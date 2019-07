周國賢的 9+1：Radiohead「用音樂來畫畫」最令我震撼

是自己最喜愛的樂隊 Nine Inch Nails 的專輯,是 2000 年那個時候在我日本留學,上學放學都是「 煲 」著這雙 CD 的專輯。當中的重金屬曲風影響了我很多快歌的靈感,如〈 灰人 〉、〈 小國英雄 〉,甚至乎〈 消化不良 〉,現在新的〈 去他***的世界 〉也是受這樂隊影響得很深。

1. NIN 《 The Fragile 》(1999)

2. Nirvana《 in utero 》(1993)

3. The Smashing Pumpkins《 Mellon Collie and the Infinite Sadness 》(1995)

這都是我很喜歡的樂隊,但都是他們的早期作品。他們在視覺上令我很著迷,不論是 mv 還是專輯的美術設計,很馬戲團式得來又有點怪誕,但又充滿古典味。他們的慢歌又很有美術感。所以也是一張影響我很深的樂隊。