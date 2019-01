紐西蘭 lo-fi 男 Pickle Darling 新碟繼續童真 100%

紐西蘭的 Pickle Darling 在 2016 年推出一張 cover The Beatles 的《 oh golly gosh, it's the beatles 》專輯,裡面翻唱了樂隊的〈 Hello Goodbye 〉、〈 Nowhere Man 〉、〈 Tomorrow Never Knows 〉等等,以小清新 acoustic 及電子 beat 重新演繹這些經典作品。大家可以到 bandcamp 聽聽。

老實說紐西蘭近年都很多 bedroom pop 的樂手出現,除了 fazerdaze 、 So Below 外,作為一位懂多種樂器樂手的 Pickle Darling 也是其中之一,他在 2017 年推出個人 EP《 spring onion pancakes 》 lo-fi 味很濃,歌曲中的幽默絕核卻是笑中有淚,看到身為 LGBT 份子的內心感受,如〈 CHOMSKY'S SWEATER 〉一曲:

i watched noam chomsky speak

he clogged my mind up for a week

but it was very worth it in the end

now would you understand, if you saw me kiss a man?

would you please?

would you please?

my favourite sweater starts to smell

like coffee breath and listerine

and i can't be fucked wearing anything

god said simultaneously with me "i'm an atheist"