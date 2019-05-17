「 響朵音樂節 」正式開催！中港台泰韓樂隊震響你耳朵

一日讓你看齊 8 個高質素音樂單位，更何況是一連兩天就是看齊 16 個？這些機會可以是你的！即將於 6 月舉行的《 Ear Hub 搶耳博覽 2019 》—— 是這香港音樂盛事的第二屆了 —— 當中音樂節也正式定名為「 響朵音樂節 」！一連兩天於九龍灣國際展貿中心 Music Zone 舉行，分四個場次，共 16 隊中港台、泰國及韓國音樂單位參與演出，想給聽覺得到刺激，大家要把握機會了！

今次的「 響朵音樂節 」，16 隊中港台、泰國及韓國音樂單位當中個個都是來頭不少，如大陸神級唱作人宋冬野、惘聞樂隊、韓國實驗樂隊 LudiSTELO 、台灣的老王樂隊等等讓樂迷振振耳膜，還有一眾香港的獨立樂隊，他/她們都代表著香港創作力不凡的標誌！現在和大家簡介一下 16 個演出單位！

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他們分別來自大陸、台灣、韓國、泰國和香港：

大陸：

宋冬野（ Song Dongye ） 有一刻，你在街上聽到他/她談起宋冬野，就算你和他/她素未謀面，都可能會轉個身問：「 宋冬野嚟開 show 呀？」對！今次「 響朵音樂節 」就是有宋冬野！1987 年生於北京2013 年以大熱原創單曲《董小姐》為人熟知；首張專輯《 安和橋北 》將中國當代民謠音樂帶入主流樂壇中，去年憑〈 郭源潮 〉一曲拿下金曲獎「 最佳作詞人 」。

周雲蓬（ Zhou YunPeng ） 9 歲失明的周雲蓬，是一位民謠歌手、詩人、作家。他 1970 年出生於遼寧瀋陽；1994 年畢業後背著吉他去北京唱歌，一個雙眼健全的人也未必會走出這一步，但眼前只有黑暗的周雲蓬，卻以音樂和詩句成為了他心中的一線線光，投進樂迷的心深處。周雲蓬曾發行專輯《 沈默如迷的呼吸 》、《 中國孩子 》、《 牛羊下山 》及《 四月舊州 》等；著作包括個人詩文集《 春天責備 》、 雜文集《 綠皮火車 》和詩集《 午夜起來聽寂靜 》等。 他對音樂的熱誠，絕對值得樂迷到場支持。

惘聞樂隊（ Wang Wen ） 1999 年成軍於海濱城市大連，每隔兩年便會推出一張新專輯和進行巡演。 去年惘聞推出第十張錄音室專輯 ——《 看不見的城市 》，也完成了全國 35 站的大規模巡迴演出，亦曾在東南亞及五度於歐洲進行巡演，足跡遍 佈全球多個國家和地區。 【專輯推介】惘聞：冬日極夜後的暖色後搖滾

秘密行動（ STLOEN ） 由成都 80 後組成，代表了中國音樂和時尚界的新一代。在錄製第二張專輯《 FRAGMENT 》時，STOLEN 更特地飛往柏林與傳奇製作人 Mark Reeder 合作。STOLEN 極具中國色彩的聲音，揉合了催眠式的合成器流行音樂、爆炸性節拍及電吉他等多種音樂元素，呈現出迷幻與 post punk 電子樂的風格。

台灣：

老王樂隊（ Your Woman Sleep With Others ） 2015 年組成，以新台灣後民搖的曲風，於 9 月 28 日發行第一張 EP《 吾十有五而志於學 》。歌曲在 YouTube 上皆破百萬點擊；其中〈 我還年輕 我還年輕 〉至今已累積將近 1000 萬次點擊。 如同其音樂特色，老王樂隊在歌唱一個世代的光怪陸離時，不忘用幽默、反諷的語詞及旋律，以沙啞略帶厭世的嗓音，低沉迴盪不絕的大提琴，重複而洗腦的旋律，詼諧地唱著屬於這個世代的歌。

邱比（ CHIU PI ） 美男子邱比 2013 年推出一系列歌曲作品，其氛圍意境式的歌曲，善於將空靈禪意和前衛時尚重塑出極簡音樂；以實驗原創的開拓精神，反思古老自然與數位技術，使刻板與多元之間的兩極相系。並在哲學、詩與神話的背景下，重新構想人類經驗的未來，是給藝術界一個當頭棒喝。〈 Loving Hunter 〉一曲 mv 唯美得來也以一記麥當勞套餐批判現實的膚淺。

韓國：

LudiSTELO（ 루디스텔로 ）是來自韓國的另類電子搖滾樂隊 。首張專輯《 Experience 》於 2014 年推出。獨特的節奏、旋律及歌詞，使他們的音樂自成一家。

NST & The Soul Sauce meets Kim Yulhee（ 노선택과 소울소스 meets 김율희 ） NST & The Soul Sauce 在首爾組成，音樂融合了傳統韓國音樂和 raggae 、dub 、jazz 、African music 、punk 、soul 、psychedelic 多種豐富元素，前年與韓國傳統曲藝 Pansori 說唱家 Kim Yulhee 김율희 合作，創作出更別樹一幟的音樂。聽落好像在頌唸佛經，但加入了 bass 和 saxophone。

泰國：

temp. 來自曼谷的流行樂隊。樂隊名字取臨時 ( temporary ) 和溫度 ( temperature )的意思。temp.的音樂加入了銅管樂器的特殊聲效，有熱帶風情。他們先後推出的幾首單曲〈 Moonshine 〉、〈 Motel California 〉、〈 Miss Summer 〉及最近期的 〈 Ring Ring 〉均在泰國獨立音樂平台上暢銷。

香港：

R.O.O.T 由觸執毛主音阿水（ Jan Curious ）和巡迴爵士結他手 Teriver Cheung 於 2016 年在自由約時組成，以 jazz 為依歸的香港音樂組合，R.O.O.T 除了有「 根 」的意思外，也有「 Running out of time 」的寓意。

Jan Curious & tombeats. - Sicko ：觸執毛休息中 阿水新計劃

Kiri T 紐約與香港兩地遊走的創作歌手、編曲人、音樂製作人 Kiri T，美國頂尖音樂學院伯克利音樂學院，她將電子音樂及 R＆B 完美結合是令她的作品有獨特風格。 Kiri T 曾參與 Clockenflap 、Sofar sounds 、On The Pulse Of Music Festival 和自由約，亦曾擔任 Anne Marie 、Japanese Breakfast 、 Emily Burns 和台灣法蘭黛樂團的演出嘉賓。上月推出首張個人大碟《 Golden Kiri 》，重點單曲 〈 Idontbelieveinclosure 〉，一反〈 Rearview Mirror 〉和〈 I’m not Here 〉的嚴肅演繹，以直接的、輕快的電子 R&B 呈現，也赤裸地展示現代情感關係中的現實，讓聽眾面對一段段逝去的關係。

SOPHY x Kiri T - In Between ：理智與情緒的角力

Stranded Whale 2016 年參加台灣嘉義覺醒音樂祭，讓大家認識到，樂隊不只有清新的風格，他們也可以演出沉重幽怨的路向。Stranded Whale 在 folk 的基礎上滲入 alternative rock、electronic music 和 jazz ，於 2018 年推出專輯《 The Revival 》， 收錄了十首帶有另類搖滾氣息與各種電子聲效的歌曲。 【自由約】Cicada 與 Stranded Whale ：下水道與大海的鯨魚相會

Merry Lamb Lamb 大家可能一直有這個疑問：為何她要叫「 Merry Lamb Lamb 」？因為這個名字是在出生時，她媽媽給她的一份小禮物， 希望她長大後的每一天都能夠開開心心地做自己喜歡的事；「 Lamb Lamb 」則是在中學時期，同學們給她的一個稱號，是「羊咩咩 」的 意思。Merry Lamb Lamb 喜歡電音，自小又喜愛打機和看漫畫，她說自己很喜歡電子聲音所製造出來的跳躍旋律以及甜美的感覺。所以Merry Lamb Lamb 希望透過電音來製造更多夢境給大家。她一直相信快樂的生命不只是個尋找和發現的過程，而是個創造的奇妙旅程。 Merry Lamb Lamb - Night Ride ：懷舊林憶蓮舞曲 夜行的瑪莉羊羊

Clave Clave 是一種源於非洲非裔古巴人爵士樂的樂器及節拍，常用於各種音樂類型，例如：森巴、爵士樂、莎莎等等。這種節拍能出現在 不同類型的音樂裡，以不同的面貌融入音樂之中。Clave 成立於 2015 年尾，初期以 neo-soul 風格為主，期後把 funk、city-pop 及 fusion 等風格加入創作中，希望與「 Clave 」一樣，能創作出不同風格的音樂，亦以各種不同的聲音呈現成員們理想中的律動。

搖擺系 - Clave & Franklin Telescope：搖走脂肪擺脫眼瞓

Clover Lei Clover 說自己任何時候任何地方都能寫歌。不管是在月台上等地鐵，在超市買零食，還是攀登壯觀宏偉的 Machu Picchu，靈感悄無聲息的到來。她會用音樂帶你走進她的宇宙：自信隨性又古怪細膩，諷刺一切又溫情一片。 Clover Lei 吸收 experimental、soul 及 R&B 等風格音樂元素的同時， 也在不斷探索追求她音樂上的可能性。這個出生於九江的女孩有著 無畏、愛探險的性格，使得她在世界很多角落生活和表演過。這些經歷讓她體驗著不同的聲音，同時她也在和世界分享她獨特的聲 音。

METER ROOM METER ROOM 致力於放大內心無法表達的聲音，將分散的噪聲轉 化為和諧的共振。生活在無窮無盡的生命變化中，我們在一絲愁雲 中尋找一絲快樂；在仇恨中感悟愛，存在於或不存在的矛盾情感。 METER ROOM 用模糊的噪音中籠罩迷人的旋律代表希望。我們渴 望一種頓悟，它能讓我們窺見真相，讓那種注定要被譴責的情緒成 為這首曲子的陪襯。 從概念上講，METER ROOM 是黑暗中的一點火花，微弱而不熄滅，始終與黑暗的世界保持著一種共生關係。

響朵音樂節

日期：2019年6月7日及8日

地點：Music Zone, KITEC

票價：單場票 $288 / 單日票 $488

(*單場票：四個音樂單位；單日票：八個音樂單位)

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