「RoboCop 的音樂」？英國新晉 synthwave 樂隊 Delta City

大家對「 Delta City 」這個名字有何印象？若有看過 1987 年的 cyberpunk 科幻警匪電影《 鐵甲威龍 》（ RoboCop ）的話應不會陌生，這個幻想中的機械警察城市，是整個 RoboCop 的故事開端，也啟發了不少電音樂隊以 80 年代電影對未來世界的想像而製作出來的音樂，今次要介紹的，是來自英國的 Delta City。

「 Delta City 」在電影《 鐵甲威龍 》（ RoboCop ）中是一個在底特律市（ Detroit ） 預想開發的未來化烏托邦城市，人人都享受科技帶來的優越，城中的紀律也由一眾先進機械警察去維持... 當然這一切都是幻想，但卻成就了 RoboCop 的出現，在電影世界中獨一無二的鋼鐵英雄。當然這一個角色也成為不少音樂和文化上的啟發來源，現在先重溫當年電影的主題曲：

來自英國的 Delta City，可以說是啟發自這一套電影，二人組樂隊 —— 由音樂製作人 Phil Chrysandrea 和唱作人 Tony Stavrou —— 於 2017 年組成，在去年推出首張專輯《 Digital Memories 》。Delta City 的 synthwave，除了一貫的電子合成器外，也和 The Midnight 一樣有主唱，而且用上了很多的對話、演講的 sample 融入歌曲中，那一種懷舊之情（ nostalgia ）的感覺也是從那兒開始。

試聽 Delta City 歌曲

《 Digital Memories 》共有 10 首歌曲，不是首首都驚為天人，但大家可以聽到這一隊新晉 synthwave 有著無限的潛質，不知他們會能不能有一天如 The Midnight 一樣和 synthwave 巨頭 Timecop1983 合作呢？起碼 Delta City 成員拿到了 Timecop1983 簽名黑膠算是邁向成功的第一步？

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