Dusty Bottle—You Don’t Know Me：有放盡的肆 任我安多酚處置

2016 年組成的香港樂隊 Dusty Bottle，在去年一口氣推出四首與不同女歌手合作的歌曲、及出席了 Clockenflap 後，樂隊正式確定了女主音 Kerryta 的加入。新一年的首支全新單曲〈 You Don’t Know Me 〉，也是樂隊歷來第一支粵語歌曲！若然說新歌有著 80 、90 年代廣東歌的因子，那日本 citypop 的元素也必在其內，加上 mv 的用色和調子，復古味 100%！

新曲〈 You Don’t Know Me 〉由 Dusty Bottle 親自作曲和編曲，有著很 catchy 的旋律外，樂隊除繼續大玩 synthesizer、drum machines 去貫穿整首作品外，大家也可以聽到弦樂的配合；女主音 Kerryta 也一反之前和 Dusty Bottle 合作的女歌手唱英語的習慣，以粵語演繹，務求令大家有如回到 30 年前的香港，聽著充滿繽紛色彩節拍的經典廣東歌。

大家認識的 Dusty Bottle，都是玩 neo soul、alternative R&B 等等，但他們在之前的訪問也說過「 樂隊不怕作出其他嘗試 」，所以這次的作品〈 You Don’t Know Me 〉---- 由鄭敏填詞、舒文監製，不止歌曲有 80 年代的感覺，連 mv 也有著很日本 citypop 強盛時的格局！樂隊在 pantone 色式的背景前載歌載舞，Kerryta 唱著「 滿腦是主意 就叫春風都得意 」時，真的感受到他們的輕快與感染力。

Dusty Bottle 希望盡力發揮其小宇宙，也希望大家追求自己喜歡的事，和覺得開心就好。難怪都在歌詞中說「 有放盡的肆 任我安多酚處置 」、「 滿腦是主意 下意識只想可以 」；聽著新歌可以體會到 Dusty Bottle 在也整首歌的概念、復古風格的編曲，還有錄音器材的音色上花了不少心思。

Dusty Bottle 是《 Fab Four 》新人企劃的成員之一，另外還有 ONE PROMISE 、Oscar Tao ( 涂毓麟 ) 和「 新銳女聲 」Jace Chan ( 陳凱詠 )。樂迷要留意他們的新歌和消息啊！

Dusty Bottle〈 You Don’t Know Me 〉

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