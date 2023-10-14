以巴衝突油價憂慮降溫　中海油難現戰爭溢價　超猛背景值博率仍高

以巴衝突加劇，地緣政治的雲譎波詭，致投資市場避險情緒一度升溫。雙方開戰後，紐約期油升幅一度飆升4.3%，高達每桶86.4美元；布蘭特期油則升4.2%，報每桶88.2美元。惟其後沙特及俄羅斯承諾，維持原油穩定供應，令市場對戰爭危及中東原油供應憂慮降溫，國際油價急挫回吐，中海油（0883）股價也隨之浮沉。



惟有專家指出，中海油坐擁「國企」及「央企」強勁背景，根正苗紅，無懼美國制裁。同時，集團主要涉及對海洋新能源勘探，屬可持續式的「開發」業務，故更具前景。重點是，中海油股息率高逾19厘，同時相對其他國際油股比較「抵買」，值得長揸。



瑞銀上調今年第四季度布蘭特期油均價至每桶92美元。（資料圖片）

近期以巴衝突，一度推動國際油價上升，加上瑞銀早前公布，上調第四季度布蘭特期油均價至每桶92美元，並預計直至明年上半年，市場仍處於略微供不應求狀態。相關事件令人不禁聯想起，50年前中東「贖罪日戰爭」，幾個阿拉伯國家實施石油禁運，以此抗議美國支持以色列，令原油價格上漲三倍，引爆石油危機。

兼具「國企」「央企」強大背景 無懼流失海外客

惟之後，沙特與俄羅斯承諾維持原油穩定供應，加上市場消化以巴衝突對油市影響，國際油價連續回落，一眾石油股無運行，難體現「戰爭溢價」。事實上，在一眾高息股當中，中海油上半年業績亦較為平淡。截至6月底，公司股東應佔溢利按年跌11.3%至637.6億元人幣（下同），期內收入亦按年下挫5.1%，至1,920.6億元。而每股中期息較同期亦跌15.7%，至59港仙。

雖然中海油業務近期較為平實，但貴為中國國務院批准成立的「特大型國有企業」，同時亦名列國務院國有資產監督管理委員會央企名錄，在既是「國企」也是「央企」的強大背景下，可謂根正苗紅。縱使此前遭美國制裁，被列入禁止美國投資者投資「實體清單」，流失大量海外投資，但因具國有政策大力支持，業務仍十分穩健。

中海油上半年業績較為平淡。（資料圖片）

黃國英：股息率高逾19厘 適合長揸

黃國英資產管理創辦人黃國英坦言，以巴衝突過往地區矛盾長期存在，市場恐懼情緒不及俄烏戰爭劇烈。衝突爆發後，油價雖一度急升，但形勢喘定後，國際油價隨之下滑，周內紐約期油甚至回吐，低見每桶82.6美元。他預測除非伊朗、美國或其他阿拉伯國家再行介入，否則油價上漲空間有限。

不過，他仍看好中海油長期表現，並推薦投資者長揸。首先黃國英認為，中海油每手1,000股，以周五收市價計，一手入場費僅1.35萬元。較之於其他國際油股，如埃克森美孚（NYSE: XOM）、雪佛龍（NYSE: CVX）等，可謂非常「抵買」。其次，中海油股息率高逾19厘，加之國企背景穩健，買入用作長期收息之選亦十分合適。

而相較於其他「兩桶油」主要涉油田開採或後期化工，中海油主要是對海洋新能源勘探，屬「開發」式業務，更具長遠前景。另外，集團上半年業績總體雖呈按年跌勢，但主因是由於前一年俄烏戰爭，國際油價激增致相關基數大，故而當下業績表現並非不盡人意，只是回落至正常水平。

黃國英解釋，中期業績呈按年跌勢是較去年俄烏戰事油價激增時，現僅為回落至正常。（資料圖片）

伍禮賢：成本控制得宜 長揸短打皆「穩陣」

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，中海油較其他海外大型油企，開採成本存在優勢。按其業績報告顯示，集團今年首季桶油成本，下降7.7%至28.2美元，半年內支出的勘探費用，則按年減47%至39億元，成本控制相當得宜。

此外，伍禮賢亦預測，原油開始減產，故第四季度油價仍有上漲空間。短線內，甚至有機會突破每桶90美元目標，將為股價帶來動力，因此中海油有極大機會，挑戰股價高峰。他又指出，月初港股暴瀉之時，中海油股價仍維持在較穩定的波動範圍，因此此時無論是短線炒賣，還是長期持有，均相當「穩陣」。