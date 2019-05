「 響朵音樂節 」正式開催！中港台泰韓樂隊震響你耳朵

今次的「 響朵音樂節 」,16 隊中港台、泰國及韓國音樂單位當中個個都是來頭不少,如大陸神級唱作人宋冬野、惘聞樂隊、韓國實驗樂隊 LudiSTELO 、台灣的老王樂隊等等讓樂迷振振耳膜,還有一眾香港的獨立樂隊,他/她們都代表著香港創作力不凡的標誌!現在和大家簡介一下 16 個演出單位!

他們分別來自大陸、台灣、韓國、泰國和香港:

大陸:

台灣:

老王樂隊( Your Woman Sleep With Others )

韓國:

泰國:

香港:

由觸執毛主音阿水( Jan Curious )和巡迴爵士結他手 Teriver Cheung 於 2016 年在自由約時組成,以 jazz 為依歸的香港音樂組合,R.O.O.T 除了有「 根 」的意思外,也有「 Running out of time 」的寓意。

Jan Curious & tombeats. - Sicko :觸執毛休息中 阿水新計劃

Kiri T

紐約與香港兩地遊走的創作歌手、編曲人、音樂製作人 Kiri T,美國頂尖音樂學院伯克利音樂學院,她將電子音樂及 R&B 完美結合是令她的作品有獨特風格。 Kiri T 曾參與 Clockenflap 、Sofar sounds 、On The Pulse Of Music Festival 和自由約,亦曾擔任 Anne Marie 、Japanese Breakfast 、 Emily Burns 和台灣法蘭黛樂團的演出嘉賓。上月推出首張個人大碟《 Golden Kiri 》,重點單曲 〈 Idontbelieveinclosure 〉,一反〈 Rearview Mirror 〉和〈 I’m not Here 〉的嚴肅演繹,以直接的、輕快的電子 R&B 呈現,也赤裸地展示現代情感關係中的現實,讓聽眾面對一段段逝去的關係。



SOPHY x Kiri T - In Between :理智與情緒的角力