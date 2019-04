【復活節】世紀天團若「復」出 你會花哪個天價買飛看？

$5,000?$10,000 港紙?還是 $10,000 美元?不是說笑,就好像即將上映的年度大片《 復仇者聯盟 4:終局之戰 》( Avengers: Endgame ),在美國開售時,有人搶到第一日上映的飛後拿到 ebay 拍賣,開價 $15,000 美元兩張!當然是有價無市,但換轉是演唱會飛呢?甚至若是經典的樂隊呢?適逢復活節,如果,上天給世人一個「 有今生冇來世 」的機會,讓以 Pink Floyd 、 Oasis 、 Nirvana 和 Pulp 再次走在一起開專場 show,那你肯從荷包掏出多少錢買飛入場呢?

《 復仇者聯盟 4:終局之戰 》( Avengers: Endgame )的 $15,000 美元戲飛是好像太誇張?不算,的確有人在 ebay 用近 $10,000 美元買下了兩張戲飛...

$9,000 美金?你買不買?(網上截圖)

原果換轉係演唱會飛呢?甚至若是經典的樂隊呢?如果,上天給世人一個「 有今生冇來世 」的機會,讓以 Pink Floyd、Oasis、Nirvana 和 Pulp 完班陣容再次走在一起開專場 show,那你肯從荷包掏出多少錢買飛入場呢?

Pink Floyd

Pink Floyd 在 1965 組成,1967 年推出首張大碟《 The Piper at the Gates of Dawn 》;之後的專輯都是張張經典,歌曲觸及存在意義的探討、人的心志、戰爭、人與人之間的隔膜等等,讓多少樂迷得到共鳴。Pink Floyd 其後成員之間的意見分歧、最後的不歡而散也成為這樂隊的傳奇事跡之一。雖然 2005 年隊員在 Live 8 中聚首了一次;2014 年的「最後一張」 Pink Floyd 專輯《 The Endless River 》也在沒有 Rogers Waters 參與的情況下推出。

如果現在真的有幸可以看到 Pink Floyd 完整陣容演出,你肯出多少錢到他們的「復」出音樂會?當然他們可能又會爭論能不能再用「 Pink Floyd 」這個名字作演出而又想打官司了...

不惜代價撲飛程度( 10 分滿分 ):200 分!( 喂你唔係唔聽下化? )

Nirvana

grunge rock 的神團、也代表了西雅圖搖滾音樂的樂隊,在音樂界活躍了不足十年,作品卻仍在 30 年後的今天長播長有。 91 年推出的一代專輯《 Nevermind 》是多少樂迷心中的首選搖滾專輯?一首〈 Smells Like Teen Spirit 〉都夠耐聽了,當然〈 Come as You Are 〉、〈 Lithium 〉、在 MTV Unplugged 中演繹的〈 About a Girl 〉也是很 Nirvana 式的作品。

不惜代價撲飛程度( 10 分滿分 ):100 分( 驚 Courtney Love 會中途衝入場搞破壞 )

這個版本都好聽:

Oasis

這隊英國藍領樂隊,為 Britpop 運動的始祖之一,有獨特的風格也有獨特的現場演出台風,歌也很是非常非常好聽,但大部分人留意的都是隊中親生兄弟成員 Noel 和 Liam Gallagher 的「火星撞地球」的關係。由 Noel 加入這 1991 年成立的樂隊開始,加上 Liam 的火爆性格,Oasis 可以玩足 18 年才解散,都已經是個 bonus 了吧?

不惜代價撲飛程度( 10 分滿分 ):80 分( 一會他們又嘈交了;又或一會曼城拿不到英超冠軍 Liam 又發脾氣了 )

Pulp

同一樣都是 Britpop 的重要樂隊,有 Jarvis Cocker 作主腦的 Pulp,專輯《 His 'n' Hers 》、《 Different Class 》又是非常具代表性的作品。2002 年起踏入 9 年的休隊期,即使是在 2011 -2013 年暫重組過,也未有再推出新專輯。若可以現場再聽到 Pulp 的全陣容演出,絕對是好事吧!

不惜代價撲飛程度( 10 分滿分 ):80 分( 老實只是看 Jarvis Cocker 都是不錯的,如去年的 Clockenflap 演出 )

