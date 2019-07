要聽：《怪奇物語》主角 Mike 的 indie rock 樂隊 Calpurnia

加拿大,若不提 NBA 的速龍、大麻合法化、《 Deadpool 》男星 Ryan Reynolds 的話,就是說音樂:加拿大的樂隊,遠一點有 60、70 年代紅極一時的 The Band,近一點的有 Arcade Fire,當然還有無數音樂人如 Leonard Cohen、Joni Michell、Alanis Morrisette、Alvvays 等等等等。今日和大家分享一下一隊 00 後的加年大 indie rock 樂隊 —— 《 怪奇物語 》( Stranger Things )內飾演主角 Mike 的 Finn Wolfhard 和朋友們組成的樂隊 Calpurnia。

Finn Wolfhard 於 2016 年在《 怪奇物語 》( Stranger Things )演 Mike 一角爆紅,之後又在電影《 IT 》參演一角、又在《 怪奇物語 》可以吻女主角 Millie Bobby Brown… 他更是 indie rock 樂隊 Calpurnia 的主音兼結他手!真是想送他一句:「 溝晒啲女女喇!」以下這首〈 Cell 〉是他有份的樂 Calpurnia 最新單曲。

早在 2014 年,Mike( 即是 Finn Wolfhard,但叫他 Mike 親切點)在溫哥華就認識了鼓手 Malcolm Craig、女結他手 Ayla Tesler-Mabe 和 bass 手 Jack Anderson,當時都是參與另一加拿大樂隊 PUP 的 mv〈 GUILT TRIP 〉的拍攝:

三年後( 也是《 Stranger Things 》第一季首播後,Calpurnia 就正式成立了,樂隊名字來自 Harper Lee 小說《 To Kill a Mockingbird 》( 梅岡城故事 )的黑人女管家角色。Calpurnia 最先的作品,是翻唱了 Twin Peaks 的〈 Wanted You 〉一曲:

你可以說是因為 Mike 的人氣,但他們自己的作品也是不俗的,2018 年推出的處子 EP《 Scout 》( 都是《 梅岡城故事 》的角色名字,收錄了〈 City Boy 〉、〈 Blame 〉、〈 Wasting Time 〉等。四成員都是十六七歲的 Calpurnia,Mike 唱得放,Ayla Tesler-Mabe 的一手結他也不容小看呢。

也因為 Calpurnia 翻唱過 Weezer 的〈 El Scorcho 〉,Weezer 在 mv〈 Take On Me 〉中邀請了他們參與。

來到 2019 年,他們的強勢持續,更被邀請到今年七月舉行的日本《 Fuji Rock 音樂節 》,但最後因為檔期問題取消了。有指是 Mike 因為《 Stranger Things 》第三季宣傳工作太趕來不到... 無論如何,大家可能要等 Calpurnia 推出首張專輯才看到了。

