要聽：《怪奇物語》主角 Mike 的 indie rock 樂隊 Calpurnia

加拿大，若不提 NBA 的速龍、大麻合法化、《 Deadpool 》男星 Ryan Reynolds 的話，就是說音樂：加拿大的樂隊，遠一點有 60、70 年代紅極一時的 The Band，近一點的有 Arcade Fire，當然還有無數音樂人如 Leonard Cohen、Joni Michell、Alanis Morrisette、Alvvays 等等等等。今日和大家分享一下一隊 00 後的加年大 indie rock 樂隊 —— 《 怪奇物語 》（ Stranger Things ）內飾演主角 Mike 的 Finn Wolfhard 和朋友們組成的樂隊 Calpurnia。

Finn Wolfhard 於 2016 年在《 怪奇物語 》（ Stranger Things ）演 Mike 一角爆紅，之後又在電影《 IT 》參演一角、又在《 怪奇物語 》可以吻女主角 Millie Bobby Brown… 他更是 indie rock 樂隊 Calpurnia 的主音兼結他手！真是想送他一句：「 溝晒啲女女喇！」以下這首〈 Cell 〉是他有份的樂 Calpurnia 最新單曲。

早在 2014 年，Mike（ 即是 Finn Wolfhard，但叫他 Mike 親切點）在溫哥華就認識了鼓手 Malcolm Craig、女結他手 Ayla Tesler-Mabe 和 bass 手 Jack Anderson，當時都是參與另一加拿大樂隊 PUP 的 mv〈 GUILT TRIP 〉的拍攝：

三年後（ 也是《 Stranger Things 》第一季首播後，Calpurnia 就正式成立了，樂隊名字來自 Harper Lee 小說《 To Kill a Mockingbird 》（ 梅岡城故事 ）的黑人女管家角色。Calpurnia 最先的作品，是翻唱了 Twin Peaks 的〈 Wanted You 〉一曲：

你可以說是因為 Mike 的人氣，但他們自己的作品也是不俗的，2018 年推出的處子 EP《 Scout 》（ 都是《 梅岡城故事 》的角色名字，收錄了〈 City Boy 〉、〈 Blame 〉、〈 Wasting Time 〉等。四成員都是十六七歲的 Calpurnia，Mike 唱得放，Ayla Tesler-Mabe 的一手結他也不容小看呢。

也因為 Calpurnia 翻唱過 Weezer 的〈 El Scorcho 〉，Weezer 在 mv〈 Take On Me 〉中邀請了他們參與。

來到 2019 年，他們的強勢持續，更被邀請到今年七月舉行的日本《 Fuji Rock 音樂節 》，但最後因為檔期問題取消了。有指是 Mike 因為《 Stranger Things 》第三季宣傳工作太趕來不到... 無論如何，大家可能要等 Calpurnia 推出首張專輯才看到了。

Calpurnia 因檔期問題取消了今年 Fuji Rock 的演出。

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