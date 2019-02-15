《 迷幻列車 》導演 Danny Boyle 新戲大玩 The Beatles + 奇幻

若世上只有一個人聽過 The Beatles 會是怎樣的？答案可能在新電影《 Yesterday 》中找到。由《 迷幻列車 》系列電影導演 Danny Boyle 執導的最新音樂喜劇作品，用點點奇幻元素加幽默風格，來一套致敬 The Beatles 的音樂電影！

大家不會對 Danny Boyle 陌生吧？《 迷幻列車 》系列電影導演啊，今次更大玩 The Beatles！其實早前都指他會在執導 新一套 James Bond/007 電影前，一定會先拍一套「玩味電影」，何況現在 Boyle 更已退出了《 Bond 25 》的製作，所以這一套「玩味電影」《 Yesterday 》變得更令人期待！

《 Yesterday 》故事講述一個鬱鬱不得志的唱作歌手，在一次大停電事年中撞車，醒來後，發現全世界只有自己聽過 The Beatles 的歌曲，他就利用了這隊對他來說是神級經典樂隊的作品，令自己的音樂生涯「平地一聲雷」...

電影由英國男演員 Himesh Patel 擔正，又有 Lily James 當女主角，還有在《 Blade Runner 2049 》中飾演 Jol 的古巴女星 Ana de Armas 參與！講明是音樂電影，當然不能少了音樂人了，請來了唱作人 Ed Sheeran 飾演一角，他去年已在《 Game of Thrones 》有出鏡經驗，今次電影又怎會難到他？還未止！電影更請到 The Beatles 成員 Paul McCartney 和 Ringo Starr 真身客串，怎也要看吧？

現只是看預告片，但感到電影會是笑中有淚得故事，更令人不其然想去《 玩謝麥高維治 》（ Being John Malkovich ）的劇情：男主角又是個頹廢、懷才不遇的牽線木偶家，卻一直得不到認同，到有一天自己上了麥高維治身，以麥高維治的外表玩牽線木偶，旋即得到一致激讚... 當然和《 Yesterday 》會有點點分別，但也有著異曲同工之妙 —— 有時真的會想，要得到成功、認同，真的要這樣才行嗎？

無論如何，外國方面會在 6 月 28 日上映，香港要再等新消息了。

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