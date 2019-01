黑鏡電影即時選擇不同結局好新潁？樂隊 Chairlift 一早做過啦！

不知為何自《 黑鏡 》( Black Mirror )推出以來,大家都非常著迷,覺得是 mind-blowing 、覺得是前無古人後無來者 —— 當然第二季的確不論在概念、劇本還是演員的演繹上都是一流的,但大家只要想深一層,劇集系列中很多的意念都在 5、60 年代一眾科幻小說中已出現過;最近的《 黑鏡 》系列更推出了電影《 Black Mirror: Bandersnatch 》,用「 互動式劇情 」,觀眾可以在戲中即時為角色選擇決定:「 做與不做」、「 接受或拒絕 」,好好玩?好新奇?但其實幾年前就有樂隊在 mv 做過了,甚至有電玩遊戲也將這類互動式劇情做到爐火純青了。

當然不是要去比較誰比誰做更得好、做得更妙,今次只是想分享一下《 Black Mirror: Bandersnatch 》以外,還有類似的作品、媒體有這種玩法。在此之前,先來聽聽電影的 soundtrack 吧,有 XTC 的〈 Making Plans for Nigel 〉、Depeche Mode 的〈 New Life 〉,還有 Lou Reed 第三任妻子 Laurie Anderson 1981 年的 avant-pop〈 O Superman 〉,這個組合可以說是必聽。

《 Black Mirror: Bandersnatch 》的「 互動式劇情 」,絕對不是甚麼新奇事,早在 2012 年美國紐約 synth-pop 樂隊 Chairlift 就找來了影片製作人 Jordan Fish 為樂隊〈 Met Before 〉一曲製作互動 mv,樂迷每到一個 checkpoint,就可以選左或右箭咀,看看女主音每一個選擇會得到甚麼後果,mv 最少有三個不同的結局呢。

大家可以到這裡看看玩玩。

談起 Chairlift,他們 2017 年四月已散 band 了。2008 年一首〈 Bruises 〉被用在蘋果電腦的 iPod nano 廣告中令他們聲名大振;及後變成二人組,再於 2012 年及 2016 年分別推出《 Something 》及《 Moth 》,當中 art-pop 味濃厚的歌曲及 mv 甚至設計美學,與女主音 Caroline Polachek 的前衛造型和獨特風格,都令樂迷津津樂道。可惜最後都是走不下去,他們最後在紐約的 farewell show,算是完美句號吧。

這個〈 Romeo 〉mv,學足王家衛電影風格畫面呢:

「 互動式劇情 」也其實早在電玩界出現了,除了很多人喜歡的《 Life is Strange 》,英國遊戲製作室 Quantic Dream 更於 2010- 2018 相繼推出過三款電影式的 RPG 遊戲:《 Heavy Rain 》、《 Beyond: Two Souls 》和《 Detroit: Become Human 》,他們將這一個「玩家的上一個決定會影響接下來的劇情和結局」的概念玩得爐火純青,手掣的按扭作用是來做選擇題,玩家就是在一路追看故事結局,這幾個遊戲都是請真演員來演,利用 motion capture 和 CGI 變成遊戲畫面,與《 Black Mirror: Bandersnatch 》真是有異曲同工之妙。當中《 Beyond: Two Souls 》更請來了女星 Ellen Page、老戲骨 William Dafoe 當主角,配樂更是由大作曲家 Hans Zimmer 主理呢!而且遊戲的結局實在太多,你可以玩很多次都不會悶啊!

【聽 chillwave】三個必聽 synthwave YouTube 頻道

【思考題】人工智能編曲是好幫手還是作弊?

【情傷變 Ex:Re】Daughter 女主音玩 Solo 全新專輯釋出

【打機扭耳仔】《Red Dead Redemption 2》OST 是今年最佳專輯?