紐西蘭 lo-fi 男 Pickle Darling 新碟繼續童真 100%

在 bandcamp 的簡介形容自己做「 lo-fi James Blunt 」，紐西蘭唱作男 Pickle Darling 相信有相當的自信同時有相當的幽默感了。真名為 Lukas Mayo 的 Pickle Darling，自 2016 年以一張 The Beatles 的 cover 專輯而為人所知，他的演唱風格就像一個「大細路」般，點點的羞澀、點點的天真；2019 年推出最新的專輯《 Bigness 》，繼續他的「男孩的浪漫」，以他的柔柔的如在天空與白雲飄浮的歌聲來為大家開始新的一年。

紐西蘭的 Pickle Darling 在 2016 年推出一張 cover The Beatles 的《 oh golly gosh, it's the beatles 》專輯，裡面翻唱了樂隊的〈 Hello Goodbye 〉、〈 Nowhere Man 〉、〈 Tomorrow Never Knows 〉等等，以小清新 acoustic 及電子 beat 重新演繹這些經典作品。大家可以到 bandcamp 聽聽。

老實說紐西蘭近年都很多 bedroom pop 的樂手出現，除了 fazerdaze 、 So Below 外，作為一位懂多種樂器樂手的 Pickle Darling 也是其中之一，他在 2017 年推出個人 EP《 spring onion pancakes 》 lo-fi 味很濃，歌曲中的幽默絕核卻是笑中有淚，看到身為 LGBT 份子的內心感受，如〈 CHOMSKY'S SWEATER 〉一曲：

i watched noam chomsky speak he clogged my mind up for a week but it was very worth it in the end now would you understand, if you saw me kiss a man? would you please? would you please? my favourite sweater starts to smell like coffee breath and listerine and i can't be fucked wearing anything god said simultaneously with me "i'm an atheist"

加上 CD 封面色彩繽紛的圖畫，感覺到 Pickle Darling 用逗趣的世界觀去表達對世界自己控制不到的事情帶著輕輕的無奈。

聽《 spring onion pancakes 》全碟

來到最新的處子專輯《 Bigness 》，Pickle Darling 的「 繽紛樂園 」版圖更大，音樂層次也由 bedroom pop 走到了外面的世界，編曲更圓滿和成熟，但卻仍保持到其幽默與無窮的想像力。和 Skirts 合作的〈 Happy Together 〉一曲，除了在歌詞中 reference 了《 Stranger Things 》外，也訴說了一份沒結果的感情，在男方唱出了對這段情的感受後，來了一段鋼琴獨奏，有女聲在最後輕輕唱出：

on tuesday my phone rang twice i didn't call back, not sure why i'll always love him can't always call him

是不是所有感情都是如此「我很愛他但我不能找他」？

而專輯的重點歌曲〈 Rinse Spin Cycle / Nicolas Cage 〉開首有著很重的 synth-pop 的風格，編曲甚至有點像在聽 múm 的《 Yesterday Was Dramatic, Today Is OK 》呢。到後來卻變成了 glitchy 味，Pickle Darling 唱出一大段聽似無上文下理的歌詞 —— 極像是 James Joyce《 Ulysses 》意識流歌曲版！（笑）

若說 bedroom pop 要來一個準則，那 Pickle Darling 的《 Bigness 》相信可以是一個指標。

聽《 Bigness 》全碟

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