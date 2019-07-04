《怪奇物語》主題配樂二人組：我們不能讓電音配樂變得庸俗

《 怪奇物語 》（ Stranger Things ）第三季上架，大家當然是要「 煲 」的。放心，這文章沒任何劇透，只是和大家分享一下，為這科幻劇集製作開場主題曲和配樂的二人組樂隊 S U R V I V E，他們對配樂創作的看法和靈感。相信大家仍記得他們原本會來香港現場演出，可惜最後取消了。現在看看這一個分享，當作時補完吧。（ 可以煲第三季的中場休息時看此文 ）

為《 怪奇物語 》（ Stranger Things ）電音二製作開場主題曲和配樂的二人組樂隊 S U R V I V E —— 成員 Kyle Dixon 和 Michael Stein 原本今年 5 月會來港，但最後取消了。自私點說，如果他們七月來，夾對時間《 Stranger Things 》第三季播出，你說多好。無論如何，live 演出雖然看不到，但兩位成員對音樂的創作、看法，大家仍可看得到。

在《 Stranger Things 》第三季公布時，VICE 和 Kyle Dixon 及 Michael Stein 談了一下，問問他們對這 Netflix 科幻劇的配樂創作，和首次為電影 《 Native Son 》作配樂的靈感和經過。

你們以 S U R V I V E 之名，創作 80 年代 Analog、synths 的聲音在《 Stranger Things 》中體現出來而大受歡迎。但為甚麼在《 Native Son 》中的配樂沒有了那份「 電 」味（ 琶音合成音，arpeggiated synths ） ？

Kyle Dixon：我們在看這電影的時候，是完全沒有音樂的，這很不常見，通常都會有點點音樂去作過場，所以我們都和電影的導演說「 這會是一套很平靜的電影啊 」。之後他傳了幾幕場口給我們，我們嘗試彈奏些旋律和音樂感重些的樂章，我們在一開始就覺得這電影不應被 synths 類型音樂分散注意，當然我們很愛電子合成器，但在這電影我們不想用太多了。

Michael Stein：我們不得不探索聲音音景，並且找我們認為合適的畫面之中不會有種推得太前衛的感覺，的確花了一些時間和精力，但我們最終使用了許多聲樂器，有一些合成器做一些低音轟鳴聲，也有琶音合成器的，但不只是技術性地在鍵盤上提高音。 我們用了木星-4 合成器的琶音模式，聽起來很金屬味道的怪異感。

Roland Jupiter-4 合成器

《 Stranger Things 》首播以來樂隊得到了尤其在獨立音樂界的注視，很多樂迷都追捧主題曲和原聲大碟；但《 Native Son 》卻有很濃的 ambient 味道，你對如何去欣賞一張 ambient 原聲大碟有甚麼看法？

Dixon：哈哈我本身很愛聽 ambient 音樂呢！坦白說《 Native Son 》的配樂是我們最有連貫性的一次，有穩定的調子、聲音，和演奏風格。當然我也為其他曲風所著迷，有很多可以在 45 秒內成為一曲目的情緒因子；極端驚慄和暗黑的和很有質感的 ambient 可以混在一起，也有些充滿可愛感的旋律，這些音樂我們都愛，但我會說這是我們最有連貫性的一張專輯。

Stein： 其實現在大家都很易去製作背景音樂加到片段當中，如「 我想放些音樂在背景，可以 ambient 點的。」也可以放一個跳舞曲 playlist，我認為現在普遍都是 ambient 音樂，他們會在做瑜珈時播。在《 Native Son 》中，有三分一都是 ambient，你會發現若你不是仔細聽的話都好像發覺不到這些配樂。

你們試過在製作樂章時，覺得非常完美，但當配到畫面上時卻是完全錯誤且格格不入呢？

Stein：現在不太會了。《 Stranger Things 》的首季我們其實寫了不少東西... 劇組人常常想我們在每季播出後去製作音樂，可剛好跟上他們編劇的時間，希望會有甚麼好主意的，但我們不想再這樣做了。

製作慢慢推進的 ambient 音樂去讓觀眾感受電影劇情的張力，與直接利用 80 年代 Analog、synths —— 如《 Stranger Things 》那般去令觀眾投入當中，哪一樣挑戰性更大呢？

Stein：在《 Stranger Things 》中，我們每一步都要很小心地去觀察，付出了不少努力，才不會令這一套配樂變得庸俗。

Dixon：對。我也覺得《 Stranger Things 》付出的比較多。因為過去太多人用「庸俗」這個詞去形容我們為《 Stranger Things 》做的那類型的音樂。是有點滑稽的，但我們不想再有這事發生。

即是說你們一早就有共識，不會讓《 Stranger Things 》的音樂跌進那個陷阱？

Dixon：對。即使是在 S U R V I V E 時我們也不是想弄一隊「 80 年代 」的樂隊，只不過是剛好我們用上了很多舊式的樂器罷了。也因為《 Stranger Things 》設定在 80 年代，在取得「 有那個年代的味道同時不顯得俗套 」的那份平衡確實不容易。有很多樂曲只不過和噪音沒分別，有點瘋狂呢。（ 笑 ）

Stein：《 Stranger Things 》有著噪音、敲擊樂主導的，和怪誕樂章。因為我們不想試圖模仿所有這些聽起來像預告片音樂和很老土的 action drums 的音樂。 我們說「 好吧，我們必須找到一種方法來做到比這個通用方向更有型得多的音樂。」 一些我們嘗試過的的東西現在回想真是他媽的瘋狂 —— 怪誕的、交響樂式的、亂舞的音樂，jazz 和喜劇（ comedy ）曲目類型也有。我們必須弄清楚如何把它們變成我們想玩面又好玩的東西。

《 Stranger Things 》第三季已在 Netflix 播出。

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