林二汶 — 守破離：突破過去創造全新的自己

林二汶（ Eman ）月初發表新曲〈 守破離 〉，這是她新一年的第一首作品，也可以說是她再「重新出發」的起始，因為正如歌名所指：「 三個字，道出我們人生在遇上種種課題時，有關突破自我，成就全新的自己的三個階段。 」二汶作為香港女性、香港唱作人，是如何去用音樂重新發現新一個自己？「 三八婦女節 」即將到來，我們就讓大家了解一下女性音樂人如何透達自己心底深處，再突破界限。

林二汶（ Eman ）最新作品〈 守破離 〉發表，那為何要叫「 守破離 」？原來是有一次她和今次負責作曲的于逸堯去台灣旅行時，在一間鰻魚飯店見到的，店的名字就叫「 守破離 」他們邊吃飯時邊決定用這個三個字作新歌的名字。」

大家平時「 斷捨離 」就說得多，那，究竟甚麼是「 守破離 」？「 守破離 」日語為 shuhari，意即每種學習都有三個階段：守，守規矩；破，破格；離，離開規矩，創造新的事物。

紅唇彎出堅貞可守到下世 橫眉掀起催逼可破盡前事 度過生 度過死 才能離別你 風吹來 悠悠然又創造自己 我對著無常學會守破離 不驚不怕 還需要絕技 未會生 未會死 如何成就我 跟你預備 再跟你競技

歌曲有著電子節拍，同時卻與二汶 art pop 式的旋律及演繹配合得有條有序，mv 中又以現代舞呈現整個「 守破離 」的意境。大家細心留意的話，可以看到用上了如扭曲的視覺效果，舞者和舞者好像融合了起來。這一個舞蹈也正正切合「 守破離 」的宗旨。

林二汶、于逸堯與周耀輝這個三人組都算是長期合作伙伴，而〈 守破離 〉，可以說是三人認識 17 年後走出來的火花。二汶曾說過：「今次曲式讓我有很大的發揮空間去表演，大家可以留意用聲、唱法，是我練習了這麼多年，錄了這麼多張唱片後練成的功夫，同時亦是不知不覺間，經過很多守破離的階段，才能做得到的效果。」

大家可以慢慢咀嚼這一首歌，也同時看看尋不尋找到心靈的「 破 」與「 離 」。

The Flashback - Replay: 自我重覆向乏味社會反擊

【夜耳喵】Meow The Police : 成長會將一個人的熱情與意志拖垮

SOPHY 王嘉儀 - 微物：有著你的體溫

SOPHY x Kiri T - In Between ：理智與情緒的角力

勸世寶貝喵喵新歌帶你漫遊夢境街：怕生的貓終於開始親近人

顯然樂隊 - 鑰匙掉了誰來救我：何必厭世，世界本來就這麼殘破