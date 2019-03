Dusty Bottle—You Don’t Know Me：有放盡的肆 任我安多酚處置

2016 年組成的香港樂隊 Dusty Bottle,在去年一口氣推出四首與不同女歌手合作的歌曲、及出席了 Clockenflap 後,樂隊正式確定了女主音 Kerryta 的加入。新一年的首支全新單曲〈 You Don’t Know Me 〉,也是樂隊歷來第一支粵語歌曲!若然說新歌有著 80 、90 年代廣東歌的因子,那日本 citypop 的元素也必在其內,加上 mv 的用色和調子,復古味 100%!

新曲〈 You Don’t Know Me 〉由 Dusty Bottle 親自作曲和編曲,有著很 catchy 的旋律外,樂隊除繼續大玩 synthesizer、drum machines 去貫穿整首作品外,大家也可以聽到弦樂的配合;女主音 Kerryta 也一反之前和 Dusty Bottle 合作的女歌手唱英語的習慣,以粵語演繹,務求令大家有如回到 30 年前的香港,聽著充滿繽紛色彩節拍的經典廣東歌。

大家認識的 Dusty Bottle,都是玩 neo soul、alternative R&B 等等,但他們在之前的訪問也說過「 樂隊不怕作出其他嘗試 」,所以這次的作品〈 You Don’t Know Me 〉---- 由鄭敏填詞、舒文監製,不止歌曲有 80 年代的感覺,連 mv 也有著很日本 citypop 強盛時的格局!樂隊在 pantone 色式的背景前載歌載舞,Kerryta 唱著「 滿腦是主意 就叫春風都得意 」時,真的感受到他們的輕快與感染力。

Dusty Bottle 希望盡力發揮其小宇宙,也希望大家追求自己喜歡的事,和覺得開心就好。難怪都在歌詞中說「 有放盡的肆 任我安多酚處置 」、「 滿腦是主意 下意識只想可以 」;聽著新歌可以體會到 Dusty Bottle 在也整首歌的概念、復古風格的編曲,還有錄音器材的音色上花了不少心思。

Dusty Bottle 是《 Fab Four 》新人企劃的成員之一,另外還有 ONE PROMISE 、Oscar Tao ( 涂毓麟 ) 和「 新銳女聲 」Jace Chan ( 陳凱詠 )。樂迷要留意他們的新歌和消息啊!

Dusty Bottle〈 You Don’t Know Me 〉

