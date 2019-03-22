【搶耳中國】Serrini 領軍 香港樂隊要向內地樂迷騷「 quali 」！

中國大陸現在很多 band，也有很多受歡迎、有實力的 band，不過，香港一樣不輸蝕！文藝復興基金會主辦的「 搶耳巡演內地計劃 2019 」，在年初招募香港不同音樂人及樂隊共 12 隊，將於今月起內地的大專院校、以及在廣州、深圳、佛山、中山以及香港的 live house 進行演出；讓更多中國大陸的樂迷了解香港音樂之餘，也讓香港的原創樂隊 一展身手騷「 quali 」！

相信大家都仍對去年在麥花臣場館舉行的《 搶耳音樂節 2018 》記憶猶新，不少具潛質的香港樂手在香港樂迷前演出外，他們更獲得了到外國的音樂節一開眼界的機會。

今年度文藝復興基金會又有新搞作，就是「 搶耳巡演內地計劃 2019 」！計劃今天舉行了發布會，找來 Serrini、Kolor、新青年理髮廳及黃靖這四個「音樂大使」坐陣

基金會在年初開始作招募，最終有 12 個音樂單位確定參與這次計劃，名單也在今日公布了：

1. Merry Lamb Lamb 2. 話梅鹿 3. SUNSET OR RISE 4. 李拾壹 5. Blaster 6. 卡式帶樂團 7. 何英瑋與牧民 8. Andy is Typing 9. 劉卓軒 10. 楊智遠 11. Clave 12. METER ROOM

+ 8 + 7 + 6

他們將分成兩組，本月 23 日起去到中國大陸的中山、佛山、廣州、深圳四城的大專院校，以及在香港、廣州、深圳、佛山、中山五個地方的 live house 進行演出！中國大陸樂迷可以聽到香港樂隊演繹 funk、neo-soul、synthpop、alter rock、experimental、等等音樂類型，絕對是一次將香港獨立音樂推到更遠的重要時刻！

當然，也要有師兄師姐們領軍才行，這次的巡演有 Kolor、Serrini、新青年理髮廳及黃靖擔任計劃的「音樂大使」，一同參與內地行程。四個音樂單位分別會前往廣州（ 新青年理髮廳 ）、深圳（ 黃靖 ）、佛山（ Kolor ）和中山（ Serrini ）四個地方演出，這四個地方都是在廣東省內，均有很大部分人說粵語，相信一定能「 同聲同氣 」吧！

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