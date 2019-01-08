黑鏡電影即時選擇不同結局好新潁？樂隊 Chairlift 一早做過啦！

不知為何自《 黑鏡 》（ Black Mirror ）推出以來，大家都非常著迷，覺得是 mind-blowing 、覺得是前無古人後無來者 —— 當然第二季的確不論在概念、劇本還是演員的演繹上都是一流的，但大家只要想深一層，劇集系列中很多的意念都在 5、60 年代一眾科幻小說中已出現過；最近的《 黑鏡 》系列更推出了電影《 Black Mirror: Bandersnatch 》，用「 互動式劇情 」，觀眾可以在戲中即時為角色選擇決定：「 做與不做」、「 接受或拒絕 」，好好玩？好新奇？但其實幾年前就有樂隊在 mv 做過了，甚至有電玩遊戲也將這類互動式劇情做到爐火純青了。

當然不是要去比較誰比誰做更得好、做得更妙，今次只是想分享一下《 Black Mirror: Bandersnatch 》以外，還有類似的作品、媒體有這種玩法。在此之前，先來聽聽電影的 soundtrack 吧，有 XTC 的〈 Making Plans for Nigel 〉、Depeche Mode 的〈 New Life 〉，還有 Lou Reed 第三任妻子 Laurie Anderson 1981 年的 avant-pop〈 O Superman 〉，這個組合可以說是必聽。

《 Black Mirror: Bandersnatch 》的「 互動式劇情 」，絕對不是甚麼新奇事，早在 2012 年美國紐約 synth-pop 樂隊 Chairlift 就找來了影片製作人 Jordan Fish 為樂隊〈 Met Before 〉一曲製作互動 mv，樂迷每到一個 checkpoint，就可以選左或右箭咀，看看女主音每一個選擇會得到甚麼後果，mv 最少有三個不同的結局呢。

大家可以到這裡看看玩玩。

談起 Chairlift，他們 2017 年四月已散 band 了。2008 年一首〈 Bruises 〉被用在蘋果電腦的 iPod nano 廣告中令他們聲名大振；及後變成二人組，再於 2012 年及 2016 年分別推出《 Something 》及《 Moth 》，當中 art-pop 味濃厚的歌曲及 mv 甚至設計美學，與女主音 Caroline Polachek 的前衛造型和獨特風格，都令樂迷津津樂道。可惜最後都是走不下去，他們最後在紐約的 farewell show，算是完美句號吧。

這個〈 Romeo 〉mv，學足王家衛電影風格畫面呢：

「 互動式劇情 」也其實早在電玩界出現了，除了很多人喜歡的《 Life is Strange 》，英國遊戲製作室 Quantic Dream 更於 2010- 2018 相繼推出過三款電影式的 RPG 遊戲：《 Heavy Rain 》、《 Beyond: Two Souls 》和《 Detroit: Become Human 》，他們將這一個「玩家的上一個決定會影響接下來的劇情和結局」的概念玩得爐火純青，手掣的按扭作用是來做選擇題，玩家就是在一路追看故事結局，這幾個遊戲都是請真演員來演，利用 motion capture 和 CGI 變成遊戲畫面，與《 Black Mirror: Bandersnatch 》真是有異曲同工之妙。當中《 Beyond: Two Souls 》更請來了女星 Ellen Page、老戲骨 William Dafoe 當主角，配樂更是由大作曲家 Hans Zimmer 主理呢！而且遊戲的結局實在太多，你可以玩很多次都不會悶啊！

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