為 Sigur Rós 拍攝 mv 女導再與沙拉保夫合作電影《Honey Boy》

於 2012 年，冰島樂隊 Sigur Rós 推出的單曲《 Fjögur píanó 》以一「 Valtari Mystery Film Experiment 」實驗藝術企劃推行「 mv 創作 」，最後以由以色列女導演 Alma Har’el 拍攝、男星沙拉保夫（ Shia LaBeouf ）與女舞蹈家 Denna Thomsen 合演，作為 mv 的第一版本。7 年過去，沙拉保夫再次和 Alma 合作，帶來沙拉自編劇本的電影《 寶貝童年 》（ Honey Boy ），更找來女歌手 FKA Twigs 處女演出！

Sigur Rós 在 2012 年時推出第六張專輯《 Valtari 》，一曲《 Fjögur píanó 》以實驗企劃「 Valtari Mystery Film Experiment 」找來不同製片人、藝術家為此曲拍成 mv，最後樂隊選出由以色列女導演 Alma Har’el 拍攝、男星沙拉保夫（ Shia LaBeouf ）與女舞蹈家 Denna Thomsen 合演，作為 mv 的第一版本。

沙拉保夫是受到 Alma 在 2011 年的另一紀錄片作品《 Bombay Beach 》深深感動，沙拉向 Alma 寫下信件，令兩人結緣合作拍攝 mv。

《 Bombay Beach 》導賞片

7 年過去，沙拉保夫再和 Alma Har’el 合作，製作自編自演的半自傳式電影《 寶貝童年 》（ Honey Boy ）也是 Alma 首次執導劇情長片。電影講述12歲的奧迪斯在荷里活當童星成名後，他那位長期缺席的爸爸才突然回來擔任他的監護人。當奧迪斯不用拍攝時，便與爸爸留在偏僻的汽車旅館裡渡日，還要忍受他的臭脾氣和虐待。十年之間，兩父子的關係充滿火藥味，但同時二人亦不斷嘗試修補父子情。沙拉保夫娓娓道出自己曲折的成長經歷和與父親的複雜關係，戲中還有《 不得鳥小姐 》（ Lady Bird ）的路卡斯赫積斯（ Lucas Hedges ）和《 無聲絕境 》（ A Quiet Place ）的諾亞祖比（ Noah Jupe ）分別飾演少年及童年沙拉保夫，同樣令人眼前一亮。

不得不提的，還有《 寶貝童年 》中還有女歌手 FKA Twigs 初登銀幕，大家聽過她唱歌、在 Apple Inc. 廣告中看過她跳舞，不知她演技又如何呢？

重溫 FKA Twigs 在蘋果公司的 Home Pod 廣告：

《 寶貝童年 》將於 9 月 19 日是今年舉行的 2019「 辛丹斯電影節：香港 」（ 2019 Sundance Film Festival: Hong Kong ）作開幕電影，也為這個至 10 月 1 日、已是第六屆的獨立電影節揭開序幕。

美金屬電音人 Author & Punisher 錄下的香港抗爭之聲

要做啲嘢！Vivian Girls 回歸八年來全新單曲《Something To Do》

夢之搖拽 - 加拿大 dream pop 組合 Memoryhouse