香港 neo-classical 新貴 Norvik - 巴士旅程找到音樂的純綷

香港會玩 ambient 的樂隊不算多,以 ambient 再配合 classical music 的本地樂手就更少。為本地廣告界工作的 Gabriel Chan,去年開始了 neo-classical 計劃 Norvik,以鋼琴、弦樂、合成器、來自大自然的天籟人籟,拼湊一首首充滿電影感的樂章。

Norvik 由主理人 Gabriel Chan 一手包辦作曲、編曲、錄製與混音,於去年7月發布處子專輯《 Messages to No One 》,三個月後再發布同是純音樂的《 The Drawing Board 》。Norvik 的音樂就是以鋼琴旋律帶大家脫離城市的煩囂,讓大家的思緒靜下來,從日常瑣碎事的壓榨,聯想一個人坐在平滑如鏡的湖邊,或是站在山的最高點遠眺雲海... Norvik 的音樂,是可以洗滌心靈。

扭耳仔和 Norvik 來了一個文字淺談,除了讓大家認識一下 Norvik 的音樂,也透過到 Norvik 音樂的發源。

1. 當初是怎樣去發展 Norvik 這個企劃的?

很單純地想做自己喜歡的音樂。其實我一直有創作音樂的,但之前都只是為微電影、廣告做配樂,加上是先有影像再後加音樂。我想做一些音樂先行的,再浮現出影像。2018 年初我到了大陸工作,回來時坐巴士聽著 Max Richter 的《 The Blue Notebooks 》,其實這專輯我聽了很多次的了,但那一次的感受尤其大,令我決心要進行 Norvik 這個計劃。

2. 為何會以 neo classical 作 Norvik 的音樂風格? 現在有很多這一類的標籤或定義,neo-classical、contemporary classical 甚至 modern classical,我不知我的音樂屬於甚麼類型,但我知道的是 Norvik 的音樂是純綷的。這種純綷就是給予我很大的感覺,而且要有時間的歷練,才明白到這一種純綷。這是一種 minimalism( 極簡主義 ),只要最精要的、沒有多餘的,這就是我最想做的音樂了。

3. Norvik 的名字來由是? 我很喜歡挪威( Norway )這個地方。坦白說我沒有去過,令我對這個地方這個國家更有憧憬,而且很多我喜歡的音樂家、藝術家都來自這個地方,所以我這個音樂 project 都以「 Nor 」作開首。Norvik 一字則只是因為我覺得讀出來好聽。(笑)

4. 有哪一位音樂人是受啟發/啟蒙的對象嗎?

Ólafur Arnalds、Max Richter、Akira Kosemura,坂本龍一都是影響我很深的。另外我自己一向很喜歡聽電影配樂,當中也啟發了我不少,例如《 Paris Texas 》(港譯:巴黎,德州)這套電影的配樂我聽了很多很多次了,配樂是很簡單用幾支結他就能貫穿整張 OST,雖然我不太懂結他也和我自己我音樂風格不同,但我喜歡 Ry Cooder 只用很簡單我編曲、旋律就能營造出很有層次的故事和畫面出來,有身臨其境的感覺。

5. Norvik 在 2018 年出過兩張大碟,製作過程是怎樣的?

《 Messages to No One 》製作時間很長,2018 年初已開始,我是交錯地去做的,有多首歌在同一段時間一起製作,有些是完全錄製好時,另一些還在起草階段。數量也比現在 12 首的多,最後要捨棄一些了;《 The Drawing Board 》過程快很多,我會說很多甚至是即興的,沒有太多的雕啄,因為我想盡量簡單,呈現那「在當下一刻」的感覺。

6. 《 Message to No One 》及《 The Drawing Board 》都好像是自己的對話一樣、一個對自己身心洗滌的感覺,專輯代表了你哪些記憶?

《 Messages to No One 》有比較抽離的主題,我一早有這個想法:有一個人不停向另一個人寫信卻得不到回覆的故事,那 12 首歌就代表了那 12 封信;《 The Drawing Board 》較貼近自身的,我常常覺得一個人去到某一階段,是可以 reset,可以重頭來過、一切歸零,所以我用 drawing board 做主題,專輯中也只用鋼琴彈出簡單的旋律,也代表了我童年時候接觸過的物件;同時我想表達去到某個年齡,要背負的東西實在太多,若將所有東西還原,會得到新一種體會行出新一條路。

每人都可以重返去自己的 drawing board,大家聽了 Norvik 的音樂後想在自己的 drawing board 畫上甚麼?

Gabriel Chan aka Norvik

