Tesla甩轆跌落神壇！　三大致命傷浮現　引全球車企攝位爬頭爭食

電動車龍頭特斯拉Tesla（美：TSLA）股價表現在「美股七雄」中「吊車尾」，短短3日挫近13%，低見173.3美元。年初至今，集團市值更已蒸發約1.8萬億港元。經分析發現，Tesla雖為電動車「新貴」，但仍比不過傳統能源車，在全球市佔率僅達2.4%。



為此，集團望打「減價戰」增加全球市佔率，同時亦要苦心保衛高達22%的中國市場份額。豈料，仍不敵一眾內地電動車企「大割引」賣車，其上月在華銷量更跌近兩成，為近一年半最差表現。而Tesla近日更浮現三大致命缺點，最終令其首次跌出美股市值前十，由廣受追捧的「資本寵兒」跌落神壇。



乘聯會消息顯示，去年全球汽車銷量約有8,918萬輛，新能源車佔比只22%。（資料圖片）

汽油車「寶刀不老」 Tesla銷量不足Toyota兩成

電動車近年「新貴上位」，似乎廣受熱捧。但宏觀整體汽車市場，當下其實仍是由傳統能源車主導。據中國乘用車市場信息聯席會公布數據顯示，去年全球汽車銷量約有8,918萬輛，當中只有1,428萬輛為新能源車，佔比22%。

而傳統汽車業，如豐田Toyota（美股：TM）等，由股價表現中同樣反映實力堅強。年初至今Toyota股價屢屢驚喜破頂，已漲38%。

就市場份額計，Toyota去年全球市佔率高達11.8%，蟬聯4年銷量冠軍，去年售出1,123萬輛。當中只有1%銷售為電動車，折合就有112萬輛。而內地熱捧的電動車龍頭企業比亞迪（1211）全球市佔率只為3.5%；Tesla全球市佔率更僅得2.4%，去年交付不過181萬輛，銷量僅為Toyota的16%，相形見絀。

劈價衝銷量「得個桔」 在華銷量跌兩成

市佔率不足，Tesla就靠大打「減價戰」浴血廝殺。翻查財報，Tesla最大的市場仍是美國本土，去年創收452.4億美元，佔收入近5成。但中國市場亦不容小覷，去年佔集團收入22.5%，貢獻了217.5億美元，近乎追平除美國以外，其他所有市場收入總和。因此，Tesla為保中國市場，早在去年初，就率先在華打出降價「第一槍」，Model3最多降價近5萬人幣，入場費低至23萬人幣，而在今年初，Tesla宣布又再劈價。

然而，內地一眾新興電動車企業卻不甘示弱，群起「爭食」，紛紛跟隨Tesla劈價浪潮，且出手更狠。本月初，短短1日內，就有9間車企降價，吉利（0175）旗下熊貓MINI龍騰版，定價之恐怖，更低至不足4萬人幣。

誠然，價格戰的本質，無疑是薄利多銷，犧牲毛利率換銷量。Tesla過去毛利率達24%，自然無懼先發制人。但去年初經歷「減價戰」後，毛利率「應聲倒地」，當季即跌破20%大關。至年底毛利率，更再進一步降至17.6%，慘輸給仍企於關口之上，毛利率達22.1%的比亞迪，以及毛利率達22.7%的理想（2015）。

遺憾的是，減價的邊際效應，已近歸零。Tesla去年首兩季交付受減價戰刺激，的確暴漲，然而隨即跌破20%的增速。統計顯示，其上月在華銷量，按年跌19%至約6萬輛，為1年多來最差水平。

Tesla上海廠房去年交付近95萬輛，佔集團過半交付量。（資料圖片）

「孤軍奮戰」失扶持 降本難敵內地車企

Tesla一大致命問題，就是其供應鏈「遠在天邊」，難與一眾中國競爭對手「近在眼前」的廠房相比。盤點集團工廠位置，Tesla除卻墨西哥廠房外，另外在上海及德國亦設有兩大工廠，當中上海廠房去年交付近95萬輛，佔集團過半交付量。惟德廠禍事接連，先有紅海危機遇阻、當地居民拒伐林擴廠；近來更因周遭大火殃及，預計將停產至下週末，供應鏈落在他國之手，自然難「挺直腰桿」。

另一大輸蝕之處，則是「孤軍奮戰」。兩會《政府工作報告》回顧亮點時，明言強調，內地新能源車產銷量佔全球逾60%，電動車、鋰電池等出口增近30%。內地除了比亞迪，還有「蔚小理」三大車廠方興未艾，華為與小米（1810）亦轉換跑道登場。反觀美國，蘋果Apple激流勇退放棄造車；Rivian、Lucid、Fisker等「美版蔚小理」，卻仍處虧損，最傷一間年內股價已挫約77%，未能彼此扶持。

余承東介紹華為問界M9汽車的產品細節，而蘋果卻放棄造車。（資料圖片）

孤軍奮戰的弊端，便是難受惠於規模效應（Scale Economies Effect），成本下降困難。電動車最貴的「心臟」是電池，而許多電池的「心臟」便是碳酸鋰。去年初，內地碳酸鐵鋰電池價仍高居0.9元/Wh，現已跌至0.4元/Wh左右。更有多地打造「4小時產業圈」概念，意味著一間電動車廠，可以在4小時車程內解決所需零件供應，成本極大縮減。

反之，Tesla仍有約三成的電池，採用歐美主流較貴的鎳鈷電池，儘管其表示將擴大碳酸鋰電池的使用範圍，但仍未似比亞迪可以自研自用，需向寧德時代等內企購買。若以同等售價為30萬人幣的比亞迪車款，以及Tesla Model X比較，更換比亞迪電池的價格約在8至12萬元人幣，而更換Model X電池價格，卻約需14萬元人幣。

特斯拉行政總裁馬斯克稱，如果他不能取得公司25%的控制權，就無法專心在Tesla研發AI，寧可另謀出路。（資料圖片）

孤立於AI概念 無奈捱沽換馬

摩根士丹利素來被笑稱為「Tesla死忠粉」，近期也轉趨悲觀，股價最熊看100美元，並降今年毛利率預測至11.4%。同時更大改口風，稱公司汽車業務除稅前利潤有可能虧損，且很大概率是今年。其實去年第四季，集團營收已只按年升3%至251.7億美元，為3年來最低增長率。

分析師 Adam Jonas坦言，最大的淡看原因是，公司被排除在人工智能AI概念之外，且正是行政總裁馬斯克本人曾放話稱，如果他不能取得公司25%的控制權，就無法專心在Tesla研發AI，寧可另謀出路，令Tesla被「AI邊緣化」，反將投資者注意力集中於，不斷惡化的電動汽車需求。另有市場聲音指，在在AI概念股暴漲的當下，若想以有限的資金追AI浪潮，或只能無奈沽出唯一欠缺AI概念的Tesla再換馬。