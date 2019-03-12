ONE PROMISE — 壹步：只得我 走得更高

pop rock 樂隊 ONE PROMISE，由前身為樂隊 Empty 的成員 —— 主音文廸、結他手天衡、低音結他手 Sora 和鼓手 Anton 以全新隊名再戰香港樂壇！新歌〈 壹步 〉成為樂隊 2019 年的首發，mv 也已推出，以 synth pop 融入 pop rock 聲音，讓大家再次感受搖滾的無限可塑性。

十多年的友誼，在獨立音樂界中是很重要的支柱。ONE PROMISE 看似是今年才成立的樂隊，但其實均是前獨立樂隊 Empty 的成員 —— 主音文廸、結他手天衡、低音結他手 Sora、鼓手 Anton —— 以兄弟間的默契，和一直不滅的音樂夢，令他們來一個少少的轉變，繼續他們的音樂路。

加入了 Brave Nusic 後，推出第一首單曲〈 壹步 〉，歌名已有寄寓：以較多筆劃的「 壹 」字，來印證著兄弟同心走的「 每壹步 」都是得來不易，每一劃都是奮鬥的成果。

ONE PROMISE 親自包辦今次新歌的作曲及編曲部份，填詞則與有「 敏大人 」之稱的鄭敏合寫； 又有周錫漢監製。編曲上也特別加入 synth pop 元素！大家可以在開首聽到電子合成鼓聲，再融入搖滾音樂的節奏，文廸的熱血歌聲、Sora 的巧妙低音結他功力，配合 Anton 樂力萬均的鼓聲和天衡爆炸力高強的結他 riff，將 pop rock 帶到了另一高層次。

大概一路 是這壹步 領教過多多少少損與耗 活到這步 是這壹步 記載了用字藝術的深高 愛上挫折逆線跑步 高高低低先知命途 重創當試驗我深度 多少眾議 再多諷刺 已經夠我深造

ONE PROMISE 的〈 壹步 〉

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