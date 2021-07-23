專訪│Aqumon投資組合跑贏ARKK　創辦人：AI投資如穿上Ironman盔甲

數碼港獨角獸Aqumon在香港的AI投資平台市佔第一，旗下客戶有友邦、中銀國際、招商永隆等等。Aqumon行政總裁兼聯合創辦人雷春然接受《巨子》及《香港01》訪問時指，目前投資一年以上的客戶90%是正收益，並已是亞洲表現最好智投平台，而旗下的全球科技巨頭ETF今年更跑贏Cathie Wood的ARKK。



公司延續去年增長勢頭，上半年開戶增長達4.8倍，資產管理規模按年增長5.5倍，惟公司不透露實際資產管理規模。不過，仍然可從增長速度可見，公司吸客能力有所加強。相比去年度，公司開戶人數錄得3.6倍增長，資金流入增長近2.4倍。今年首季開戶數按年升3.2倍，首季置產配置數較去年同期增加逾6倍，經公司AI平台所諮詢的資產近10億美元，Aqumon應用程式達10萬個下載量。

Aqumon持有香港證監會1號、4號、9號牌照，經公司AI平台所諮詢的資產近10億美元。（資料圖片）

投資勝率是關鍵 超額回報吸引專業投資者

Aqumon服務面向個人、機構、專業投資者，同時持有香港證監會1號、4號、9號牌照，「就個人客戶而言，金融知識及專業水平沒那麼高，個人投資者很難在市場上賺到錢，而AI投資平台尤如穿上Ironman的盔甲，提供投資主題及風險管理的產品組合，讓投資變得更為容易」，雷春然指，「目前投資一年以上的客戶90%是正收益，已經是亞洲表現最好智投平台。」

不過，問及金融機構或專業投資者本身已建立好一套完善的投資方法與工具，對公司的服務有何需求？而公司有何定位及優勝之處？

雷春然表示，銀行實際上以存款、貸款作為本業，投資並非其強項，銀行不是透過客戶投資來賺錢，而是靠客戶交易來賺錢，「我們真正做的是幫助客戶長線達成投資收益，做好研究、減少客戶成本為目標，而銀行並無如此大的研究團隊，故需要我們的服務」。

同時，Aqumon的平台直接打入銀行的應用程式之中，點撃平台進去便立刻跟據客戶的風險偏好，無時無刻給予投資建議和服務，以及下單買賣，大大縮減流程，並改變過往理財及傳統基金模式，既透明又方便快捷，「我們提供投資建議，並跟據金融機構的資產規模，直接收取銀行服務費，而不是直取收取客戶費用」。

另外，公司亦與基金公司如華夏基金等合作，以數據化產品和策略推薦予基金公司，從而讓他們獲得超額回報。

雷春然表示，上半年公司開戶增長達4.8倍，資產管理規模按年增長5.5倍，吸客能力強勁。（李澤彤攝）

旗下全球科技巨頭ETF今年跑贏「契媽」ARKK

AI選股或策略推介最重要的是其產品表現，並替投資者賺錢。當中，今年旗下的SmartGlobal 2020進取型累升16.6%，成長型累升15.8%，表現分別跑贏恒指20.3%和19.5%，而主打美股的SmartGlobal Max 2020表現也跑贏道指，其進取型ETF升12.3%，成長型11.3%，兩者表現優於道指5.04%和4.05%。

又以旗下全球科技巨頭（Global Tech Giants）ETF表現來看，其ETF表現今年累升19.7%，跑贏有「女股神」之稱的Cathie Wood旗下的ARKK基金的約升2.9%。

雷表示，「過去3年我們的產品組合是完全打倒同業對手，並且有信心做到亞洲第一名」。最近，Aqumon亦推出港股、A股和美股的股票交易服務，可在應用程式內進行交易，進一步拓展業務。

Aqumon旗下全球科技巨頭ETF表現來看，其ETF表現今年累升19.7%，跑贏有「女股神」之稱的Cathie Wood旗下的ARKK基金的約升2.9%。（Aqumon提供）

Bitcoin ETF生不逢時 靠比重控制仍錄正回報

然而，成功的道路並不平坦。公司早前新推出的SmartGlobal C投資組合，其中Bitcoin（比特幣） ETF比重佔4%以下，是亞洲首個含Bitcoin ETF的投資組合，本可食正市場對加密貨幣熾熱的氣氛來順勢推一波攻勢。可是，其後中國加強打擊Bitcoin，Bitcoin價格一度跌穿3萬美元，其價格更自高位「腰斬」。此產品組合可謂「生不逢時」，不過，其表現又未算太差，年初至今仍累升6.6%。

雷春然解釋說，「我們的這個Bitcoin ETF是針對境外投資者的，沒有開放予中國用戶買，而佔比十分低，穩健的用戶只會接觸到2%的Bitcoin比重，保守的投資者更不會接觸到，只有進取、可承受高風險的投資者才會接觸到，而這更是限量發售的，所以，即使Bitcoin波動比較大，我們的組合仍是穩健的」。