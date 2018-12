【情傷變 Ex:Re】Daughter 女主音玩 Solo 全新專輯釋出

Ex: Re 有何意思?音讀「X-Ray」,也是在玩文字「regarding: Ex」,即是向她的前男友寄話吧!Elena 在接受《 Independent 》、《 The Line Of Best Fit 》的訪問時,說這次以 Ex: Re 身份推出的同名專輯,是在過去一年間寫下的「我覺得過去七、八年我一直在重重覆覆地做同一樣事,我想有一點改變。」所以她和隊友 Igor Haefell、Remi Aguilella 暫時放下了「女兒」Daughter,來一個喘息的機會。「當然我期待樂隊要次聚首的。」Elena 說。

《 Ex: Re 》,若大家從頭聽一遍的話,不難發現無論是歌名、歌詞,都是對一段結束了的關係的一個渲洩。很明顯是一張「情傷專輯」?Elena 說:「那的確是在結束了一段感情後寫的。不過這一段感情沒有記載在專輯當中,反而是我自己對周邊朋友經歷的人生大事,比較起自己的遭遇而有感而發。」當然也有些想向那位 Ex 說的話留了在歌曲中:「我寫的時候感到有嘔吐般的難受,因為我知道這感情已無可挽回。但我現在已沒有寫歌時候那份憤怒了。」

專輯的首張單曲〈 Romance 〉,歌叫作「浪漫」,但其實是在說「浪漫已死」...

Romance is dead and done

And it hits between the eyes on this side

The grass is dead and barren

And it hurts between my thighs on this side