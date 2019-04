【專訪】Still Corners 來港： 聲音、歌詞、樂器營造調子

無論你是聽過〈 The Trip 〉一曲,還是由他們第一張專輯《 Creatures of an Hour 》就是忠心樂迷,總之大家都喜歡這一隊英國 dreampop / synthpop 樂隊 Still Corners 就行了。成軍 12 年,他們也終於舉行在香港的首次演出!扭耳仔在樂隊 4 月 10 日來港前和他們作了一訪談,問問他們對香港的印象、過去的作品概念,也問問他們現在聽甚麼音樂!

Still Corners 成立 12 年,首兩張專輯《 Creatures of an Hour 》和《 Strange Pleasures 》均由 grunge 音樂始祖廠牌 Sub Pop 製作及發行,令不少樂迷知道了這一隊 dream pop 二人組。現在樂隊以自家廠牌發展下,也推出了兩張專輯《 Dead Blue 》以及去年的《 Slow Air 》,他們也即將於 4 月 10 日舉行在香港的首個音樂會,扭耳仔當然把握機會先和成員 Greg Hughes 和 Tessa Murray 淺談一下!

這是 Still Corners 首次香港演出!你們有來過香港旅遊嗎?

Tessa:我曾在 2007 年來過呢,當時來探我的姊姊和朋友,她們都住在香港的。

那 Tessa 妳對這城市的感覺如何?

Tessa:這是個五光十色的城市!所有事都不停地發生著,我很喜歡待在公園內,有著高樓大廈在背景,又可以坐纜車些山頂欣賞整個香港景色,又有很多好吃的食物;香港的建築物完全震懾我。今次再來到香港我希望有更多時間享受在這地方的時光。

樂迷終可在香港看到 Still Corners 了。(網上圖片)

作為 Still Corners 的樂迷,一定會問:是甚麼阻止你們要到這一刻才來到香港演出?

Tessa:老實說,要到外地演出,物流運輸上有很多東西要處理和等待,我們是很想早點來的。我們希望這是未來更多香港演出的開端,之後可以常常見到大家。

好,我們先回到過去吧,為何會以「 Still Corners 」作樂隊名稱?是有甚麼深層意思嗎?

Greg:我們當時在找一個配合我們作品的名字。有一天我在讀 Robert Frost 的詩《 New Hampshire 》,看到了「 Still Corners 」這個詞,我就知道,是它了。

Tessa 於 Still Corners 歐洲巡迴時之留影(圖:failamphotograly)

Still Corners 的音樂多是用電子合成器( synthesizer ),這種樂器對你們樂隊有甚麼意義?

Greg:的確我們在過去是多用電子合成器,但我從來都形容自己是一個結他手。今次新專輯《 Slow Air 》我們回歸結他主導的曲風。合成器用作輔助,營造層次質感和感覺。

都大概知道兩位當年相識的過程,很想知道第一次去夾歌和錄製歌曲時過程是怎樣的?

Tessa:剛開始時的節奏很慢和輕鬆的,我們沒有太多的預想或期望,想做就是了。我們不斷的見面、錄音、很作 demos,過程用了一年左右,是很好玩的。我們試過在我父母家廚房中錄音、作歌呢。最後先完成了兩首歌曲 ——〈 Wish 〉和〈 Endless Summer 〉,再有後來的專輯《 Creatures of an Hour 》。

CD 封套的製作是從哪裡找靈感的?是不同畫家創製的嗎?

Greg:我們第三張專輯《 Dead Blue 》和 James Flames 合作,他完美地呈現專輯中有著 synth 和機械聲效的歌曲的那份感覺;其餘的都是請來 Scott Campbell 為我們弄封套,他的作品真的代表到我們歌曲的調子與味道。

大家談起 Still Corners 都一家會提到 dream pop 與 synthpop,那你們又會如何去為作品定義?你們希望向樂迷傳達甚麼訊息呢?

Tessa:我們一路下來都是做些我們喜歡的音樂,若真是要用一個字去形容的話 ——「 atmosphere 」—— 那份氛圍、意境,就是我們的音樂最想達成的目標。那種形式有點像導演為一套電影設下的調子與氣氛一樣:Peter Weir 在 1975 年和 1985 年的電影《 Picnic at Hanging Rock 》及《 Witness 》、與 John Carpenter 於 1978 年拍下的《 Halloween 》。當你看《 Halloween 》時,拍著角色踏著樹葉走路,你會聽到樹葉的聲音、風吹著樹木的聲音,都是讓你感受到秋天的氛圍。我們的音樂都是以這一個方向去做,以聲音、歌詞、樂器去營造一種感覺一種調子,希望帶到大家進入這個氣氛之中。當然,自專輯《 Strange Pleasures 》起,我們更易去發展我們想要的音來,更多事也從那裡而起。

樂隊在雅典演出後和樂迷大合照 selfie。

樂隊成立於 iPhone 和社交網絡還未興起的時候。你們對現在的世代對音樂工業有何利弊?

Greg:社交網絡最好的優點是可以直接和樂迷連繫。只要在當中找到平衡的話,社交網絡是一個好好的工具;其實我們不太常用 facebook 或 instagram,除非真的有關於樂隊的事才會用,我們沒有興趣「 每天發一個帖 」這樣子呢。

兩位最近在聽甚麼音樂?

Tessa:Bob Dylan 和 Black Sabbath 是我們常常會聽的。

Greg:對,除了他們,我最近也在聽 Nils Frahm 的《 All Melody 》專輯

4 月 10 日,樂迷就可以走入 Still Corners 的「 慢空氣 」的氛圍。

Still Corners live in Hong Kong

日期|2019年4月10日 (Wed)

時間|19:30 入場、20:00 開演

地點|MOM Livehouse

