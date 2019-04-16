巴黎聖母院火災損毀 巨型管風琴逃過一劫有冇計？

許志安偷食逃不過一劫，而據偷食事件片段內，未有發現任何唱歌甚或「 吹奏 」的「 演出 」，那我們很難報道的嘛，不如說說一些更國際更大的事吧，位於法國巴黎的著名大教堂巴黎聖母院（ Notre-Dame de Paris ）發生大火而損毀，震驚全球。那又關扭耳仔甚麼事？關，因為在聖母院內有一座其中最歷史悠久的巨型管風琴（ pipe organ ），究竟今次大火有沒有令管風琴遭到損壞呢？

巴黎聖母院大火，令這座達 700 多年歷史的大教堂嚴重損毀。（網上圖片）

法國巴黎的著名大教堂巴黎聖母院（ Notre-Dame de Paris ）發生大火，令全國甚至世界各地人民震驚和感悲傷。那教堂的損壞程度嚴重嗎？內裡的巨型管風琴（ pipe organ ）能逃過一劫嗎？

巴黎聖母院尖塔倒下的五分鐘（網上圖片） 雖然未有正式官方的公布，但暫時可以確定該巨型管風琴應可避過遭損壞的厄運，但聖母院的閣樓屋頂，和其標誌性的尖塔（ Spire ）就沒這個運氣了。雖然尖塔已曾在 19 世紀時更換過，但也有超過 200 年歷史。據講法國富豪 François-Henri Pinault 會捐出 1 億歐羅作為支持重建計劃的資金、法國能源公司 Total 的主席 Patrick Pouyanne 也會捐 1 億歐羅，而 LVMH 集團擁有人 Bernard Arnault 則會捐出 2 億歐羅。

對了，這文章最主要是想「 迫 」大家看看有關巴黎聖母院入面的管風琴，因為有聽過的都知道那是有多震撼。未聽過？可以聽以下這段片：

巴黎聖母院的巨型管風琴是座落於教堂的西面雙塔位置，最初是在 1403 年由 Friedrich Schambantz 興建，於 1730 年代由 Françis Thierry — 法國管風琴工匠 Pierre Thierry 的第三代傳人替換了第一次。在 19 世紀 1844 年，法國建策師 Eugène Viollet-le-Duc 主理的復修工程時，另一管風琴工匠 Aristide Cavaillé-Coll 利用已有的材料建製全新的管風琴，並在 1868 年正式使用。往後的百多年有過不同的工匠改成電力設備推動鼓風、加入更多管風琴音栓（ stops ）如 En chamade —— 是一非常強勁聲效的音栓 —— 和維修，於上世紀 50 年代一次為期四年的重大維修時，Jean Hermann 將全新的演奏臺也加裝了。

這是 Aristide Cavaillé-Coll 建成的 Notre-Dame 管風琴演奏臺

1992 演奏臺再次被更換，至 7 年前 —— 2012 年工匠 Bertrand Cattiaux 和 Pascal Quoirin 全面翻新了這部管風琴，目前這一個巨型樂器擁有 115 個管風琴制動器、五組琴鍵及腳踏，和多達 8000 支管風琴管（ Organ Pipes ）。

這是到現時為止 Notre-Dame 的管風琴演奏臺。

這一部管風琴由 1600 年起就有專責的管風琴師演奏，最後一次在聖母院作正式公開現場錄音的時候是 2007 年，當時由 Olivier Latry 即興彈奏，他是聖母院自 1985 年起至今，三位仍會演奏聖母院管風琴的琴手之一：

管風琴的聲音浩瀚得來總是帶點點神秘感，但正是那個氛圍令聽者為之著迷。Olivier Latry 也會演奏法國著名作曲家奧利華 · 梅湘（ Olivier Messiaen ）的樂章，梅湘是上世紀最有代表性的作曲家之一，他非常壇長宗教音樂，大家不妨聽聽以下這一首〈 L'Ascension for Organ 〉— 這首〈 L’Ascension 〉原是管弦樂章，但在 1934 年梅湘再製作了管風琴版本。

以下是 Olivier Latry 現場演繹〈 L’Ascension 〉第三及第四章：

其實即使不是虔誠天主教徒，就可以更開懷地欣賞這一類教堂音樂，很多都是來自西方羅馬帝國淪陷的公元 500 至 1400 年的中世紀音樂（ Medieval music )，不論是額我略聖歌（ 拉丁語 Cantus Gregorianus、英語 Gregorian chant ）和 classical 合唱團（ Choir ）都是同一類。在這先不說太多複雜歷史了，大家可先拋開一切宗教包伏、甚或教廷黑歷史黑材料，當成是令自己聽得舒服、平伏思緒的音樂吧。以下的樂章，相信大家都會有點點印象：

〈 羔羊頌 〉（ Agnus Dei ）—— 據說這是由敘利亞（ Syrian ）裔教宗塞爾吉烏斯一世（Pope Sergius I ）拒絕禁止以羔羊描繪基督的特勞拉大公會議（ Quinisext Council ）就將這首來自敘利亞基督教呼求天主的羔羊的傳統聖詠加入羅馬禮（ Roman Rite ）彌撒。



片中演唱的為 New College of Oxford 合唱團

另一首是由意大利羅馬樂派音樂家葛利高里歐·阿雷格里（ Gregorio Allegri ）於約 1630 年代寫下的〈 Miserere mei, Deus 〉，這首歌算是文藝復興末中最被受歡迎的音樂作品，當然嚴格來說是巴洛克時期時寫下。這首歌，當年的天主教廷重視非常，更一度嚴禁任何人抄閱樂譜和外傳，但於 1770 年，一位 14 歲的年輕人和父親走訪羅馬，他聽到了這歌兩次，記下了每一個音，並默寫了樂譜出來；雖然後來的音樂學者指他背默的樂譜和正式的歌有些少分別（幾個音符罷了），但當時也得以讓這樂章流傳更廣。這位年輕人是誰？就是（ 共濟會成員 ）一代音樂家莫札特（ Wolfgang Amadeus Mozart ）了。

以下這段是劍橋大學國王學院合唱團唱出的〈 Miserere mei, Deus 〉

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