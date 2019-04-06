【專訪】Still Corners 來港： 聲音、歌詞、樂器營造調子

無論你是聽過〈 The Trip 〉一曲，還是由他們第一張專輯《 Creatures of an Hour 》就是忠心樂迷，總之大家都喜歡這一隊英國 dreampop / synthpop 樂隊 Still Corners 就行了。成軍 12 年，他們也終於舉行在香港的首次演出！扭耳仔在樂隊 4 月 10 日來港前和他們作了一訪談，問問他們對香港的印象、過去的作品概念，也問問他們現在聽甚麼音樂！

Still Corners 成立 12 年，首兩張專輯《 Creatures of an Hour 》和《 Strange Pleasures 》均由 grunge 音樂始祖廠牌 Sub Pop 製作及發行，令不少樂迷知道了這一隊 dream pop 二人組。現在樂隊以自家廠牌發展下，也推出了兩張專輯《 Dead Blue 》以及去年的《 Slow Air 》，他們也即將於 4 月 10 日舉行在香港的首個音樂會，扭耳仔當然把握機會先和成員 Greg Hughes 和 Tessa Murray 淺談一下！

這是 Still Corners 首次香港演出！你們有來過香港旅遊嗎？

Tessa：我曾在 2007 年來過呢，當時來探我的姊姊和朋友，她們都住在香港的。

那 Tessa 妳對這城市的感覺如何？

Tessa：這是個五光十色的城市！所有事都不停地發生著，我很喜歡待在公園內，有著高樓大廈在背景，又可以坐纜車些山頂欣賞整個香港景色，又有很多好吃的食物；香港的建築物完全震懾我。今次再來到香港我希望有更多時間享受在這地方的時光。

樂迷終可在香港看到 Still Corners 了。（網上圖片）

作為 Still Corners 的樂迷，一定會問：是甚麼阻止你們要到這一刻才來到香港演出？

Tessa：老實說，要到外地演出，物流運輸上有很多東西要處理和等待，我們是很想早點來的。我們希望這是未來更多香港演出的開端，之後可以常常見到大家。

好，我們先回到過去吧，為何會以「 Still Corners 」作樂隊名稱？是有甚麼深層意思嗎？

Greg：我們當時在找一個配合我們作品的名字。有一天我在讀 Robert Frost 的詩《 New Hampshire 》，看到了「 Still Corners 」這個詞，我就知道，是它了。

Tessa 於 Still Corners 歐洲巡迴時之留影（圖：failamphotograly）

Still Corners 的音樂多是用電子合成器（ synthesizer ），這種樂器對你們樂隊有甚麼意義？

Greg：的確我們在過去是多用電子合成器，但我從來都形容自己是一個結他手。今次新專輯《 Slow Air 》我們回歸結他主導的曲風。合成器用作輔助，營造層次質感和感覺。

都大概知道兩位當年相識的過程，很想知道第一次去夾歌和錄製歌曲時過程是怎樣的？

Tessa：剛開始時的節奏很慢和輕鬆的，我們沒有太多的預想或期望，想做就是了。我們不斷的見面、錄音、很作 demos，過程用了一年左右，是很好玩的。我們試過在我父母家廚房中錄音、作歌呢。最後先完成了兩首歌曲 ——〈 Wish 〉和〈 Endless Summer 〉，再有後來的專輯《 Creatures of an Hour 》。

CD 封套的製作是從哪裡找靈感的？是不同畫家創製的嗎？

Greg：我們第三張專輯《 Dead Blue 》和 James Flames 合作，他完美地呈現專輯中有著 synth 和機械聲效的歌曲的那份感覺；其餘的都是請來 Scott Campbell 為我們弄封套，他的作品真的代表到我們歌曲的調子與味道。

大家談起 Still Corners 都一家會提到 dream pop 與 synthpop，那你們又會如何去為作品定義？你們希望向樂迷傳達甚麼訊息呢？

Tessa：我們一路下來都是做些我們喜歡的音樂，若真是要用一個字去形容的話 ——「 atmosphere 」—— 那份氛圍、意境，就是我們的音樂最想達成的目標。那種形式有點像導演為一套電影設下的調子與氣氛一樣：Peter Weir 在 1975 年和 1985 年的電影《 Picnic at Hanging Rock 》及《 Witness 》、與 John Carpenter 於 1978 年拍下的《 Halloween 》。當你看《 Halloween 》時，拍著角色踏著樹葉走路，你會聽到樹葉的聲音、風吹著樹木的聲音，都是讓你感受到秋天的氛圍。我們的音樂都是以這一個方向去做，以聲音、歌詞、樂器去營造一種感覺一種調子，希望帶到大家進入這個氣氛之中。當然，自專輯《 Strange Pleasures 》起，我們更易去發展我們想要的音來，更多事也從那裡而起。

樂隊在雅典演出後和樂迷大合照 selfie。

樂隊成立於 iPhone 和社交網絡還未興起的時候。你們對現在的世代對音樂工業有何利弊？

Greg：社交網絡最好的優點是可以直接和樂迷連繫。只要在當中找到平衡的話，社交網絡是一個好好的工具；其實我們不太常用 facebook 或 instagram，除非真的有關於樂隊的事才會用，我們沒有興趣「 每天發一個帖 」這樣子呢。

兩位最近在聽甚麼音樂？

Tessa：Bob Dylan 和 Black Sabbath 是我們常常會聽的。

Greg：對，除了他們，我最近也在聽 Nils Frahm 的《 All Melody 》專輯

4 月 10 日，樂迷就可以走入 Still Corners 的「 慢空氣 」的氛圍。

Still Corners live in Hong Kong

日期｜2019年4月10日 (Wed)

時間｜19:30 入場、20:00 開演

地點｜MOM Livehouse

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