The Flashback — Down By The River：最動盪一刻給香港寫的情詩

2014 年,香港來了一場為抗爭路作開端的序幕,當時的香港樂隊 The Flashback,成員之間都和很多人一樣,對社會、對人都感到很絕望,主音 Andy Season 因而寫下了一首詩。五年後,這首詩成為了一首歌 ——〈 Down By The River 〉,樂隊希望在 2019 年同樣艱難的時刻、艱難的步伐中,以歌叫大家振作起來,即使建立不到烏托邦,也希望大家互相了解所身處的地方,需要的是團結地為同一個目標邁進。

The Flashback 繼去年底推出處子歌曲〈 Replay 〉後,迎來了新單曲〈 Down By The River 〉,但原來這一首歌,非「 全新 」歌曲… 那這是一首怎樣的作品呢?The Flashback 和大家分享了一下。

If we never hesitate we'll find our way to stay. If you’re lost and you're frustrated, I'll take you to the end. Their gun can't shoot us down. ——〈 Down by The River 〉by The Flashback

「 這首歌其實是五年前的作品了。大約 2014 年 9 月下旬,當時覺得很多事都很絕望,很想寫一首詩去獻給香港 —— 最後演變成一首歌,是我們少有『 先詞後曲 』的作品。」The Flashback 的主音 Andy Season 是傳播系出身,樂隊形容他有種「 很純粹( 天真 )的信念」,希望每一件音樂作品、mv,甚至美術設計都能直截了當的表達訊息,彷彿與聽眾直接對話。

歌曲有著充滿 Britpop 元素,上述的一段歌話,也是整首歌曲的重心。「 感覺就像是情歌對吧?〈 Down By The River 〉表意鼓舞聽眾,寓意是振作自己,是很『 自我 』的一件事。至於為什麼會和水、河流有關係… 其實是一種借喻,我們對於香港的第一印象, 就是水、漁港、維多利亞港,因此有種美好的幻想( Fantasy ),希望香港有一天能成為水上的烏托邦。」

樂隊指 lyric video 背景是鰂魚涌海山樓,一個很有港味的地方。「 附近便是太古坊,即從前的糖廠。」單曲的封面設計有樂隊四位成員的肖像,「 我們以相重曝光( Double Exposure )的方法和城市夜景重疊,是參考了John Lennon 的專輯《 Imagine 》封面的設計。」

+ 2

The Flashback 以英文為主要創作語言,但創作題材以香港為主,他們不希望給人感覺是「 離地 」。「 我們同樣是充滿港味的戰士。」樂隊成員以兩句引言作為對今天社會的形容,也很適合概括〈 Down By The River 〉這首歌:

A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality. – John Lennon

I don't want to survive. I want to live. – 12 Years a Slave

JB - 西遊記 :馬騮仔 水濂洞濕度遊

Science Noodle - Autumn Sound : remix 變「秋天的動畫」