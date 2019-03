【 girl power 】瑞典 ionnalee 以網絡帶樂迷走進奇幻國度

作為女歌手,也可以很有想頭、很有創業頭腦,但同時不失前衛創意和 idea!瑞典奇幻 synthpop 女歌手 ionnalee,去年初才推出她以「 ionnalee 」之名製作的首張專輯《 Everyone Afraid to Be Forgotten 》,剛好一年後即公布第二張專輯《 Remember the Future 》將於五月推出!這一位由 2010 年於 YouTube 中神秘出現的女歌手,在幾年間成為北歐「 奇幻女王 」的過程是怎樣的?現在就和大家分享一下。

又要先和大家先了解一下 ionnalee 的背景。原名叫 Jonna Lee 的瑞典歌手,2007 - 2009 年間以 folk pop 唱作人的曲風推出過兩張專輯《 10 Pieces, 10 Bruises 》和《 This is Jonna Lee 》;兩張都未有令 Jonna Lee 得到甚麼的注意,可能是因為這一種樂手已經比比皆是?

於 2009 年起,在 YouTube 上有一系列神秘又奇幻的 audio visual 歌曲短片上載,都是在雪地或森林作背景、片中女角都沒有清楚看到她的樣貌,只看到她一頭金髮…不少音樂人士猜測片中女角是誰 —— Lady Gaga 、 Goldfrapp 、 Björk 、 The Knife , 連 Christina Aguilera 也有人估過,但最後確認是 Jonna Lee 化名為 iamamiwhoami、與其長期合作的男友監製 Claes Björklund 創立的音樂企劃,又找來不同的影像導演、攝影師和時裝設計師合作,這企劃以一系列式的音樂短片上載至 YouTube…

iamamiwhoami 第一條上載的影片,當時時 2009 年 12 月 4 日,但在一個月後重新上載了:

這些神祕的短片只是預告,繼而成為了歌曲的 mv,先有〈 b 〉,再有〈 o 〉,最後成為了共六條 mv 的「 bounty 」概念故事,給大家的感覺是神秘又奇幻,樂迷會看到她時而化成植物、時而化成大自然女神,mv 中唯美化的佈局,令大家有著很多聯想,樂迷紛紛在網上討論 mv 中隱藏了甚麼 hidden message,甚至有一些 blog 是專門去為其 mv「 解碼 」 ... 又的確,她以 iamamiwhoami 的形象出現與 mv 本身,是有著很濃烈神秘學的感覺:如片中常出現黑貓及黑狗 —— 牠們除了是在文間傳說中常與神怪與惡運連上關係;Jonna Lee 經常塗黑身體式裸體、經常在身體上、或手拿著乳液等等,都是在與自然、能量有很大的聯繫。

〈 bounty 〉可以說是 iamamiwhoami 的開端,之後她繼續用這種神秘感為大家迎來了第一個「 演唱會 」,在其後的片段(在官方頻道已刪除)中,看到一個年輕男生收到 iamamiwhoami 的電話,請他走入森林聽她的「 演出 」,這個演唱會在 YouTube 上直播,最後,這男生更成為了「 祭品 」...

現在可以看到的是演唱會的過程:

其後出現的單曲〈 ; John 〉和〈 Clump 〉都與「 性 」這一題材有著關聯,是要探討社會的兩性問題?還是要向主流音樂工業一個嘲諷?當然,也為了上一個章節連結到下一個章節的引子和過場。

這一些 mv,除了聽到 Jonna Lee 從 folk pop 走到 synth pop 之路外,也讓 iamamiwhoami 這個名字得到了不少的支持者,她沒有以傳統的音樂工業式宣傳及製作,只是靠 YouTube、 Facebook 及網站讓大家知道她的音樂存在,樂迷也開了「 iambountyfan 」的網站去提供有關她的資訊,是不是她自己開這個網裝成樂迷開不得而知,但正正是這一些平台,iamamiwhoami 開始擁納到愈來愈多的樂迷。

來到她的故事第二章,她也為這一個章節起了「 kin 」這個名,歌曲也不再是只以一個字母為題,〈 server 〉、〈 drops 〉、〈 rascal 〉、〈 idle talk 〉等等,mv 中的景不再是森林為主,反而先是混凝土牆的大廈當中、和毛茸茸的怪物跳舞、最後演進到沙漠及岩石山脈中;這一次的故事探討的與 Jonna Lee 的自身感覺更為貼近,其中〈 rascal 〉一曲中她在沙漠中遊走、及〈 kill 〉中如在深海中浮遊,都是這一個系列的重點 — 是 Jonna 探索自己意識與心理變化的旅程。

到了 2014 年,也是 iamamiwhoami 首個短片上載到 YouTube 的五周年,除了有新作〈 fountain 〉上載,也同時和歌迷進一步拉近距離,和歌迷集資去「generate」新歌及 MV,成為了第三張專輯《 Blue 》,MV 由森林走到大海,再到碧藍的沙灘,而所謂的歌迷集資拍片,其實樂迷所捐的錢,收到實體專輯一張,更開了一個 the BLUE island 網頁,讓 Fans 登入去下載 iamamiwhoami 的相片及歌曲。 Iamamiwhoami 也在今次系列中與更多時裝界人合作,當中〈 the last dancer 〉的透明裙,就是合作已久的紐約時裝設計師 Mathieu Mirano 的作品。

iamamiwhoami 的音樂,老實說都是 pop song 的層次,但大家要專注的,都是在其視覺效果上,《 kin 》和《 bounty 》最後成為專輯推出時,都會配上 DVD,將兩輯 mv 結集成完整音樂短片;每一鏡、每一個畫面都好像是一個隱藏訊息,讓大家有無限的想像。加上她玩的主題都很意境化,可以說是一種藝術品的呈現。

得到了更多注目後,iamamiwhoami 這一個企劃也功成身退,Jonna Lee 也「升了一個層次」,成為了 ionnalee( 只是將 j 變成 I ),又與時裝品牌 COMME des GARÇONS 合作,為她新一張專輯《 Everyone Afraid to Be Forgotten 》提供服裝及造型,Jonna 也因為前作的成功所成立的自家廠牌 To whom it may concern. 有了更多資金,所拍的音樂視像短劇也更大規模,不用再只是根據歌曲來定劇情外,不少現代舞者也參與了這次創作:

當然,ionnalee 也繼續利用網絡力量,她的世界巡迴演出,也是在 Kickstarter 以集資方式去達成!南美洲、倫敦、柏林等地都會見到她現場演出的蹤影,不知亞洲地區也會不會也有一天迎接這位奇幻女王的到來?

最新一張專輯《 Remember the Future 》將於五月推出,現在大家先聽聽主打歌曲〈 OPEN SEA 〉吧。

