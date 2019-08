26 年前美版《恐龍戰隊》首播 Go Go Power Rangers 你唱過未？

有看開日本戰隊特撮片的朋友,應該不會對《 恐龍戰隊 》( Mighty Morphin Power Rangers )感到陌生,80 後更應該對美版印象深刻,都一定在電視上看過。這套美版的戰隊系列於 26 年前( 1993 年 )的 8 月首播,這套混合日本原版中的片段及加入一眾外國演員的戰隊劇集,大受觀迎,更延伸到 20th Century Fox 電影公司和日本東映拍下電影版( 不是 2017 年那套!)大家當年誰是沒有跟著唱過「 Go Go Power Rangers 」的?

說 《 Mighty Morphin Power Rangers 》是 1993 年首播,其實是美國版;日本版的《 恐竜戦隊ジュウレンジャ 》( Kyōryū Sentai Zyuranger )早在 1992 年 2 月播出了,共 50 集《 恐竜戦隊ジュウレンジャ 》已是第 16 套的日本戰隊系列。美國版是隊員變身、變身後打鬥及巨型機械人出場的畫面「 循環再用 」,加上美國演只的戲份而成,第一季利用了《 恐竜戦隊ジュウレンジャ 》、第二季是《 五星戦隊ダイレンジャー 》、第三季則是《 忍者戦隊カクレンジャー 》的日本版片段。那今次要和大家再聽的,當然是 Power Rangers 的主題曲《 Go Go Power Rangers 》了!

這首歌是由 Ronald Aaron Wasserman 作曲、填詞及演唱的,有時他會以 Aaron Waters 或 The Mighty RAW 的名義演出,以下是原曲的版本,和另一首有角色變身時的口號加在其中的版本:

歌仍很有 80 年代的 hard rock/ power metal 味道,那結他 riff 真是「童年感覺返晒嚟」!

而這一首《 Go Go Power Rangers 》也出現在 1995 年由 20th Century Fox 電影公司和日本東映製作的《 Mighty Morphin Power Rangers: The Movie 》的主題曲,由 Mr. Big 主音 Eric Martin、結他手 Tim Pierce、前 Pablo Cruise 低音結他手 John Pierce 和 前 Guns N’ Roses 的鼓手 Matt Sorum 組成的「 The Power Rangers Orchestra 」演出:

1995 年的電影版,也不再用日版的特撮片段,制服也重新製作過:

當然這不是一套很賣座的電影,但也成了不少戰隊迷的 cult 經典,也總比 2017 年的電影版本好...

值得一提,這電影的 OST,當中收錄了不少搖滾樂隊的歌曲,有 Red Hot Chili Peppers 的《 Higher Gound 》

有 post punk 樂隊 Devo 的《 Are You Ready? 》

有 Van Halen 的《 Dreams 》

還有 Graeme Revell 的《 Firebird 》

不得不 share 的還有這首 bubblegum pop 啊:

啊,別忘了,Metallica 也有「 唱 」過《 Go Go Power Rangers 》的!!!

其實是惡搞版來,有網民用了歌配到去 Metallica 的《 St. Anger 》mv 中... :P

