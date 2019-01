【聽 chillwave】三個必聽 synthwave YouTube 頻道

日日返工對著電腦「打嘢、諗嘢、做嘢」望著個 mon,真是非人生活, lunch time 都未必可以出街吃,若果可以的話,都希望靜下來 45 分鐘,聽聽歌走入另一個時空 relax 一下;又或者一邊聽著歌一邊做嘢,專注力隨時比飲 energy drink 更高呢(笑)!以下有三個電音 / synthwave / chillwave 的 YouTube 頻道推薦給大家聽聽,讓大家在辦公室的時間「容易啲過」~

不知大家有沒有聽過一些報道介紹過在 YouTube 有些疑似直播,是不斷 loop 一些 lofi hip hop 音樂,配合日本式動畫的女孩在房間做功課的不停重覆片段,可以聽足一日!不過今次就和大家分享一些電音 synthwave 的 YouTube 頻道,synthwave 一貫以來都用電音帶出很 moody 很 nostalgic 的感覺讓大家可以「chill 住上班」,也可以發掘更多新 artists,擴大自己的音樂視野。

這些 YouTube 頻道製作認真,每一條片都有 30 - 45 分鐘以上的 synthwave 音樂合輯,又會在簡介中列明完整 artists 名稱及曲目,又有他們的音樂 page 連結到 Soundcloud、bandcamp 甚至 Spotify 和 iTunes,讓有心人可以更了解這些樂手,甚至購買他們的作品,絕對為電音圈幫助不少的!

1. Asthenic (YouTube 頻道)

這個有 11 萬人訂閱的頻道,版面帶點點的 vaporwave 、點點的大自然天籟式的風味,也帶點點 city vibe 的 nostalgia。你會看到頻道 profile picture 利用類似 vaporwave 最經典的古希臘神話中的太陽神赫利奧斯( Helios )的 Greco-Roman 雕像,不過合輯的封面圖有時是櫻花海洋、有時是城市夜景和跑車。他們選的音樂都很 city mood,在一連四條的「 SPACE TRIP 」合輯,當中有不少很唯美的 synthwave 樂隊如我們也曾介紹過的憂鬱,還有 Emil Rottmayer、Allison、HOME、hello meteor、HUBRID & BMX ESCAPE 等等。一邊聽會看到片段中是坐在太空船向著一個「永遠到達不到的終點」,又或是看著儀器的標示不停轉動,就如頻道中的 caption:「Our trip will never end. 」

2. Astral Throb(YouTube 頻道)

九個月前才啟播的 Astral Throb,感覺很太空,也很 cyberpunk,帶點點 glitch 味道。synthwave 合輯是不錯的,大家好像走入了一個 dystopian 世界,會認識到如 Bermooda & Heavy Bliss、De Lorra/Augustus Wright、Archis 等等的電音 artists。這個頻道也懂營銷,有自家網站出 tee 和 crewneck sweater,synthwave 忠粉不妨去看看

3. NewRetroWave(YouTube 頻道)

這個有多達 78 萬人訂閱的音樂頻道,固名思義就是大玩 80 年代 retro 感覺,播的都是 synthwave,但有很多 video 都會插入 80 至 90 年代初的電影劇照和海報入去,如《 異形 》、《 The Breakfast Club 》、《 Miami Vice 》、尚格雲頓的《 Bloodsport 》等等。大家會在這個頻道聽到很多 The Midnight、FM-84、W O L F C L U B、等等 80 年代電影感很濃烈的電音樂隊,但他們都是新世代樂隊,帶大家回到 30 年前的黃金時期。這個頻道多是精選單曲或是樂隊允許下播放他們的整張專輯,樂迷可以發現的新大陸更廣更遠。

同場加播:

大家若對 synthwave 要多點時間消化的話,可以選擇在辦公室 lunch time 播這首由英國 ambient 樂隊 Marconi Union 的「睡眠名曲」〈 Weightless 〉,絕對可以幫你完全 relax:

大家又有沒有在 YouTube 發現過甚麼「正正子」的音樂頻道呢?