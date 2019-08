【有戲聽】電影中要舉起傘的雨中場景 - 你記得哪些？

上周日香港人在暴雨中舉起雨傘,為的是和平理性地行出他們的自由。雨水,看似令人煩厭,但如果大家能好好參透箇中內涵,其實下雨天材是讓你細味自由的空氣,正如廣告都有說過「 其實落雨又有咩好怕喎。」而電影中的兩景,都是角色透達人生哲理、了解情感的一幕,現在扭耳仔和大家分享下。記得,這不是一個 absolute list,大家有自覺更好的選擇,不妨也和我們分享!

雨,會濕身,但其實也代表了讓心靈洗滌,感受內心那份完全放開心扉的自由。

以下這幾套電影中的有科幻、有驚慄、有愛情,但到最後,都離不開人生哲理。

《 Blade Runner 》( 2020 )—— 1982 年

演人造人的 Rutger Hauer 不久前去世,大家都在懷念他在《 Blade Runner 》中尾段說的獨白,提出生命、靈魂是怎麼一回事,我們作為人類要如何去探索自身與內心。

《 The Matrix Revolution 》( 廿二世紀殺人網絡3:驚變世紀 )—— 2003 年

第三集的氣勢和吸引力當然不及第一集,但也叫為 The Matrix 三部曲來了個總結,最記得除了這一幕有如看《 龍珠 》漫畫的雨中對戰外,當然還有這一段對白:「 Why, why do you persist? 」「 Because I choose to. 」( 為何你這樣堅持?因為這是我選擇的。)

《 Jurassic Park 》( 侏羅紀公園 )---- 1997 年

不知怎的,下雨天總是能將所有官感提升,電影場面一樣。你說,如果這是發生在日光日白的時候,總是會覺得欠了些甚麼的...

《 Singing In the Rain 》( 萬花嬉春 )—— 1952 年

可以說這應該是電影中最為人熟悉的大雨場景,以 1929 年由 Arthur Freed 和 Herb Nacho Brown 作的歌曲,主角 Gene Kelly 在發高燒下拍攝的一幕。這些年來有很多對這一幕的傳說:這不是「 一鏡過 」的拍攝、在水中加入了牛奶令雨和水都拍得很清晰... 官方的描述則是「 用上了三天時間拍攝,利用非常多的背光的燈光技巧,令戲中的雨水清楚易見。」

《 Sense and Sensibility 》( 理智與感情 )—— 1995 年

Kate Winslet 飾演的 Marianne 在戲中被 John Willoughby 傷害感情,觸景傷情時說起了莎士比亞十四行詩:

"Love is not love which alters when it alteration finds. Or bends with the remover to remove. Oh no! It is an ever fixed mark that looks on tempests and is never shaken”

雨也不斷地下起來了...

《 The Notebook 》( 忘了﹒忘不了 )—— 2004 年

OK,可以說是一套很 lame 的愛情片,但不要說當電視一播你不會看喔~ 最緊要是 Ryan Gosling 和 Rachel McAdams 有著奇妙火花在當中,那幕「 What do you want? 」「 It’s not that simple! 」嗯... 很好看。(惡搞更好看)

你想吃甚麼呀究竟?

《 Four Weddings and a Funeral 》( 四個婚禮一個葬禮 )—— 1994 年

這套英國電影史上最受歡迎的一部愛情片之一。Andie MacDowell 與 Hugh Grant 演的角色在雨中表白,兩人都在自覺錯的伴侶中找到了對的人,也表達出當時英國社會的縮影,利用兩景作電影高潮,也是不無道理的。

《 Cast Away 》( 劫後重生 )---- 2000 年

這一套 Tom Hanks 的經典,除了荒島上的掙扎求存外,當他「 回到人間 」的一幕幕也是令人深刻。Helen Hunt 演的女友 Kelly,在 Tom Hanks 演的 Chuck 回來後,也已經嫁給別人並育有一女。儘管他倆面對這一切都感到非常難過,兩人還是見了面敘了舊。那一幕雨中的告別,是多麼的平淡,卻是深刻無比。

《 The Shawshank Redemption 》( 月黑高飛 )—— 1994 年

改編自暢銷作家史提芬 · 京( Stephen King )的原著作品,Tim Robbins 演的角色 Andy Dufresne 為了逃獄,要通過 500 米的「 屎渠 」( 文字為「 five hundred yards of shit-smelling foulness 」),在最後得到自由時脫去上衣,抑壓已久的情緒終得到了抒發。大家可以思考一下,自己能不能為了自由,敢/肯去走過那 500 米的路。

《 Suspiria 》( 陰風陣陣 )—— 1977 年

導演 Dario Argento 由開首一刻就想將觀眾嚇到由椅上彈起來,女主角 Jessica Harper 到達了慕聽黑機場一刻,下起大雨、周圍的霓虹燈色、近鏡,再加上意大行 progressive rock 樂隊 Goblin 主理的配樂,creepy 感 100%。

《 Poltergeist 》( 鬼驅人 )—— 1982 年

原本是由史匹堡執導,但因將要製作《 E.T.外星人 》,他就選了憑《 德州電鋸殺人狂 》聞名的Tobe Hooper 執導。胡柏對最初劇本的科幻元素不太感興趣,並提出了一個鬼故事的構想。《 鬼驅人 》是《 鬼驅人 》系列電影的第一部也是最成功的作品。其故事主要描述住在加州郊區的一個家庭遭到邪惡鬼魂的入侵,並綁架了家中的小女兒。

以下是小編自私 share:

《 Spider-Man 》( 蜘蛛俠 )—— 2002 年

有雨景、有 Spider-Man,更有 Kirsten Dunst,還有那幕驚天地泣鬼神的接吻戲,還不夠經典嗎?

《 How I Met Your Mother 》第九季第 24 集 —— 2014 年

共九季的處境喜劇( sitcom ),2005 年首播,可以說是《 Friends 》( 老友記 )的接力劇,又是一班朋友的生活事,和講主角如何遇上他的真命天子,這位女孩拿的,更是一把黃色雨傘( Yellow Umbrella )。

這一幕的歌曲是 Everything but the Girl 重唱 Tom Waits 的《 Downtown Train 》

劇集的大結局歌曲則是 The Walkman 的《 Heaven 》

最後最後

送上《 Doctor Who 》的「 The saddest memes on earth 」,是在 2008 年第四季最後一集的《 Journey's End 》時出現的一幕。

