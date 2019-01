YouTube 七百萬人點擊 - 蒙古搖滾樂隊 The Hu 型到裂 你聽咗未？

現今世代,「 followers 」或「 likes 」、 YouTube 點擊代表一切 — 有 noise 有人關注。但其實大家可能依然會忽略了世界正在發生的人與事。當大家去 follow 去 like 一張在 Instagram 的蛋的相片的時候,世界的另一面有人卻在運用他們的才華,將他們民族的文化推向世界認識。今次的主角是蒙古搖滾樂隊 The Hu。他們以創作「 匈奴搖滾 」( hunnu rock )為傲,大家也來認識一下。

蒙古,位於東亞的共和制國家,大家可能仍對其印像是這樣:

或者是在《 翻生侏羅館 》( Night at the Museum )中看到的匈奴王阿提拉( Attila the Hun )?

當然蒙古草原仍是有的,只要去參加一些叫「 Exotic Adventures 」的旅行仍會見到,但其實蒙古也有這一面:

對,這是蒙古首都烏蘭巴托( Ulaanbaatar ),也就是搖滾樂隊 The Hu 的發跡地,也絕對是一個現代化城市,但對於蒙古文化,蒙古人則保存得好好,即使是當年在蘇聯解體、西方文化湧入下,蒙古的文化依然可以獨當一面。

The Hu 於 2018 年 9 月推出第一首單曲〈 Yuve Yuve Yu 〉,大家可以看到 mv 極像一貫 alternative rock 樂隊的形象,但見真章的是 The Hu 的四位成員 Gala、Jay、Enkush 和 Temka ,他們以蒙古傳統樂器如馬頭琴( morin khuur )、 tsuur 笛和一個疑似改裝過的 doshpuluur 或是蒙古結他 tovshuur,融合西方的電結他、鼓去演奏,再配以他們最有特色的「 喉音唱法 」( Tuvan throat singing,或蒙語的 Hooliin Chor ),成為了別樹一格的曲風。

其後於 11 月 The Hu 再推出了新歌及 mv〈 Wolf Totem 〉,加入了更多西方元素在內 — 電單車、一眾穿電單車皮褸的「大隻粗爌男」,配合著 The Hu 的歌曲,邊唱邊振臂歡呼,有點像看紐西蘭欖球國家隊開賽前進行的 The Haka 戰書一樣。

外國的音樂雜誌說他們是在演繹「蒙古式的 metal rock」,但不論是 The Hu 的成員還是樂隊的監製 、52 歲的 B. Dashdondog,都希望大家以「 hunnu rock 」— 即「 匈奴搖滾 」看待他們。雖然你不會見到 metal 式的結他 riff 出現,但他們以傳統蒙古音樂的基礎,配合西方搖滾的元素,你見到的,是蒙古人的搖滾。這種搖滾也不其然吸引到西方人注意,令他們聯想起 80 年代時候的 Metallica,所以 The Hu 的兩個 mv,在 YouTube 上分別有 300 和 700 萬的點擊,以一個上載了只有三個月左右的音樂片段來說,是很不錯的了。

The Hu 的音樂也充滿著其民族情意結,在歌詞中有提及成吉思汗、mv 中又有蒙古的著名草原和自然風景,正如主音 Gala 說:「我們希望利用 The Hu 的音樂,除了認識我們外,也更想大家去尊重大自然和我們的文化和歷史。」

其實,除了 The Hu,蒙古還有不少好聽的樂隊/樂手,如因為 Netflix 劇集《 Marco Polo 》而成名的 Altan Urag;若想聽「 喉音唱法 」的話,則可以聽聽樂手 Khusugtun Batzorig 或樂團 Khusugtun,後者更曾出席 BBC Proms 2011 的音樂會,於英國的 Royal Albert Hall 演出呢!

