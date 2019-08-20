PHOON 翻玩 LMF 《再見型過籠》：全世界都睇住你出醜

當年 LMF 以《再見型過籠》諷刺二世祖及偽ABC，有財但無品的人，不知自己的行為是多麼可笑！PHOON 參與 LMFXXYEAR 企劃翻玩舊作，又覺得今時今日香港那些人最可笑？

今年係 LMF 20週年，他們會與多個音樂單位合作，重溫之前的報導：

雞蛋蒸肉餅 翻唱 LMF 〈返屋企〉 如果出了去 返不到屋企點算？

my little airport翻玩LMF〈今宵多珍重〉如離開香港 MLA會飛往？

LMF 出聲明譴責，偲嫣撐警集會播〈冚家拎〉！內文有片為證

【 LMF 20週年專題 】 W.T.F.H.K. 十位 rapper 親自解說歌詞段落

嗱 家陣全世界咪睇住你捉蟲 再見啦 型過籠 LMF - 再見型過籠

LMF如何接觸 PHOON ？決定做《再見型過籠》是什麼時間？

木子 @ PHOON ：在4月通過 觸Studio 阿華，找到我們參與 LMF 20週年紀念音樂會，然後五月我地決定改編《再見型過籠》。

歌曲當中涉及一些「逃犯條例修訂」的素材，這首歌有因為這個運動的發展，而作出了創作的方向的轉變？

木子 @ PHOON ：五月到六月，都是在編曲上作不同嘗試，當時純粹是思考如何令聽眾覺得耳目一新。

六月時，我有兩星期時間不在香港，正正跨越 69 和 612 兩次大遊行，人在外地，才知道香港發生的衝突，以及有人傷亡的無力感特別重，所以在外國，已經決定要節錄原有歌詞，一些錄音講今次的事件。

七月回到香港，接二連三的自殺和自我犧牲事件，促使我寫了一段詞，紀念這班以死明志，及不惜一切都要追求自由的人。每次創作這首歌時感受都有不同，到今日聽又有新的意思了。

Goodbye firefly Till the day you die When my tears run dry I don’t even dare to think PHOON - 再見型過籠

舊版本《再見型過籠》指向的對象是「二世祖」、「偽ABC」，今次是指向？

木子 @ PHOON ：是那些不顧普羅市民聲音和安全的當權者及執法者。

日本動畫大師 高畑勳 (與 宮崎駿 同屬吉卜力工作室) 經典作品 《再見螢火蟲》，富有強烈的反戰訊息。

英名歌詞中的「螢火蟲」和「型過籠」的關係？

木子 @ PHOON ：原曲他們唱《再見型過籠》個音是「再見啦 型果籠」 這樣唱的，與《再見螢火蟲》押韻。我估《再見型過籠》是由《再見螢火蟲》演變過來。

筆者曾與標語的製作者交談，他們要用投映機投射文字在布上，再貼黑膠紙拼字，才能做到這樣工整。

為何選用這張相？

我想是因為最近經常討論，各派抗爭手段和割蓆的問題，而我是真心認為少了任何一方鎘的付出，這場運動不能撐到現在，所以希望為「和理非」、「勇武」這兩個派別去除標籤化。

而我們在今次運動，影了的相中揀了五張，經過隊員四人民主投票選出。