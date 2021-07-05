私銀前員工轉行賣柬埔寨米　每季「焗拎」3個貨櫃量　借3招拓米路

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-07-05 08:56

開門七件事「柴米油鹽醬醋茶」，即使是都市人，也難離開這些日常生活必需品，而食米作為港人的主糧之一，不少人花心機搜尋來自各國的頂級香米，為的就是在收工後，吃上一碗軟綿「靚仔」。在私人銀行任職近廿年的鄭美恩，數年前跳出舒適圈，決心創業「賣米」，去年初正式在港推出柬埔寨米，冀在泰國米及越南米之間爭一席位！

南方人愛食米飯，認為「有米落肚先有氣力」。一直以來，泰國米是港人首選，據工業貿易署數據，截至5月底，香港有五成三的食米來自泰國；越南則有近兩成九。

不過近年柬埔寨米卻成為後起之秀，該米於世界大米會議上榮獲「世界最佳食米」四奪冠軍，「上米」創辦人、金紫荊女企業家協會常務副主席鄭美恩看到其中的商機，2018年決定與拍檔投資七位數，創立品牌「上米」進口柬埔寨米，去年初正式推出。

鄭美恩投資七位數，創立品牌「上米」進口柬埔寨米。（余俊亮攝）

憶去年「搶米潮」：你識我就實有米食

推出初期即遇上疫情，以及所引發的「搶米潮」，鄭美恩接受《香港01》訪問時，回想當時的情況，笑言大家過於憂慮，「無論係零售點、倉庫，或者自己倉存，都有好多人嚟拎米，但貨源、供應鍊係充足，我同身邊啲朋友講，你識我就實有米食。」

其實食米在香港屬戰略物資，在 《 儲備商品條例 》 下 ， 政府實施食米管制 ， 以確保穩定供應，但「搶米潮」的出現，反而證明米的「另類」作用——「是每個家庭的定心丸」，「無論你食定唔食，都需要有包米喺米缸，常滿就係咁解。」

進口大米要拎牌

心理及生理上對米都有需求，但這門生意，在香港不是「話進口就進口」，鄭美恩透露，「入行」前要向政府申請食米進/出口許可證，及進口內地糧食的牌照，同時亦要向中糧集團取得配額，「有牌照未必入口到米，你一定要拎到配額。」

申請牌照後，亦要向工貿署提供進口「承諾數」，「對我來說，每季要入三個貨櫃嘅米，一個貨櫃21噸，即係每季63噸，如果你（一年）簽咗7個貨櫃嘅承諾數，咁即係21×7，147噸。」食米進口後，要進入政府認可的貨倉，以確保衛生水平，及控制食米流通量，「確保無穀牛，最多放兩年，比其他糧食放得較長，最重要係做到貨如輪轉。」

先用期貨提早鎖定價格

但疫情時需求突然急增，之後又回復正常，向政府提供的「承諾數」似乎難以估計，大量入貨的話容易蝕本。鄭美恩說，這其實是把「雙刃刀」，米商的確要提早預期整體需求是多少，但同時亦可提早用遠期合約鎖定價格，「已經知道（入貨）價格，其他就有數得計。」

因此即使面對疫情，她亦決定「去馬」，拍板推出，「有人買就係我個客，賣出去最多係價格調整，去年疫情初期，唔知關口有冇受影響，寧願入多少少再慢慢分銷，好過賣晒之後冇得賣。」

鄭美恩表示，她會用用期貨提早鎖定價格，以控制成本。（余俊亮攝）

改包裝大細 應對食米需要變化

惟香港的「死症」之一，是租金水平太高，因此她亦不敢鎖定太多的合約，「喺香港坐貨倉庫租金唔平，所以我一季一季咁去計，穩陣啲。」另一「死症」是運輸費用貴，因此她最初選擇將米大批運到同一個零售點，再由顧客自己去提取；到網購成為趨勢時，就通過合作夥伴去負責將米送到客人的家，「香港人好有趣，米係一件好重的物體，有部分顧客選擇送上屋企；有啲即使網購，都希望有零售點，畀你去個店度拎一包。」

租金、運輸成本尚算可控，但都市人追求健康，減少食用米飯的趨勢或許不可逆轉。據工貿署數據，每年每人平均耗米量，由2011年的47公斤，減少至去年的40公斤。鄭美恩認為，人總需要均衡飲食，「唔係完全唔食飯等於健康」，但她亦因應社會變遷，將過去大家常於超市見到的五公斤、十公斤的包裝，改為兩公斤及五公斤，以滿足不同家庭或個人需要。

做善事加送禮 冀「比第一啖飯個客試」

萬事俱備，只欠如何將柬埔寨米推廣予消息者。於美國波士頓大學畢業、曾在瑞銀工作近20年，多年來在香港、美國及瑞士三地生活的她，笑言自己對錢「比較敏感」，「投資咗就想見到ROI（投資回報率）」，因此她一改大灑金錢的推廣方法，轉為通過自己生活圈子及做善事的方式去推動，目的「比第一啖飯個客試一試先」，「唔想四圍賣廣告，我拎推廣筆錢做善事，可以令到老人家得到幫助，唔介意送俾佢，或者平啲賣畀佢；過時過節亦會送米畀人，新年送米，「有米有米」，客人食完就會問邊度買到。」

生意始終剛走步，惟本港食米生意由不少大家族經營，要突圍似乎好困難，她卻有自己的一套經營理念，「我唔想做一個大缸入邊嘅細魚，依家只係一個細缸入邊嘅大魚，之後先慢慢做大啲。呢行嘅大哥大姐無咩特別，但點解人哋要同你合作？取決於每個人嘅性格、特點。」

過去客戶 成自己的生意顧問

因此決定做這門生意時，她做足資料搜集，由申請牌照，到如何於社交平台進行推廣，均親力親為，不懂的就去上堂學習，「離開一間大銀行，唔好因為揸住左手頭上張卡片，做覺得好舒服，最緊要係你自己嗰人，你額頭鑿住自己嘅品牌（brand building），誠信好緊要，呢個係我嘅座右銘。」

在她眼中，建立了自己「好品牌」，出去接觸更多的人，自然就有貴人會幫手，「以前有好多我嘅（私人銀行）客戶，依家變咗我生意顧問。同做銀行服務一樣，並非只單單完成一個交易就可以，大家要了解、認識、再由對方角度出發。無論做米，定做其他生意，人哋對你嘅認知，都係你嘅品牌，做好功課，裝備自己，計算一下風險管理，自己承受得到就去馬。」

目前她正與更多的分銷商討論，冀於今年內增加銷售點，若上軌道後，未來希望「上米」可以引進更多的產品，「你見到個上米，個上字，下面有個圈，圈住個米字，希望之後圈入面，係其他唔同嘅產品。」