內地打響名堂　港人回流斥1億開朱古力廠　親述如何攻陷星級酒店

朱古力是不少人的心頭好，耳熟能詳的品牌大多來自海外，但你又有没有想過，這個龐大的行業，有一位香港人分到一杯羹？



由港人李承東﹙Tommy﹚創立的Multizen﹙善龍食品﹚早年已在內地設廠，為Hershey’s、Godiva、Mars等牌子生產朱古力，現時江蘇南通工廠現時每日可製造100萬粒朱古力！公司2015年斥資1億元在港開廠，生產朱古力及烘焙食品，成功供貨給多個品牌及星級酒店，今年可望收支平衡，明年有錢賺。李承東接受《香港01》訪問，述說「回流」緣起，以至如何碼實要求高的星級酒店。



工廠正忙於趕工中秋節的月餅訂單，之後便是朱古力需求旺季。（余俊亮攝）

走入Multizen的朱古力廠房，過程毫不簡單。記者須先穿上無塵衣，「由頭笠到落腳」，就連介子、耳環等隨身飾物也要除下，洗完手後經過強力吹風機，吹走身上灰塵，方算過關。「我哋工廠每晚都會開臭氧、紫外線消毒，跌咗粒朱古力落地下，我都可以執畀個仔食！」李承東打趣道。

這間工廠面積達2萬呎，位於荃灣工業區的一幢工廈內，主要生產朱古力，淡季亦會生產烘焙食品，如月餅、鳳梨酥、曲奇餅等。「唔同內地，香港只做朱古力一定圍唔到皮﹙成本﹚，因為市場較細，而且朱古力﹙需求﹚季節性太大，中秋一過，就到朱古力季節，一路賣到情人節，之後又淡到中秋，復活節在香港不是大節日，夏天天氣亦都好熱。」

Multizen創辦人李承東對自家工廠衛生非常有信心，「跌咗粒朱古力落地下，我都可以執畀個仔食！」。（余俊亮攝）

6年前回流香港設廠 品牌客佔一半生意

李承東透露，Multizen現時替各大品牌代工生產食品，佔營業額的五成；酒店、餐廳客佔了三成，其餘兩成則是為超市及零售店貼牌生產，合作的品牌、餐廳及星級酒店已超過100個。

Multizen 早於2000年便在內地設廠，為各大品牌代工生產朱古力，江蘇南通工廠現時每日可製造100萬粒朱古力，規模不少。6年前公司決定回流設廠，做本地生意，內地「現成」品牌客戶成了首批客人，「佢地係香港都有市場，一粒朱古力賣20、30蚊，知道我地返來設廠，反而更喜歡『Made in Hong Kong』，因此一拍即合，即使價錢稍高，他們亦願意訂購。」

後來才慢慢擴展版圖至星級酒店及餐廳，「我地Marketing Team 其實只有一人，唔算好高調，生意主要靠口碑，一個傳一個。」不過，大酒店都有自家廚房及甜品師博，為何又要請「外援」？原因是「做唔切」，「整少量朱古力，佢地師博做到，但量產就無可能，好似聖誕節，酒店可能出一啲朱古力禮盒， 好多客同佢訂，一個客要五百盒，師博係無可能做到！又例如自助餐，啲人可以食好多朱古力！」李承東說道。

零售價20多元一顆的貴價朱古力，在港需求不少。（余俊亮攝）

做好「打板」成量產關鍵

相比起品牌客戶，5星級酒店的要求十分高，由朱古力的味道到禮盒包裝也要「專人服待」。李承東指出，不計包裝工人，公司員工有30多人，R&D﹙研究開發﹚部門同事便有6位，一手包辦設計、研發直至生產，提供一站式服務，以滿足酒店的要求，「第一步要過佢地品質部門，然後就是總廚，佢地好『個人化』，始終A酒店同B酒店要嘅嘢好唔同，唔可能『夾硬」要佢跟我地嘅Catalog﹙產品目錄﹚……需要經過幾次來回『試食』，才能確定『對的味道』，有時候一句『唔係呢隻味』，你就企喺度！所以，同酒店合作，預咗起碼改兩、三次。」

李承東續指，做酒店客人生意，朱古力味道固然是關鍵，但也要能成功量產，「打板『天花龍鳳』點都得，但如果去到量產，出來﹙品質﹚唔同咗，點畀個客？自動化好處係一定要科學化。」他透露，每次「打板」流程都十分複雜， 必需詳細地記下食譜及材料，「每一個板都有一個編號及流程，唔係會好亂，因為你永遠不知道客人最後想要第幾次的出品！」

為了更熟悉廠房運作，Multizen請來美心退休老師傅坐鎮，「我們在港開廠初期找不到師傅，後來請到曾經任職酒店的退休美心師傅，現時他主要負責帶住比較年輕的同事，研發新口味的朱古力，又或中西合壁的食品。」

Multizen由研發到包裝的「一站式服務」，是其碼實客人的優招數之一。（余俊亮攝）

高級朱古力有市場 利半自動化生產

Multizen來港開設朱古力廠時，已在南通開設了55萬呎工廠，那裡的機器比香港的大10倍，速度也快很多，大多專造Hershey's、Mars等價錢較大眾化的朱古力。但同一套方程式，卻不能「照搬」來港。

李承東解釋，香港市場較細，購入大型機器「量產」，暫時未必符合成本效益，反而主打一粒逾二十多元的高級朱古力更有市場，「香港人很捨得花費在購買貴價朱古力，加上工廠所用的食材全是購自國外，香港是自由港的優勢會使各地原材料較易送抵。」再者，製造比較高級的朱古力，使用大型機器會浪費很多原材料，「我們的原材料全是購自外國，啟動大型機器起碼需要花費幾噸（原材料），因此香港的優勝之處就是可以放置半自動化機器，即使只是使用幾十公斤的原材料也可以開機製造。」

Multizen於荃灣設廠，好處之一是不愁包裝女工 ，「天水圍的人口很多，卻沒有太多就業機會，我們開在荃灣，當地居民搭西鐵幾個站就到，而且工廠環境舒服，開哂冷氣。」女工易請，但當初在尋覓人才時卻屢屢撞板，皆因香港最大問題是工業荒廢了一段時間，失去一代知識的傳承。「管理、工程、生產人員便很難聘請。例如小至怎樣把堅果碎平均鋪滿一顆圓形的朱古力，這些看似簡單實則非常考功夫的程序，香港是沒有相關的技術人員的。又例如請『廠長』、『Line 長』監控生產流程，都唔易請。因此在工廠開設初期，要從内地調一些員工來港幫忙。」

李承東表示，香港市場較細，購入大型機器「量產」，未必符合成本效益。（余俊亮攝）

另一個問題是機器。李承東指出，公司內地廠房有約二十人的機修團隊，但香港則欠缺，「一壞機或缺零件，就真係頭痛！」因此，香港廠房都使用「較貴」機器，從瑞士、比利時等入口，「貪佢無咁易壞」。

冀收購日本廠 高中低市場「大包圍」

談及未來發展，李承東稱，計劃在日本收購百年朱古力老店，「希望能壯大亞洲生產線，國内負責生產大眾化品牌、香港負責中至高級品牌，日本則主打高級食品，好似一個三角咁，畀我地啲客揀。」

他續稱，Multizen在港設廠，聯合內地工廠，可以幫助客人直接把食品運送到內地，「現時不少香港的五星級酒店往內地發展，我們能替他們進行清關等繁瑣的手續，其實『香港製造』在內地好有優勢，形象『信得過』、『唔會係假嘢』！」他以剛過去的中秋節月餅訂單為例，最大的一個客是來自大灣區，又笑言︰「再多幾個呢類客，我就頭痛，因為﹙生產﹚地方唔夠！」