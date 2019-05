Angus & Julia Stone - indie pop 譜出非一般姊弟情

樂壇從來不缺兄弟姊妹組成的樂隊,今次要和大家介紹一下來自澳洲的 Angus & Julia Stone。兩位 80 後,真正一起玩音樂也不過是十多年前,但正因為音樂,這兩姊弟除了一起遊歷外,也成為了摯友。他們將會出席在北京舉行的「 麥田音樂節 」,現在就和大家重溫一下 A&J 的音樂和過去。

即使大家未必是 Angus & Julia Stone 的忠實 fans,也總會在 YouTube、Spotify、電台聽到過這一首〈 Big Jet Plane 〉:

這一首歌,原本最先是 Angus Stone 在 2009 年個人專輯《 Smoking Gun 》中收錄的( 當時他以 Lady of the Sunshine 名義出碟 ),其後 Julia Stone 和 Angus 重新灌錄過作為 Angus & Julia Stone 的新單曲,也最後放了在他們第二張專輯《 Down the Way 》中。《 Smoking Gun 》版本的〈 Big Jet Plane 〉有點點不同,沒有 Julia 的和唱,弦樂部分也少了的:

那其實 Angus & Julia Stone 的音樂路是怎樣開始的呢?分別在 1984 和 1986 年出生的 Julia 和 Angus,母親是一名科海洋科學家、父親則是一位音樂教師,兩人都喜愛音樂,Angus & Julia 也從父母學習了唱歌和玩長號小號。

後來父親離異,姊弟也在再過幾年後完成學業,Angus 當了建築工人、Julia 繼續教/學習小號和到處旅遊。Angus 一次滑雪意外要休養,正是那個時候寫下了不少歌曲和學習了結他,在一次漫利維亞的聚會中 Angus 教了 Julia 點點結他和唱了他作的歌...

「 那個時候我們不是常常見面,我周處去,他就到處去滑浪滑雪,都是各有各生活;但知道了 Angus 寫下了這麼多美妙的作品,在我們都各自回到來澳洲後,我叫他一定要現場演出這些歌,讓更多人欣賞。」Julia 說。

Angus 和 Julia Stone 兩姊弟都是在 20 歲左右才真正再走回一起做音樂(網上圖片)

2006 年,兩姊弟組成 Angus & Julia Stone,兩人帶有羞澀的聲線 —— Angus 好像是另一個 Damien Rice、Julia 的歌聲則有著 Bjork 的作品的氛圍;他們背著木結他合製了首張 EP《 Chocolates and Cigarettes 》,其中單曲〈 Paper Aeroplane 〉( 看,他們真的一開始就喜歡寫飛機的歌曲 XD )令他們得到了注意。

一年後,二人組迎來了首張專輯《 A Book Like This 》,acoustic / folk 味道濃厚,開首〈 The Beast 〉 輕快;專輯訴說了當時也不過二十零歲的兩人,以男性和女性角度出發,對人生、愛情的看法和感受。《 A Book Like This 》絕對是一張秋日季節懶在床上聽完的一張專輯。

他們也不遊走澳洲和英國演出,兩心也從一年多前於 Splendour in the Grass festival 一個只有 200 名觀眾的帳蓬中演出,去到可以在 25,000 樂迷的 Martha Wainwright 演唱會中作暖場嘉賓。

第二張專輯《 Down the Way 》兩年後推出,歌曲除了上述為樂隊奪下了 2010 年 ARIA 音樂大獎最佳年度單曲的〈 Big Jet Plane 〉外,還有開首由 Julia 唱出的〈 Hold On 〉、在電玩遊戲《 Life Is Strange 》中播出過的〈 Santa Monica Dream 〉都是很耐聽的作曲。

不知怎的,總覺得 Julia Stone 和法國女唱作人 Keren Ann 有七分相似。(笑)Julia 在台上也總是最熱情的一個,也是她最和樂迷最互動的,相段 Angus 台上表現總會有些拘謹;不過,他倆演出時的默契、力量與熱誠,是不容置疑的。

Angus & Julia Stone 在 2011 年的 Coachella 音樂節(Getty Images)

談到個人空間,兩姊弟也很有默契,也很隨心。在 Angus & Julia Stone 於 Big Day Out 及 Coachella 音樂節後,他們暫停製作新專輯的 2011 - 2013 年間,他們都各自推出了個人專輯,Julia 的《 By the Horns 》、Angus 的《 Broken Brights 》,均是兩人各自推出的第二張專輯。

在他們「 各行各路 」前,他們也為奇幻電影《 Twilight 》弄了一首歌放到了 OST 中:

聽 Angus and Julia Stone -〈 Love Will Take You 〉

到 2014 年,為 The Beastie Boys 、 Run-DMC 、 Public Enemy 等等 hip hop 樂隊作過監製的 Rick Rubin,開始在 Malibu 為 Angus & Julia Stone 監製全新專輯 —— 也是他們的同名專輯《 Angus & Julia Stone 》,算是在小休之後「 重新出發 」,專輯封面也不同以相片、插畫作主導,見回了這對 Stone 姊弟了。 從〈 A Heartbreak 〉中可以聽到《 Angus & Julia Stone 》一碟內兩姊弟成長不少,也不再只是文青式唱歌,在結他上有了很多實驗元素放到作品當中,感覺是突破了他們一貫的 folk 風格,也為了 Angus & Julia Stone 暫時最成功的專輯,在多個國家的唱片排行榜打入十大。

兩姊妹也找來了 Jessie Hill 為他們的單曲拍攝 mv,除了〈 A Heartbreak 〉 外,還有〈 Hearts Beats Slow 〉、〈 Grizzly Bear 〉 和〈 Death Defying Acts 〉,都是很有 indie film 、公路電影的味道:

Hearts Beats Slow

Grizzly Bear

Angus & Julia Stone 在 2015 年的 Coachella。(Getty Images)

到前年他們再推出第四張專輯《 Snow 》,可以說是喜見他們繼續推出作品,也在當中加入了 drum machine,結他的 layer 也更廣更闊,他倆的歌聲也好像失去了點點羞澀咪,那這仍是不是當初認識的 Angus & Julia Stone 呢?那就有待大家自己慢慢咀嚼了:

無論如何,樂迷會有機會看到 Angus & Julia Stone 的現場演出,他們將會出席這個周末在北京的「 麥田音樂節 」,於周六和樂迷近距離演出!當日還會有草東沒有派對、新褲子及 The Jesus And Mary Chain 的到場!

