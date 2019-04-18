符致逸 - 無數 ：鋼琴創作歌手 被 EDM 所吸引

提起符致逸，大家都會聯想到他鋼琴自彈自唱的畫面，曾在台灣發展，亦為陳奕迅寫歌，創作歌手的身份，令他探索著音樂中不同領域，在新專輯 《 The Night Begins 》 的最新主打〈 無數 〉，他更嘗試加入了 EDM 的元素，剛剛在週末去完 Sonar 音樂節的符致逸也非常興奮。

《無數》的創作概念是？

符致逸 ：其實《無數》作曲 melody 方面，其實靈感是來自於我在看一個自然紀錄片，有一幕見到三文魚向上游，即向上河流一路向上游，不知為何我一路望著那條河，就一路已經產生了A段和verse那個旋律，所以感覺係好像一條河的流水。

至於歌詞方面，我通常我都會給予很多自由度，但是我與作詞人鄭敏說過，我想表達無限的可能性、無限的機會、無限預見的情景、人物、事物，但是始終每樣東西，都是由一個人自己去決定，一個人去了解這個世界和宇宙無限的機會及知識。

你喜愛什麼音樂類型？除了以鋼琴創作，你也用其他樂器嗎？最近在嘗試用電子的樂器？

符致逸 ：如果你要說，我喜愛的音樂，我通常我都會聽比較舊式的 rock，例如 Billiy Joe、Elton John、 Stevie Wonder 那種，比較 80、90年代的歌曲，但我近來真的發覺，現在新晉玩 EDM 的音樂人，我也蠻喜歡聽的，亦都聽到當中有 舊風格及 old school 風格的參考。

我上星期去參加 Sonar 音樂節， 我很喜愛 Bonobo 的音樂， 他的音樂風格比較 trance ，比會新，但都會用一些原音樂器去演出。對我來說創作，不是再玩懷舊，我想將舊的東西，加上新的思維，及一些音樂製作技巧去創新。

Sónar 是世界著名的電子音樂節， 每年都會在香港舉行。

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你是怎樣接觸 EDM ？

符致逸 ：好老實，其實我都是近一、兩年，才開始接受與開始聽一些比較電子的音樂，可能最初我有少些誤解，覺得這類 EDM 音樂很制式化，很多年輕人會覺得 EDM 不算一個類型，但我覺得電子音樂樂器，都是一種樂器，就如一個結他、一個鋼琴、一套鼓。一部電腦可以當做一個作曲與編曲的一個捷徑，但是你亦都可以用電腦，好用心去做一些很獨特，沒人聽過的聲音。

我越來越覺得很多 EDM 音樂人，他們探索著這些獨特的領域，所以我越來越對 電子音樂有興趣，不只是 EDM 和 dance music ，去完 Sonar 音樂節時我更喜歡，但老實說派對類型、 house music 、 techno 我還未接受到，欠缺一些新鮮感。最喜愛都是 Bonobo 與 Thudercat 那類用新的眼光去玩音樂。

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