們的業務繼續運作。她續道如果客戶有意開拓越南市場，他們需要了解當地的清關要求，UPS可以提供即時解決方案和當地政策法規資料。

去年11月，亞太區15個國家簽署了區域全面經濟夥伴協定（RCEP），趙莉覺得RCEP能促進亞太區國家的貿易往來。（羅國輝攝）

料各國或有更多區域性經濟合作

她估計疫情後，各國將會傾向「抱團取暖」，發展區內的內循環經濟，未來不同國家或會有更多的區域性經濟合作，取長補短，令區域經濟更加繁榮。隨着疫苗應市，各國將會致力恢復經濟發展，全球經濟可望逐漸復甦，惟她強調公司不會因為中國經濟復甦得較快，而加大投資中國市場，皆因每個經濟體都會有不同的發展階段，經濟發展步伐不一，可能有的時候國家A快一點，有的時候國家B快一點，所以公司會把投資放到全球網絡，支持每一個市場的經濟發展。

同時，UPS未來將會持續投入香港市場，趙莉說在大灣區戰略下，香港有不可取代的地位和作用，是亞太區的超級連繫人。加上香港是自由港，有著獨特、高效率的物流流程，清關手續可以滯後，貨物先起飛再申報，加速貨物流轉，這是非常符合電子商務的發展。因此，公司近年新增6架波音 747-8 飛機，為連接香港和歐洲的主要貿易航線提供服務。這 6 架新飛機每週來回香港及德國科隆四次，使載運量大大增加22%。「（香港的優勢）過去沒有變，今日沒有變，我想未來也不會變，UPS繼續看好香港市場。」