周國賢的 9+1：Radiohead「用音樂來畫畫」最令我震撼

周國賢（ Endy ），是香港音樂人，也是一位香港爸爸，由 15 年前的〈 目黑 〉、〈 有時 〉、〈 重逢 〉、〈 星塵 〉的三部曲、〈 消化不良 〉等，到最近推出個人第 15 張專輯《 仲間 》，他寫下的音樂，有抒發自身的搖滾，也有唱給香港年輕人聽的搖滾。大家又知不知道在他年輕是又是聽甚麼歌、受怎樣的音樂所啟蒙呢？今次的 9+1 和大家看看。

1. NIN《 The Fragile 》(1999) 是自己最喜愛的樂隊 Nine Inch Nails 的專輯，是 2000 年那個時候在我日本留學，上學放學都是「 煲 」著這雙 CD 的專輯。當中的重金屬曲風影響了我很多快歌的靈感，如〈 灰人 〉、〈 小國英雄 〉，甚至乎〈 消化不良 〉，現在新的〈 去他***的世界 〉也是受這樂隊影響得很深。

2. Nirvana《 in utero 》(1993) 一講起 Nirvana 很多人都很喜歡《 Nevermind 》那專輯，但我最喜歡這一張，因為我覺得這是 Kurt Cobain 的心聲，最貼近他最想寫的東西，暴戾得來有些幽默感，幽默得來很 organic，而且我很喜歡這專輯的 producer，但忘了名字。（ 編按：監製為 Steve Albini，為一眾樂隊製作專輯，最著名是他在製作專輯後，拒絕收取那些樂隊專輯版費（ royalties ） ，認為是有違道德。）

3. The Smashing Pumpkins《 Mellon Collie and the Infinite Sadness 》(1995) 這都是我很喜歡的樂隊，但都是他們的早期作品。他們在視覺上令我很著迷，不論是 mv 還是專輯的美術設計，很馬戲團式得來又有點怪誕，但又充滿古典味。他們的慢歌又很有美術感。所以也是一張影響我很深的樂隊。

4. Deftones《 White Pony 》(2000) 這一張我不說太多了。（ 編按：大家還是去聽聽這張專輯更好。《 White Pony 》被視為樂隊 Deftones 的轉捩點，以 experimental rock 主導下與 new wave、 dream pop、trip pop 和 shoegaze 融合的一張實驗專輯。White Pony 一詞其實是借代可卡因（ cocaine ），也可以寓意成「 濕濕的夢 」。）

5. Silverchair《 Diorama 》(2002) 都是我最喜愛的樂隊。《 Diorama 》是 Silverchair 的第四張專輯，因為樂隊的三位成員都和我同年，我記得 1995 年我在紐西蘭讀書時第一次聽到他們的歌〈 Tomorrow 〉，當時我在想我是 15 歲，他們又是 15 歲，怎麼他們可以這麼厲害，一直就關注他們的音樂了，之後聽到他們在作品中加入鋼琴、古典元素，發現原來搖滾音樂都可以這樣。《 Diorama 》我認為是他們的 masterpiece，令我聽到好像有如愛麗斯一樣，跌進了兔子洞一般。

6. Radiohead《 OK Computer 》、《 Kid A 》(1997，2000) 我從來都覺得 Thom Yorke 、或者說整隊樂隊都是，他們用音樂去畫畫。《 Kid A 》的實驗迷幻的作品都令我驚為天人，但早期的他們，說到最型、將藝術性融合得最好的，一定是《 OK Computer 》，聽著聽著都有我中學時代的回憶。

7. hide《 Ja, Zoo 》(1998) 在日本讀書是已很喜歡，喜歡 HIDE 是他個人發展的時期，〈 Pink Spider 〉、〈 Rocket Dive 〉都是很好聽，還有他和外國的樂隊合作玩了一些很 dark 很 dark 的電子音樂。很可惜他已離開人世了，不然可以有機會和 Marilyn Manson 一起去巡迴演出。

8. ANODIZE 亞龍大《 大車店 》(1995) 其實一說起香港樂隊，大家當然會說 Beyond，但除了 Beyond，另一隊影響我最大的香港樂隊就是阿龍大，我記得以前看這他們的訪問，他們形容自己的音樂是「 歇斯底里搖滾 」，雖然當時一是有太多的本地樂隊，但我喜歡他們的音樂是因為我很喜歡華哥寫的詞，又唱得好勁又很高音，一直都覺得他們很有型，可惜樂隊都拆伙了，如果有重聚復出的一天就好了。

9. X Japan《 DAHLIA 》(1996) 在紐西蘭讀書時第一次接觸到 X Japan 的慢歌。其實我不太好 X Japan 的快歌，反而喜歡 Yoshiki 那古典的一面，很多我自己的慢歌如〈 有時 〉、〈 重逢 〉、〈 星塵 〉的三部曲都被 X Japan、Yoshiki 影響。

+1. 周國賢《 Implode 》(2010) 其實我覺得如果講動聽度來說，一定是《 溫室汽球 》，但《 Implode 》是我剛加入了前唱片公司，所有東西頭一手包辦，當然編曲從來都是自己去做，但當時不懂監製，要學去做，要集個不同人手去製作，又要當會計、又要找人混著又要找人設計封套。《 Implode 》 也是我首次監製自己的歌聲，當然是很主觀，但我喜歡自己去監製去埋首去做好一張專輯。

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