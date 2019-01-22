YouTube 七百萬人點擊 - 蒙古搖滾樂隊 The Hu 型到裂 你聽咗未？

現今世代，「 followers 」或「 likes 」、 YouTube 點擊代表一切 — 有 noise 有人關注。但其實大家可能依然會忽略了世界正在發生的人與事。當大家去 follow 去 like 一張在 Instagram 的蛋的相片的時候，世界的另一面有人卻在運用他們的才華，將他們民族的文化推向世界認識。今次的主角是蒙古搖滾樂隊 The Hu。他們以創作「 匈奴搖滾 」（ hunnu rock ）為傲，大家也來認識一下。

蒙古，位於東亞的共和制國家，大家可能仍對其印像是這樣：

或者是在《 翻生侏羅館 》（ Night at the Museum ）中看到的匈奴王阿提拉（ Attila the Hun ）？

當然蒙古草原仍是有的，只要去參加一些叫「 Exotic Adventures 」的旅行仍會見到，但其實蒙古也有這一面：

對，這是蒙古首都烏蘭巴托（ Ulaanbaatar ），也就是搖滾樂隊 The Hu 的發跡地，也絕對是一個現代化城市，但對於蒙古文化，蒙古人則保存得好好，即使是當年在蘇聯解體、西方文化湧入下，蒙古的文化依然可以獨當一面。

The Hu 於 2018 年 9 月推出第一首單曲〈 Yuve Yuve Yu 〉，大家可以看到 mv 極像一貫 alternative rock 樂隊的形象，但見真章的是 The Hu 的四位成員 Gala、Jay、Enkush 和 Temka ，他們以蒙古傳統樂器如馬頭琴（ morin khuur ）、 tsuur 笛和一個疑似改裝過的 doshpuluur 或是蒙古結他 tovshuur，融合西方的電結他、鼓去演奏，再配以他們最有特色的「 喉音唱法 」（ Tuvan throat singing，或蒙語的 Hooliin Chor ），成為了別樹一格的曲風。

其後於 11 月 The Hu 再推出了新歌及 mv〈 Wolf Totem 〉，加入了更多西方元素在內 — 電單車、一眾穿電單車皮褸的「大隻粗爌男」，配合著 The Hu 的歌曲，邊唱邊振臂歡呼，有點像看紐西蘭欖球國家隊開賽前進行的 The Haka 戰書一樣。

外國的音樂雜誌說他們是在演繹「蒙古式的 metal rock」，但不論是 The Hu 的成員還是樂隊的監製 、52 歲的 B. Dashdondog，都希望大家以「 hunnu rock 」— 即「 匈奴搖滾 」看待他們。雖然你不會見到 metal 式的結他 riff 出現，但他們以傳統蒙古音樂的基礎，配合西方搖滾的元素，你見到的，是蒙古人的搖滾。這種搖滾也不其然吸引到西方人注意，令他們聯想起 80 年代時候的 Metallica，所以 The Hu 的兩個 mv，在 YouTube 上分別有 300 和 700 萬的點擊，以一個上載了只有三個月左右的音樂片段來說，是很不錯的了。

The Hu 的音樂也充滿著其民族情意結，在歌詞中有提及成吉思汗、mv 中又有蒙古的著名草原和自然風景，正如主音 Gala 說：「我們希望利用 The Hu 的音樂，除了認識我們外，也更想大家去尊重大自然和我們的文化和歷史。」

其實，除了 The Hu，蒙古還有不少好聽的樂隊/樂手，如因為 Netflix 劇集《 Marco Polo 》而成名的 Altan Urag；若想聽「 喉音唱法 」的話，則可以聽聽樂手 Khusugtun Batzorig 或樂團 Khusugtun，後者更曾出席 BBC Proms 2011 的音樂會，於英國的 Royal Albert Hall 演出呢！

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