雞蛋蒸肉餅 翻唱 LMF 〈返屋企〉 如果出了去 返不到屋企點算？

無論你屋企是什麼顏色，近來好多父母都擔心仔女，可能有日返唔到屋企...... LMF 20週年企劃第二波，由 GDJYB 雞蛋蒸肉餅 翻唱 〈返屋企〉，繼前作 〈 Hong Kong Family Story 〉再度以家庭出發，15年後歌詞內的 ICQ 可能已經無人用，溝通和演譯的方法都變了，但家只有一個，點變都要返屋企。

GDJYB 雞蛋蒸肉餅 與 LMF 的接觸是怎樣開始？

GDJYB 主音 Soft ：自小聽 LMF 的歌，差不多首首都識唱。及後 LMF 20週年有個合作計畫，找我們改編一首 LMF 的歌，就有了這個〈 返屋企 〉的版本誕生。

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為何選擇〈返屋企〉 這首歌？

Soft ： 因為這首歌很感人，上次LMF演唱會的結尾曲，聽到喊。

一家人一張折枱一齊食飯 電視送飯 睇歡樂今宵 但系家陣就各有各食 喳喳琳扒完就呢埋入房玩ICQ LMF - 返屋企

當年歌詞所說的境況，你們覺得和現在的分別？

Soft ： 有些歌詞可能已經不合時宜，有些事物可能已從生活中消失，我也有想過把歌詞作出修改，也曾寫了一段新的歌詞想放進去。後來我想著想著，如果為了update而update了部份段落，就沒有了那種「10幾年前的歌到而家都仲係咁應」的感覺，因為有些細節可能是不配合時代的，但大主題還是一樣的感受。我很難去拿捏究竟要改多少才會又原汁原味，又符合時代，所以就原封不動了。

主音在Rap部份的唱腔，有作特別的處理？比平常高音一些？

Soft ： 這個唱腔確實試了很久，就比平時唱得高音些，bitchy 些。因為用原本的說話的腔調聽起來就是怪怪的，所以用了「串」些的腔去演繹。

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就算香港人沒有移民，現在就算行出街，都可能返唔到屋企，我們應怎樣自處？

Soft ： 我相信這刻沒有人有一個標準/正確的答案，只能夠說《返屋企》不是要告訴你返屋企的方法，是叫你不要放棄我們的家。