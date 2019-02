【失眠聽 synthwave】2 月推介-夜深呆望窗外要聽這些歌！

再聽 synthwave 電音好了。今次和大家分享的 synthwave 專輯/EP 均是 2019 年 2 月推出或發布的,哪一張會是伴你渡過深夜的 synth 呢?

同樣,排名不分先後,和最好是用耳機/headphones 去聽吧。

Eyeshadow 2600 FM —《 ReKall 》

「 ReKall 」一詞即時令人聯想起科幻電影《 Total Recall 》(新版舊版也好),加上其專輯封套一副未來戰士的風格,歌曲也是很 80 年代的電影配樂感,令聽者腦海中浮現《 Escape from New York 》、《 The Running Man 》、《 Tron 》等等的電影畫面,歌曲都好像是要你不斷逃離敵人追捕。《 ReKall 》已經是來自賓夕凡尼亞州,哈里斯堡的 Eyeshadow 2600 FM 的第 21 張專輯,她早期以 darkwave 作主導,《 ReKall 》算是第三張她的 retrowave/synthwave 作品,也帶點點 robotic、cyberpunk 的意境,最後一首〈 If You Could See 〉更用上了電影《 Blade Runner 》的對白作 sample 呢。