【情傷變 Ex:Re】Daughter 女主音玩 Solo 全新專輯釋出

Daughter 這一隊英國 shoegaze 樂隊大家不會陌生，2010 年組成，推出過四張 EP、三張專輯，又與英國唱作人 Ben Howard 一起作歐洲巡迴後，樂隊來了一個 Hiatus ，也正正給予空間女主音 Elena Tonra 作個人發揮，在今年迎來了首張個人專輯，Elena 也用上另一個身份 — Ex: Re。

Ex: Re 有何意思？音讀「X-Ray」，也是在玩文字「regarding: Ex」，即是向她的前男友寄話吧！Elena 在接受《 Independent 》、《 The Line Of Best Fit 》的訪問時，說這次以 Ex: Re 身份推出的同名專輯，是在過去一年間寫下的「我覺得過去七、八年我一直在重重覆覆地做同一樣事，我想有一點改變。」所以她和隊友 Igor Haefell、Remi Aguilella 暫時放下了「女兒」Daughter，來一個喘息的機會。「當然我期待樂隊要次聚首的。」Elena 說。

《 Ex: Re 》，若大家從頭聽一遍的話，不難發現無論是歌名、歌詞，都是對一段結束了的關係的一個渲洩。很明顯是一張「情傷專輯」？Elena 說：「那的確是在結束了一段感情後寫的。不過這一段感情沒有記載在專輯當中，反而是我自己對周邊朋友經歷的人生大事，比較起自己的遭遇而有感而發。」當然也有些想向那位 Ex 說的話留了在歌曲中：「我寫的時候感到有嘔吐般的難受，因為我知道這感情已無可挽回。但我現在已沒有寫歌時候那份憤怒了。」

專輯的首張單曲〈 Romance 〉，歌叫作「浪漫」，但其實是在說「浪漫已死」...

Romance is dead and done And it hits between the eyes on this side The grass is dead and barren And it hurts between my thighs on this side

看著 Elena 在 mv 中自己一個在看似 club 的空間之中 spontaneously 的起舞，可以感到那份空虛，歌詞中向對方的控訴，但無奈地，路一定要繼續走下去。

老實說，Elena 以 Ex: Re 之名採取的風格與 Daughter 之中大同小異，Elena 幽怨的結他、Josephine Stephenson 利用大提琴、beats 節拍、reverb 聲效的編曲，讓 Elena 的情感回憶裁入樂迷心底深處；大家絕對可以 focus 的都是在歌名和歌詞之中，例如〈 Too Sad 〉一句「I can’t readjust into life before I met you, I can’t readjust I just want to forget you」如墮進無盡的憂傷深潭之中；開首一曲〈 Where the Time Went 〉Elena 唱出她的內疚「You can open with your failings, make them understand」；和她的憤怒 —「Seems he is very conscious of the world/he recycles, he recycles his words.」

《 Ex: Re 》和 Daughter 一貫的專輯一樣，都是由 4AD 出品，品質有一樣保證。Elena 也對出來的效果感滿意，不過她一邊製作這專輯一邊有這恐懼：「我寫到了這一些歌出來，但究竟只是我運滯有這遭遇，還是因為我的性格問題？我一直在分析我自己的行為。」

看過她的訪問的話，會知道 Elena 是一個不住笑著說話的人，但感覺得到那是一種腼腆、感覺得到她內心的複雜：「那我一於將之變成一團火讓我和大家分享訴說吧。」

《 Ex: Re 》專輯 digital 版已推出，實體 CD 及 vinyls 均將於 2019 年 2 月 1 日面世。大家也可到 Spotify 聽聽。

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