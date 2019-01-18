Twisterella* 十年寒暑：壓抑中得到釋放

近日網上有不少的所謂「 #10YearChallenge 」，人人都分享一下 2009 年與 2019 年的分別，有些真是十年如一日，有些則好像變了另一個人。十年，坦白說不多也不少，那對於 Twisterella* 又了甚麼改變呢？在此扭耳仔和他們的訪談中了解到了樂隊的變遷。

Twisterella 專輯訪談影片

【訪談】Twisterella* 的十年 首張專輯終面世：是終結也是開始

左起：鼓手 Joe、主音 Karen、結他手 Hanes 和 bass 手 Sammer（攝影：Moment Hung）

Twisterella* 有如龍捲風的變幻動蕩

「成員變，音樂風格都變。」低音結他手 Sammer 說。Sammer 是樂隊始祖成員之一：「我當初識咗鼓手 Joe，佢同結他手 Chi Wai 都喺樂隊 Fantastic Day 入面，再找來了 Keik 和 Corina 一起組一隊新 band。」但幾年下來，隊員離隊、樂隊重組、隊員又再離隊、樂隊再重組，離離合合，最後 Sammer 招攬了後來認識的 Karen 和 Hanes，Twisterella* 終於成形，陣容也穩定了下來：女主音 Karen、結他手 Hanes，與 Sammer 和 Joe。

Twisterella* 早期的音樂

樂隊的名字，若是一資深樂迷一定會知其意義，當初是因為英國樂隊 Ride 的歌曲〈 Twisterella 〉，很喜歡這一個字，雖然之後樂隊發現印尼也有一隊樂隊用這一個名，但不想改了，就在後面加一粒「 * 」。但這些年來人事這麼多變動，為何不另外組一隊全新樂隊重新出發？「用『堅持』呢個字好似好老套，但係對我嚟講，我唔想呢隊 band 好似未完成過一啲嘢就完咁。」Sammer 說。而雖然樂隊的名字來自一隊 shoegaze 樂隊，但起初走的樂風有點不一樣：「一開始的風格不是這樣，是比較輕快點接近英式搖滾，後來 Karen 及 Hanes 相繼加入我們，才有 shoegaze / dream-pop 的類似風格。」

Twisterella* 「外在」的聲音

Twisterella* 四位都是受外國歌曲影響進而玩音樂，多多少少受英倫音樂和樂團的薰陶，Sammer 更是聽 punk 的，不過 Karen 則是從聽日本音樂開始，但很多時化學作用就是這樣有趣的東西，讓他們發揮到，成就了首張專輯。那他們平常又會留意甚麼聲音呢？「平時會留意遠點的聲音，即外面突然響起的車聲、『鈴鈴』聲都會聽下係點。」Hanes 說。反而 Sammer 和 Joe 則會留意周圍別人的說話聲：「聽下佢哋有冇鬧交呀，八卦下佢哋講咩。」Karen 則喜歡聽一些有節拍的聲：「坐車聽到訊號燈會有『噼噼噼噼』嘅聲，會跟著啲聲嘅拍子去數。」

樂隊與影像大師 Crystal Bug 為專輯演出作最後準備（攝影：Moment Hung）

Twisterella* 專輯就是在自家 studio 去錄製（攝影：Moment Hung）

十年來的專輯《 Seasons Over The Years 》

對於 Twisterella* 音樂上的取向，Hanes 說：「我覺得我哋嘅音樂未算真正好 shoegaze，無論係結他上，我哋都未搵到空間去演繹真正嘅 shoegaze 嗰種放嘅狀態。」他又覺得 shoegaze 某程度是呈現了反搖滾的制式去演奏，「暫時我哋知道個框框仍好大，仲未追求到終極想要嘅嘢。」不過在專輯《 Seasons Over The Years 》中，大家可以聽到樂隊想帶給大家怎樣的意境，當然，一切都得來不易。

Hanes 又說：「之前其實我們錄咗張《 Stay Away 》單曲 single，但嗰一刻就知道『瀬嘢』，真係好多嘢唔識。因為我哋自己錄音，所以要由零做起，器材上我哋要重新學習，同埋個方法都要比之前嚴𧫴啲，trial and error 咁去。」之後歌曲交給本地獨立音樂人 Alok 作混音及 mastering，「Alok 俾咗好多心血落去，我哋互相俾好多意見，最後都推出到。」Sammer 和 Joe 說專輯的歌在 2017 年底已錄好了，但等了又等到現在才推出，都是一個原因：「都係錢，如果有個完整嘅 studio，我哋一早就搞掂。但既然冇，就自己去摸去學，時間就係咁用咗。」「但係值得嘅，我哋學到好多嘢。」Hanes 補充說。

音樂讓壓抑得到釋放，成就更多的事

Karen 除了是主唱，歌曲的詞都是由她所作：「〈 Forced Disappearance 〉係因為『洗頭艇』事件（即銅鑼灣書店員工失蹤事件）受啟發嘅，其實係想表達大家好似已經俾社會嘅無稽事、不合理事潛而默化咗。好多大家應該接受唔到嘅嘢唔知點解會覺得『係咁架啦』咁，個個人變到冇晒感覺；〈 That We Got to Suffer 〉比較後期去做，我睇到大家喺社會都好痛苦，呢種痛苦係因為喺一個循環入面，但其實只要脫離到呢個循環，做少少嘅改變就得。有樣我好深刻嘅係，喺地鐵月台撞跌咗人，但都冇人覺得值得要停低落嚟扶番起佢。而呢啲事累積成一個大環境大氣候時，大家就會一齊承受呢個惡果。」Karen 覺得大家只要多點同理心的話，大家就可以有更多力量去完成更多的事。

紅色氛圍下的 Twisterella*（攝影：Moment Hung）

期待接下來的十年，Twisterella* 會為香港樂迷帶來怎樣的音樂。（攝影：Moment Hung）

這一個十年，對 Twisterella* 來說是一個終結，但也代表著另一頁的開始，正如他們的歌曲一樣，時間怎變不是重點，重要的是〈 As Long As We Are Together 〉。

<a href="http://twisterella.bandcamp.com/album/seasons-over-the-years">SEASONS OVER THE YEARS by Twisterella*</a>

【失眠聽 synthwave】1 月推介-凌晨兩點幾睡不著有這些歌陪你！

【你可能忽略咗】《廣告牌殺人事件》呢隻 OST 應成經典！

紐西蘭 lo-fi 男 Pickle Darling 新碟繼續童真 100%

黑鏡電影即時選擇不同結局好新潁？樂隊 Chairlift 一早做過啦！

【聽 chillwave】三個必聽 synthwave YouTube 頻道