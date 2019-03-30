Kero Kero Bonito 新專輯《 Time 'n' Place 》三人組成長印記

由有日本血統的女生 Sarah Midori Perry 和兩位英國男生於 2013 年組成的倫敦樂隊 Kero Kero Bonito，將電玩音樂、candy pop、J-pop 融入作品之中。去年推出的第二張專輯《 Time ’n’ Place 》雖少了點點中學生 DIY 夾 band 的幼嫩味，但成熟得來仍保留他們天真瀨漫的 bubblegum pop 風格。最近新推出歌曲〈 Swimming 〉mv，沒有亂玩一通的場面，反而是看著大海寄情於歌中，標誌了這三人組成長的印記。

由有日本血統的女生 Sarah Midori Perry 和兩位英國男生於 2013 年組成的倫敦樂隊 Kero Kero Bonito，將電玩音樂、candy pop、J-pop 融入作品之中，玩出了如 Kyary Pamyu Pamyu x Perfume 的 bubblegum pop 音樂，再加點點 The Ting Tings 的 synthpop 風格。

當年兩位男生 Gus Lobban 及 Jamie Bulled 是同學，他們想找一位懂日文的主音組隊，而 Sarah 就在 MixB 中看到招募加入了，Sarah 是沒有任何音樂背景的，但和兩男生的創作一拍即合，先在 Soundcloud 上載音樂，其後更為加拿大 DJ Ryan Hemsworth 製作了歌曲〈 Flamingo 〉；2014 年推出了首張 mixtape《 Intro Bonito 》都是用上 Casio SA-45 mini-keyboard 作主要樂器去製作，同年推出了細碟〈 Build It Up 〉。

Mixtape 中的〈 Intro Bonito 〉，看到非常 cute cute 的 Sarah：

Kero Kero Bonito 有著 Sarah 的招牌式的日文 rap，就連加州電音樂隊 Spazzkid 也要找她在〈 Truly 〉一曲中日文英文大 Rap 一番。

樂隊的首張專輯《 Bonito Generation 》在 2016 年推出，完全是一張 electropop 到極的專輯，一眾歌曲好像如〈 Lipslap 〉、〈 Trampoline 〉、〈 Break 〉都是如 care free 的學生們在享受最自由的人生階段，歌曲也都是很貼心而且沒有任何修飾與包裝，這令到樂迷感受到他們濃烈玩味之餘也有一份親切感。

不過大家不要以為樂隊就只是賣可愛糖份高的歌曲，Sarah 說：「在〈 Trampoline 〉一曲中，我們想表達一個人想走到高點，首先一定要試過跌倒，才有機會反彈，我們的音樂不一只有彩紅和糖果的，我們都有傷感的一面。」

2018 年，Kero Kero Bonito 先有 EP《 TOTEP 》推出，已經看到樂隊已走出 bubblegum pop 的調子，這一首〈 The One True Path 〉就大玩 noise pop 的元素。

到第二張專輯《 Time ’n’ Place 》正式發布，如〈 Dear Future Self 〉是一首談到成長的歌曲，編曲上沒有了電玩式聲效，Sarah 的演繹方法也偏向了 dream pop 甚至 indie rock 的樂風之中。〈 Time Today 〉更是聽開 lo-fi synth pop 的好選擇。

《 Time ’n’ Place 》可以聽到 Kero Kero Bonito 在嘗試很多不同的類型音樂，也看到了三人音樂上成長不少，編曲更有力更有 mood，〈 Swimming 〉不論是歌曲還是 mv 都暫時是樂隊最好的一首！

Kero Kero Bonito 絕對是大家現在最應該支持的年輕電音 pop 樂隊。

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