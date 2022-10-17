姜麗文拒父幹靠慳追夢　Excel表節制用錢　不信Get-rich-quick！

投資者及理財教育委員會（投委會）成立十周年，邀請演員及歌手姜麗文拍攝一系列宣傳廣告。演員與理財看似互不相關，但原來姜麗文（Lesley）一向是「慳妹」，即使出身演藝世家，入行十多年來一直都是靠積蓄追夢！



她接受《香港01》訪問，大方講解自己理財心得，直言生活中時刻都要區分「需要」和「想要」的東西，通過儲蓄累積財富，做到未雨綢繆。姜麗文坦言，自己投資一向極為審慎，事前均「做足功課」，直言「Get-rich-quick（一夜致富）」並不存在。



姜麗文出身演藝世家，去年奪「飛躍進步女演員」後，今年更自資推出新歌，（余俊亮攝）

很多人將儲不到錢歸咎於收入水平，但其實跟收入高低不一定有關係，高收入人士仍可以是「月光族」，相反收入不穩的亦可通過自律，靠儲蓄追夢！作為「星二代」的姜麗文，除了是演員，更是獨立歌手，一直有自己的「音樂夢」，今年6月她自資十數萬元推出新歌，同時亦計劃年內再出一首，是近十年來首次於一年内推兩首歌。

姜麗文出身演藝世家，爺爺是音樂人嚴化，嫲嫲是知名演員紅薇，父親是秦沛，叔父輩有演員姜大衞及導演爾冬陞，哥哥則是歌手姜文杰。圈中人脈理應甚廣，但她卻選擇「靠自己」，以積蓄去製作音樂。

公開慳錢大法 目標50歲前置業

「唔做音樂我會死！」姜麗文接受《香港01》訪問時說，為了追夢她成為一個「慳妹」，日常生活，就如TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中她的菲傭角色「Liza」一樣，大多以公共交通工具代步，亦會到菜市場買菜，笑言「﹙屋企﹚附近3個街市啲人我都識。」她更表示，曾於Carousell以低價購入不同款式的手袋，實行「慳得就慳」。

姜麗文坦言，除去每月租金及生活費用後，自己便會存起餘下的收入作儲蓄。不過她亦非「一味靠慳」，而是有規劃地進行「儲蓄大計」。今年三月她與圈外男朋友「拉埋天窗」成為人妻，有了家室，追夢之外亦有要應付日常生活的支出，「每一樣都係錢」。

姜麗文從事演藝行業，丈夫亦創業，是自僱的產品設計師，因此兩口子收入較不穩定，目前仍是租屋自住，但與許多香港人一樣有「置業夢」，希望50歲前成功置業，又或租住更寬敞的單位；同時未來亦計劃生育或養育小狗。

Excel表計算開支 區分「需要」和「想要」

一切尚是未知之數，不過可以預計這些計劃將牽涉巨大費用，因此更需未雨綢繆，以確保每一分每一毫都用得其所。二人有一套理財法則，以Excel Spreadsheets（試算表）去為自己的短、中及長期目標進行計劃，以界定何爲「需要」或「想要」，「5日後、5個月後、5年後還需要這東西嗎？」若然答案為「不需要」，則該物只是想要的東西，在沒有多餘儲蓄時不應購買。

姜麗文又指，若不願為將來的目標而放棄一時的享受，則較難有足夠資金達成長遠目標，雖然有時候都要「氹自己開心」，但強調要節制。她分享道，自己偶爾亦會「食餐好嘅慶祝下」，但價錢亦只是介乎二百至三百元。

現齡36歲的她，更指自己從不購買名牌單品，但不代表買名牌是壞事，只是留意時尚的她雖然會「心動」，不過更願意為長遠目標作考慮，因而節省相關消費。

另外，作爲藝人亦需經常出席不同活動，但為避免在服飾方面大花特花，她傾向購買「基本款」的服飾，例如素色上衣，並在出演時配搭不同的首飾，避免被傳媒或粉絲認出。她透露，自己亦會於網上平台購買衣服，或借用朋友已有的服飾，加上不同服飾品牌願意予以贊助，已足夠應對活動需要。

姜麗文表示，自己會區分「需要」和「想要」的東西，以助自己儲錢。（余俊亮攝）

投資前做足功課 買入少量加密貨幣

近年不少人靠投資置富，但姜麗文卻靠嚴謹的理財規劃去追夢，適逢投資者及理財教育委員會（投委會）成立十周年，她獲邀成為「投委會十周年大使」。姜麗文笑言自己是「保守型」投資者，一向不懂投資的她要「做好多功課」先會入市。

她透露，丈夫有涉獵加密貨幣的相關行業，除了向他了解，自已亦花了約7個月時間、透過不同渠道，例如Youtube、Twitter、Discord等，深入了解加密貨幣性質及投資方法後，最終才購入了少量加密貨幣及非同質化代幣（NFT）。

姜麗文指，許多人誤以為投資加密貨幣或NFT等於短期致富之道，但認為沒有這回事，指任何類型投資都涉及風險，不應隨波逐流，僅聽從朋輩意見便草率投資，反而要有足夠了解，有需要時更應尋求專業意見。

另一方面，坊間亦有不少「小幫手」，如投委會的「錢家有道」網站，就有一系列免費的互動理財工具，提供分析報告和具體行動方案，協助用家規劃及管理財務。

拒絕「靠父幹」

問到現時亦有不少人「靠父幹」置業，姜麗文就指父親秦沛曾提議協助支付首期，但遭自己拒絕，「我阿爸入行74年來辛苦拍戲所賺嘅錢，我憑乜嘢用呢！」她坦言，今時今日大眾常追求「Get-rich-quick（一夜致富）」，但她認爲即使要長時間，並透過儲蓄方式去累積財富，亦無問題，寄語讀者需認清自己生命中最嚮往的追求，並學習如何為達到目標而取捨。

辛苦多年，姜麗文去年於《萬千星輝頒獎典禮2021》奪「飛躍進步女演員」，今年更有參與荷里活電影的拍攝工作，並圓夢推出音樂作品。她勉勵正在努力追夢的年輕人，沒有任何一件事情會立竿見影，但只要找到值得爲之奮鬥的目標，並願意放棄一時的滿足，奮力堅持下去，終有一天會看見曙光。