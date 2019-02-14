【失眠聽 synthwave】2 月推介-夜深呆望窗外要聽這些歌！

失眠日，一個月總會遇著一兩次，與其望著深宵兩點鐘的窗外，聽著風聲樹聲（或不其然醉酒男在街漫無目的的大叫聲）愁更愁，不如聽聽以下 2 月推出的新 synthwave 專輯/EP，乾脆等天光吧！

再聽 synthwave 電音好了。今次和大家分享的 synthwave 專輯/EP 均是 2019 年 2 月推出或發布的，哪一張會是伴你渡過深夜的 synth 呢？

同樣，排名不分先後，和最好是用耳機/headphones 去聽吧。

Eyeshadow 2600 FM —《 ReKall 》 「 ReKall 」一詞即時令人聯想起科幻電影《 Total Recall 》（新版舊版也好），加上其專輯封套一副未來戰士的風格，歌曲也是很 80 年代的電影配樂感，令聽者腦海中浮現《 Escape from New York 》、《 The Running Man 》、《 Tron 》等等的電影畫面，歌曲都好像是要你不斷逃離敵人追捕。《 ReKall 》已經是來自賓夕凡尼亞州，哈里斯堡的 Eyeshadow 2600 FM 的第 21 張專輯，她早期以 darkwave 作主導，《 ReKall 》算是第三張她的 retrowave/synthwave 作品，也帶點點 robotic、cyberpunk 的意境，最後一首〈 If You Could See 〉更用上了電影《 Blade Runner 》的對白作 sample 呢。

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<a href="http://eyeshadow2600fm.bandcamp.com/album/rekall">ReKall by Eyeshadow 2600 FM</a>

Amadeus Vegas —《 Night Shift 》 來自密蘇里州的 St. Louis，《 Night Shift 》是 Amadeus Vegas 的第二張 synthwave 專輯。封套用上了三角圖形，又「 Dark Side of the Moon 」？當然不是要去比較（也不能比），但三角形令人想起晶瑩的三稜鏡，《 Night Shift 》中的歌曲也是如此清脆通透，其中〈 Refractor I 〉和〈 Drift 〉都一聽難忘。看看這專輯能不能也 shift 一下你的「愁 mood」。

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<a href="http://amadeusvegas.bandcamp.com/album/night-shift">Night Shift by Amadeus Vegas</a>

antistoic —《 0.000001 》 蘇格蘭愛丁堡的電音樂手，antistoic 帶大家走一趟 lo-fi 式的 synthwave 旅程。他也是 2019 年才推出作品，《 0.000001 》算是他的首張 EP 吧，聽著〈 President of What？ 〉一曲猶如在東京晚上的霓虹燈光下，尋找著自己的目標，卻根本不知有甚麼目標、連「目標」這個詞也變得沒意義。

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<a href="http://antistoic.bandcamp.com/album/0000001">0.000001 by antistoic</a>

SynthRoy —《 Gyroscopes 》 連隊名也有「 synth 」一字，來自波特蘭的 SynthRoy 亦是剛組成的電音企劃，處子 EP《 Gyroscopes 》為大家帶來五首作品，專輯封面用上現在重新流行的卡式帶，看似《 Guadians of the Galaxy 》的 mixtape，但卻是「電到無倫」的一隻 retrowave mixtape。樂隊受 80 年代的電子遊戲所影響，歌曲有著濃烈的電玩味，幻想自己身處一個「 後末世 」社會中，就是會響起這些音樂了。P. S. 有幾首有點點像 FM-84 的感覺。

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<a href="http://synthroy.bandcamp.com/album/gyroscopes">Gyroscopes by SynthRoy</a>

同場加播：

PLANTRAE ——《 DISMANTL 》 都是波特蘭的樂隊，PLANTRAE 配合 acoustic 與 instrumental 音樂，再與電音結合，成為別樹一格的樂風，其中更會加入中提琴的協奏，令樂隊演繹出來的 synthwave 有著優雅的一面。現大家暫只能試聽其中一首〈 Dreamsick 〉，22 日會正式推出共四首作品的 EP。

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<a href="http://plantrae.bandcamp.com/album/dismantl">DISMANTL by PLANTRAE</a>

Yx ——《 Chapter 3 》 同樣暫只能聽到一首，但法國的 Yx 一首〈 Gotham 〉絕對能給大家 darksynth 的樂曲，聽著又似是在看蝙蝠俠，又有點點像看 Neo 在《 廿二世紀殺人網絡 》慢動作避子彈... 不妨試聽他的另外兩張舊作，說不定也有不少驚喜。

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<a href="http://yxrecords.bandcamp.com/album/chapter-3">Chapter 3 by Yx</a>

嗯，今次的推介沒想要大家聽完再睡的。是聽完要起床上班的。

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