【失眠聽 synthwave】1 月推介-凌晨兩點幾睡不著有這些歌陪你！

夜幕低垂，在黑暗的房間中，雙眼卻依然清楚看到天花板上點點的污積，心神被屋外的街燈弄得煩躁而鬱悶，間中又會從遠處傳來在公路上飛馳的跑車引擎聲... 這些這些都令自己不能進入夢鄉，既然如此，不如聽聽音樂吧。synthwave 在這個時候最合適！

凌晨二時多，神志依然非常清醒，孤身一人，朋友、愛人都在睡了不要擾人清夢，與其「眼光光」在納悶，不如看著窗外的 city lights，聽聽 synthwave 電音好了。今次和大家分享的 synthwave 專輯/EP 均是 2019 年 1 月推出或發布的，哪一張會是伴你渡過深夜的 synth 呢？

排名不分先後，和最好是用耳機/headphones 去聽吧（不要吵到人）

ElectronicVisions — 《 Olympus EP 》

來自荷蘭鹿特丹（Rotterdam）的 ElectronicVisions 其實是位年輕男生，剛開始玩音樂，2018 年 12月、即一個月前就已發表了單曲〈 Voyage 〉，最新的《 Olympus EP 》有三首歌，可以說是典型 synthwave 節拍作品，如〈 Olympus 〉及〈 Break 〉都是可以一邊聽一邊讓絮亂的思緒平伏下來。也看得出 ElectronicVisions 被 vaporwave 影響很深，主圖和專輯封面都是羅馬雕像示人，而〈 Symbolism 〉一曲更是受比利時 synthwave 樂隊 Voyage 一曲〈 Dynamic 〉所啟發，不知 ElectronicVisions 的 synthwave 可以走到多遠呢？

大家可到 ElectronicVisions 的 bandcamp 網頁試聽。

SoundCloud 也行啊～

也聽一下 Voyage 的〈 Dynamic 〉

leinebeats —《 F L U X 》

這張專輯由俄羅斯聖彼得堡音樂人製作，比較 retrowave 一點，節拍也較豐富，專輯封面用上 80 年代城市夜景的攝錄機拍攝的圖像，那種 nostalgia 感覺即時湧來～ bandcamp 試聽

Dream Life Corp. —《 Hollow City アンソロジー 》

美國科羅拉多的 Dream Life Corp.，來到他第四張專輯《 Hollow City アンソロジー 》，比他之前推出的 EP 那種 trip hop 或 downtempo 感覺少了，反而 vaporwave/synthwave 的元素重了不了，難怪叫作 Hollow City，聽著聽著會覺得自己坐著地下鐵路看著光與影的轉換。 bandcamp 試聽

<a href="http://dreamlifecorporation.bandcamp.com/album/hollow-city">Hollow City アンソロジー by Dream Life Corp.</a>

✝BL▲CK C∆T✝ —《 LIQUID BLUE 》

同是來自俄羅斯，但就源於 Kemerovo 這個工業城市，但別以為就是一片荒涼（雖然冬天最低溫度也可達 −47.1°C），都有人對音樂一片熱衷的！✝BL▲CK C∆T✝ 的音樂走 witchhouse 風，暗黑又有點點異空的感覺，不過《 LIQUID BLUE 》這張專輯相對來說較為易消化。歌曲都加入了人聲，但當然是用上了 vocoder，令音樂來得更多質感。 bandcamp 試聽

<a href="http://blckct.bandcamp.com/album/liquid-blue">LIQUID BLUE by ✝BL▲CK C∆T✝</a>

CA8AL —《 Sleepwalkng Into the Void 》

美國的 CA8AL 這一張專輯會是這個 list 內最 dark 的一張，也是工業味最重的。他的音樂 synthwave 得來有種 apocalyptic 末世頹廢，用上不完整的 drum machines 配合合成器，再來工業感重的音效作「調味」╴你可以當作是 lo-fi 專輯也是一張特別的 synthpop 旅程。 bandcamp 試聽

好，聽完這幾張，都應該睡得著了。

<a href="http://ca8al.bandcamp.com/album/sleepwalkng-into-the-void">Sleepwalkng Into the Void by CA8AL</a>

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